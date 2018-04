Stáhněte si burácení rakety do mobilu. Originál od NASA

Příchozí hovor vám tak může ohlásit i památná věta, kterou pronesl astronaut Neil Armstrong poté, co jako první člověk vstoupil na Měsíc: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“ Ke stejnému účelu může posloužit i hřmot startující rakety, který by otrlejším mohl i ráno oznamovat, že je čas vstávat.

Naopak počítač může třeba při chybě uživatele zlověstně oznámit: „Houston, we’ve had a problem“ (Houstone, měli jsme problém). V roce 1970 tímto sdělením posádka Apolla 13 naznačila základně na Zemi, že se dostala do vážných technických potíží. Pilot velitelského modulu John Swigert tím poukázal na závadu jednoho ze systémů rozvodu elektrické energie uvnitř vesmírné lodi.

V široké nabídce jsou kupříkladu i pípání ruského Sputniku, zvuky mezihvězdného plazmatu nebo blýskání na Jupiteru zachycené sondou Voyager. Jsou v ní i zvukové „úlovky“ sondy Cassini pocházející od planety Saturn a jejího měsíce Enceladu.

Audiosoubory ve formátu mp3 nebo m4r, který je určen pro iPhony, lze stáhnout přímo z webových stránek vesmírné agentury.