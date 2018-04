Zvýhodněné meziměstské a mezinárodní volání u Českého Telecomu

Každou čtvrtou minutu zdarma mohou až do konce letošního roku volat uživatelé pevných linek Českého Telecomu. Nabídka se však týká pouze dálkových (dříve meziměstských) a mezinárodních volání do několika zemí a je omezena do dvacáté minuty hovoru. ČIA to dnes sdělil tiskový mluvčí Český Telecom Vladan Crha.

Slevu je možné využít jen v době mimo špičku, tj. ve všední dny od 19. do sedmé hodiny, celé víkendy a svátky. Využít ji mohou výhradně zákazníci s cenovými programy Home Standard, Home Maxi, Home Maxi plus, Home Internet, nebo s cenovými programy euroISDN2 (kromě ISDN Special).

V rámci Vánoční kolekce firma nabízí také slevu až 1000 korun na bezšňůrové telefony, zvýhodněný balíček ISDN Sprint a nové služby i funkce služby Memobox.