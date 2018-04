Zvykněte si, pět značek mobilů a dost!

Počítejte s námi: Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson a LG. K tomu můžeme zatím připočíst ještě BenQ-Siemens a to je ve své podstatě vše, co na pultech prodejen najdete. Za koření hlavního chodu můžeme počítat chytré mobily od HTC či E-TENu. V rámci celé Evropy můžete ještě narazit na drobky v podobě pár Alcatelů, Sagemů a Philipsů, ovšem budoucnost těchto značek již leží spíš v Číně a okolí.

Philips totiž minulý týden oficiálně oznámil, že předává divizi mobilů čínské společnosti CEC, která bude moci po určitou dobu používat logo Philips. CEC s Philipsem spolupracoval dlouhodobě, včetně spolupráce ve vývojové společnosti CellOn.

Philips tak následoval Alcatel, který před dvěma roky pustil mobilní byznys čínské společnosti TCL. Stejným směrem se loni vydaly mobily Siemensu, jen místo kontinentální Číny zamířily o něco víc jihovýchodním směrem na Tchajwan, do lůna tamní společnosti BenQ.

Na první pohled by se nic hrozného stát nemělo, Alcatel s TCL spolupracoval dlouhodobě, BenQ není v mobilech také žádné ořezávátko a CEC s Philipsem byli taktéž v dlouhodobém velmi úzkém kontaktu. Jenže u Alcatelu v područí TCL to nefunguje, BenQ to se Siemensem taktéž rozhodně nemá lehké. Navíc čínské společnosti mají z našeho pohledu poněkud zvláštní pojetí marketingu.

TCL stáhlo skoro na rok z většiny evropských trhů mobily Alcatelu, aby se je po dalším roce tamtéž pokoušelo opětovně nabízet. U Philipsu to bude snazší. Ten se s mobily z evropského trhu stáhl již dříve sám. Prodával v Rusku a v Asii a tam pravděpodobně bude mobily s touto značkou nabízet i CEC. Do Evropy se s nimi vydá jen stěží.

Další dříve populární značkou byl Panasonic. Ten nedávno oznámil konec produkce mobilů pro standard GSM, což se dotklo i jeho výrobního závodu v Pardubicích. Slíbil návrat s mobily pro 3G. Jenže téměř po roce oficiálně představil jen přístroje pro Japonsko (ač by fungovaly i u nás) a oficiálně žádný mobil pro Evropu neuvedl. Jeden ale už asi má, jmenuje se VX70. I u Panasonicu lze očekávat především orientaci na asijské trhy.

Sagem se zatím drží a i představuje nové modely (ovšem to Philips dělá i po oznámení ukončení výroby). Jenže z mnoha zdrojů, zatím ale neoficiálních, se spekuluje o prodeji divize mobilů. Prý bude kupujícím Motorola, ale jistě lze počítat i s čínským Birdem, s kterým Sagem dlouhodobě spolupracuje. Sagem je silný ve Francii a stále se mu daří udávat své produkty i operátorům. Naopak Alcately, Philipsy nebo Panasoniky v nabídce evropských operátorů nenajdeme.

A právě umístění mobilů do nabídky operátorů je pro výrobce na evropských trzích jediným faktorem k přežití. Evropský trh můžeme zkráceně nazvat operátorským, přes operátory se prodá většina mobilů. Například na našem trhu je to okolo 75 až 80 procent. Za všechno mohou dotace a tím pokřivené ceny přístrojů. Menší výrobci, kteří se u operátorů neuchytí, jen stěží mohou konkurovat cenou. I když budou nabízet velmi levné produkty, dotovaným přístrojům konkurence, často za korunu, se rovnat nemohou.

Pochvalu za pochopení trendu v předstihu si zaslouží Sharp. Sice malý výrobce mobilů, ale díky chytrému vykrytí mezer na trhu a striktní spolupráci s operátory se mu i v Evropě docela daří. Stejně ve valné míře postupují i výrobci chytrých telefonů, ale i v jejich případě se budeme stále častěji setkávat s jejich produkty pod značkou operátorů nebo velkých výrobců.

To v Rusku nebo v Asii je situace odlišná. Buď zde dotace téměř neexistují a nebo jen v omezené míře. Operátoři prodávají to co mají – služby – a prodej mobilů se odehrává v rovnoprávném konkurenčním prostředí. Přesto i zde mají drtivou většinu velcí výrobci, ale trocha zbude i na ostatní. Třeba v Rusku je Philips pátý a v Číně najdeme na pultech množství Philipsů, Alcatelů i mobilů mnoha dalších značek.

Na závěr jsme si nechali BenQ-Siemens. U něj se nyní dějí velké věci, ale jak to doopravdy je, to ví jen málokdo. Oficiálně se pro zákazníky nic nemění, jen němečtí zaměstnanci koncernu si musí hledat nové místo. Jenže různá prohlášení zástupců BenQ-Siemensu jsou natolik zmatečná a protichůdná, že v současné chvíli nelze o budoucnosti této značky predikovat téměř vůbec nic. Mobily se ale dále vyrábějí, představují se i novinky a najdeme ji i na pultech tuzemských prodejen.

Doufejme tedy, že s odstupem času budeme moci hodnotit za úspěšné nejen manželství Sony a Ericssonu, ale i BenQ a Siemensu. Čas pak ukáže, jestli některý velký výrobce spolkne dalšího konkurenta, jak se nyní mluví o Motorole a Sagemu, nebo se další akvizice budou odehrávat jen na dálném východě. Jenže i tam mnozí výrobci krachují pod tíhou těch nejsilnějších. Ještě jednou počítejme: Nokia, Motorola, Samsung, LG, Sony Ericsson a snad i BenQ-Siemens…