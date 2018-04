Zvýší RadioMobil základní kapitál?

(ČIA) - O návrhu zvýšit základní kapitál ve společnosti RadioMobil rozhodne mimořádná valná hromada Českých radiokomunikací (ČRa), která byla svolána na 15. června.prohlásil již dříve generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín. Podle něj je třeba RadioMobil kapitálově posílit především v souvislosti s uvažovanou výstavbou mobilní sítě třetí generace (UMTS).

Navýšení by se mělo uskutečnit upsáním nových akcií peněžitými vklady současných akcionářů v celkové částce tři miliardy korun. Jeden z dvou alternativních návrhů, mezi kterými má valná hromada vybrat, předpokládá využití přednostního práva Českých radiokomunikací upsat 1 176 923 kusů nových akcií a splacení emisní kurz ve výši 1,177 miliardy korun. Druhý návrh spočívá v poskytnutí akcionářské půjčky Českými radiokomunikacemi ve výši emisního kurzu 1,177 miliardy korun s možností započtení této peněžité pohledávky proti pohledávce RadioMobilu na splacení emisního kurzu 1 176 923 kusů nových akcií podle paragrafu 187 odst.1 písm. b) obchodního zákoníku.

Na programu valné hromady je dále rozhodnutí o změně struktury majetku společnosti, jehož účetní hodnota přesahuje 20 procent základního kapitálu ČRa.

RadioMobil je operátorem sítě GSM Paegas a patří do skupiny Deutsche Telekom, který prostřednictvím dceřiné společnosti T-Mobil vlastní 87,3 procenta v konsorciu CMobil. To letos zvýšilo podíl v RadioMobilu z dosavadních 49 procent na 60,8 procenta na úkor Českých radiokomunikací. Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 procenta), Tele Danmark A/S (20,7 procenta) a Bank of New York International Nominees (18,6 procenta). O odprodeji dosavadního státního podílu nyní ministerstvo financí jedná s Tele Danmark.