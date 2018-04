Cesta k lepším fotoaparátům v mobilech vede přes zvukové vibrace

V RMIT zjistili, že miniaturní kontrolovaná zvuková vlna, kterou nazývají jakýmsi nano-zemětřesením, s sebou v plošném materiálu nese i zvýšenou koncentraci elektronů. A ta pak zvyšuje citlivost materiálu na světlo. Zvuková vlna se ve vrstvě fotocitlivého materiálu šíří podobně jako vlny na hladině klidného jezera, kam hodíte kámen.

Toto zjištění může mít celou řadu pozitivních dopadů. Autoři studie (Dr. Sumeet Walia a Dr. Amgad Rezk) tvrdí, že se tak může zvýšit výkon solárních panelů nebo zlepšit fungování různých chytrých okenních materiálů. V neposlední řadě by pak objev mohl pomoci i v oblasti digitální fotografie. A to především u mobilních telefonů, které stále zaostávají především v případě fotografování za zhoršených světelných podmínek.

Zvukovou vlnou rozvibrovaná krystalická mřížka klasického fotočipu by byla na světlo citlivější, a tudíž by snímky v mizerném světle měly dopadnout lépe než dosud. Sílu vlny lze navíc ladit podle aktuálních podmínek. Jak tým z RMIT zjistil, nová metoda zvyšování citlivosti přitom materiály nijak nepoškozuje, po vypnutí vlny se vrátí do svého původního stavu. To znamená, že novou metodu lze využít selektivně v případě, kdy je potřeba.

Kdy se výsledky studie projeví v praxi, to zatím netušíme. Ale je dost možné, že se o její závěry už teď mobilní výrobci zajímají.