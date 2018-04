Zveřejňujeme vládní materiál o UMTS

Redakci Mobil.cz se podařilo získat návrh na to, jak udělit licence na provozování UMTS, který dnes bude projednávat vláda České republiky. Předkládá jej Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a jde v něm o jediné. Jak získat 20 miliard za prodej licencí na provozování sítí třetí generace. Tuto částku již vláda zahrnula do rozpočtu na rok 2001. Otázka je o to palčivější, že vývoj posledních měsíců nasvědčuje tomu, že tolik peněz nám za licence na provoz UMTS nikdo nedá.

Česká vláda se prodejem licencí na provozování UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) zabývala naposledy 18. prosince minulého roku. Tedy v době, kdy již parlament, na základě opoziční smlouvy, dávno odhlasoval rozpočet, který počítá s tím, že stát získá z prodeje licencí na provoz UMTS minimálně 20 miliard korun. Bohužel nikdo ve Strakově akademii ani v parlamentu nevzal na vědomí okolnosti, provázející prodej stejných licencí v ostatních evropských zemích.

Euforie, jež zachvátila ministry financí po dubnové dražbě těchto licencí ve Velké Británii a kterou posílil výsledek srpnové dražby v Německu, do dnešních dnů dávno vyprchala. Dražby v Itálii, Rakousku či Švýcarsku skončily hluboko pod očekáváním tamních vlád. Přitom se pokaždé jednalo o země, které jsou vysoce rozvinuté nejen po stránce telekomunikační, ale samozřejmě i tržní. Jejich hrubý domácí produkt (HDP) je vysoko nad HDP České republiky.

Uchazeči o celkem čtyři licence na provozování UMTS se mají nejdřív utkat v takzvané soutěži krásy (beauty contest). Ti nejlepší potom mají změřit síly v dražbě. Soutěž krásy je přitom spojena se striktními požadavky na tempo pokrývání republiky signálem UMTS. V prvním kole bude navíc stát přihlížet k tomu, že by licence měli získat stávající operátoři síti GSM, protože v EuroTelu má podíl Český Telecom a v RadioMobilu České radiokomunikace. Telecom i Radiokomunikace jsou společnosti, v nichž má významný podíl stát, a je proto výhodné, aby jejich tržní cena stoupla díky vlastnictví licencí na provoz UMTS.

Jak se česká vláda zachová, pokud naši současní operátoři zopakují polský model a odmítnou se zúčastnit aukce? V takovém případě totiž nikdo z nových uchazečů nebude ochoten zaplatit částku pohybující se okolo pěti miliard korun. Tento předpoklad potvrzuje i dosavadní výsledek obdobné soutěže ve Francii, kde jsou v současné době pouze dva uchazeči o čtyři licence… Přitom Francie má přibližně pětkrát více obyvatel než ČR.

Podrobnou analýzu přineseme zítra.