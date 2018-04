Zvoní kapesním počítačům umíráček? (zamyšlení)

Definice

PDA, osobní oigitální asistent. Zařízení dříve ztotožňované s názvem Palm asi podobně, jako byl Xerox svého času synonymem kopírovacího přístroje. Pokoušet se zde toto zařízení definovat může vypadat jako nošení dříví do lesa, avšak zdaleka to není tak zbytečné, jak to vypadá. Co je totiž přesně náplň této zkratky?

Výcházejme z obecných fakt. PDA je víceméně plnohodnotný počítač. Má procesor, operační a úložnou paměť, vstupně-výstupní rozhraní, grafický, zvukový adaptér. Podobně, jako u univerzálního počítače jej „pohání“ operační systém, který v sobě obsahuje základná aplikace, ale také umožňuje dodatečnou instalaci dalších programů.

To, čím se kapesní počítač od běžného liší je především velikost a základní forma ovládání. PDA musí být natolik kompaktní, aby se, jak již ono nepravé synonymum napovídá vešlo do dlaně. I když může být jeho ovládání zajištěno pomocí tlačítek nebo klávesnice, základem se stává dotykový displej. Díky němu dochází k překrývání vstupního a výstupního rozhraní. Uživatel nepotřebuje zprostředkující zařízení, jako je u počítače myš, ale prvků GUI se bezprostředně, byť pomocí pera, dotýká. Tedy ve zkratce, PDA je kapesní a dotykový, nicméně po technické stránce plnohodnotný počítač.

Komunikátor

Komunikátory bývají, především z marketingových důvodů, považovány za vyšší stupeň PDA. K již uvedeným funkcím v nich přibývá schopnost pracovat s globálními celulárními systémy – s GSM, či CDMA. Aby byla zajištěna správná použitelnost těchto funkcí, musí přístroj obsahovat dodatečný software. Ten umožňuje telefonování, posílání zpráv, multimediálního obsahu a v neposlední řadě správu kontaktů takovým způsobem, který je obvyklý spíše v mobilních telefonech. V ostatních ohledech je ale takové zařízení stále „Palmem“ a mobilní telefon je pouze jednou z možností jeho bezdrátové komunikace.

Obchod a přístroje

Název komunikátor, používaný, jak bylo uvedeno především pro marketingové účely, výše uvedený pokus o definici převrací. Mobilní telefon či chcete-li schopnost komunikovat prostřednictvím veřejné celulární telefonní sítě je záměrně upřednostněn a fakt, že se nachází v technologické skořápce PDA jako jeho doplněk naopak zamlčována. Ve výsledku to vypadá, jako by šlo o dvě, principiálně odlišné věci. Přitom mobilní telefon je možné do výbavy libovolného PDA doplnit velmi snadno pomocí technologie Bluetooth. Kapesní počítač, který sám o sobě GSM modul neobsahuje může fungovat jako handsfree, klient SMS, katalog kontaktů se stejně dobrým výsledkem, jako kdyby měl telefonní část přímo zabudovanou do svého těla. I přesto ale není „komunikátorem“.

Na druhé straně je faktem, že přítomnost GSM modulu dodává PDA nový rozměr kvality. Jak už ukázala první Trea, je více než Palm a mobil dohromady. Nicméně stejný synergický efekt se dá pozorovat i u bezdrátového spojení obou přístrojů a negativum, že máme u sebe dvě krabičky je vyváženo tím, že ne všude je vhodné, možné či bezpečné tu větší a citlivější z nich, tedy PDA tahat.

Trik?

Pokud chápeme GSM modul jako příslušenství kapesního počítače, pak je třeba konstatovat, že množství počítačů bez něj bude na trhu klesat. „Komunikátory“ „klasiku“ z trhu v blízké době zcela vytlačit nemohou, protože stále existuje velké množství zákazníků, kteří si v PDA telefon prostě nepřejí, či za něj nechtějí zbytečně platit. Označování PDA s GSM za komunikátory, zcela nová a dokonalejší zařízení je, dle našeho názoru pouze obchodním trikem. Drtivá většina částí zařízení totiž zůstává totožná, funkce komunikátoru je možné dosáhnout i jinak a pokud považujeme za podstatnou možnost instalovat do přístroje další aplikace, pak je obojí „Palmem“. Označení komunikátorů je o to absurdnější, že PDA s bezdrátovými adaptéry na bázi Wi-Fi, které ve spojení s docela dostupnými sítěmi umožňují IP telefonii, takto označována nejsou. Samozřejmě, že jde o individuální výklad a ten může být u každého člověka jiný, nicméně výše uvedená argumentace snad nepostrádá logiku.

Účelem tohoto textu rozhodně nebylo demaskovat zlovůli výrobců a obchodníků s kapesními počítači a komunikátory. Pokud jim tak chceme říkat, je to pro zjednodušení pojmů. Nicméně faktem je, že v rozporu s různými odbornými odhady svět PDA určitě nezaniká a všechny, byť úplně nové přístroje bez GSM modulu určitě nepatří na smetiště dějin. Ony komunikátory jsou v podstatě stejnými přístroji s mobilním telefonem. Stejně se ovládají, mají stejné operační systém, jsou softwarově a někdy i hardwarově kompatibilní. Jinými slovy, jsou takřka totéž. Takřka.