Zvenku Sony, uvnitř Nokia. Recenze Sony Ericsson Satio U1i

První fotky z předprodejních verzí Satia nevzbuzovaly zrovna nadšení. Sony Ericsson ale fotomobily umí a několik velmi podařených zástupců řady Cybershot to jen dokazuje. Vývojáři na Satiu nakonec pořádně zapracovali a výsledek je nad očekávání dobrý. Je jasné, že fyzikální zákony pořád platí, a v mobilu nikdy nebude dostatečný prostor pro pořádnou optiku. Stejně tak je jasné, že plně využít 12Mpix čip nedovede ani většina kompaktů. To ale nic nemění na tom, že Satio je bez debat jeden z nejlepších fotomobilů v historii. A ani na tom, že výsledná kvalita obrázků klidně snese srovnání s nižší třídou kompaktních fotoaparátů.

Efektní řešení zadní krytky, stejně jako piano černá, ve které je telefon proveden, okolní pozorovatele snadno zmatou. Tenhle přístroj totiž doopravdy vypadá jako foťák. Zvlášť v okamžiku, kdy na přední straně nejsou téměř žádná tlačítka. Telefon se totiž ovládá pomocí dotykového displeje. Přítomnost operačního systému Symbian S60 5th přitom dává záruku, že kromě fotografických funkcí nebude tento přístroj ztrácet dech ani v práci a stejně tak si poradí i s hudbou.

Předchůdce UIQ v podobě P1i, dotyková Nokia se stejným operačním systémem S60 5th a 8Mpix fotomobil Samsung Omnia HD

Nová éra Sony Ericssonu, nebo jen Sony

Japonsko-švédský výrobce se už dlouho snaží vybřednout z finančních problémů. Právě ty ho zřejmě donutily opustit svoji osvědčenou, ale za léta už trochu okoukanou koncepci. Přístroje téhle značky až do modelu W995 vypadaly pořád stejně. Pro ty, kteří měnili jeden Sony Ericsson za jiný, to byla určitě výhoda. Noví zákazníci ale chyběli. Teprve v posledních měsících se začalo blýskat na lepší časy. A Satio je prozatímním vrcholem cesty, na které nás za nějakou dobu čeká i zajímavá Xperia X10. čtěte - Nejlepší Sony Ericsson všech dob se povedl. Vyzkoušeli jsme Xperii X10

Zatím se sice ještě Sony Ericsson neodhodlal k 3,5mm konektoru pro připojení sluchátek, ani k USB, takže zatím jsme pořád odkázáni na systémový konektor a redukci. To se ale brzy změní, zvlášť když už se sluchátkový jack dostal do řady W. U Satia potěší opuštění drahých karet Memory Stick Micro a jejich nahrazení levnějšími kartami Micro SD, které navíc nabízejí vyšší kapacity. V dodávce Satia tak najdeme kartu s kapacitou 8 GB, což potěší (a vzhledem k velikosti fotek je to nutností). Skoro to vypadá, jako by Sony postupně stahovala z konsorcia svoje značky (mizí i označení Cybershot a Walkman), a chystala se k návratu na sólovou dráhu. Ale to je jiný příběh.

Jedním z ne úplně šťastných kroků byl nákup Symbianu UIQ. Nakonec ale nezbylo než přiznat, že šlo o slepou větev, a tak musel Sony Ericsson pro Satio sáhnout po operačním systému S60 od Nokie. Samozřejmě jde o dotykovou pátou generaci (5th), tedy stejnou platformu na jaké funguje třeba Nokia 5800 XpressMusic (čtěte Recenze Nokia 5800 Xpressmusic: umí víc než iPhone a nemá jeho chyby). Je logické, že právě Tube (přezdívka modelu 5800) bude nejbližším konkurentem Satia. Roční zpoždění oproti Nokii navíc umožnilo sáhnout Sony Ericssonu po silnějším procesoru. V útrobách Satia tak tepe ARM Cortex A8 taktovaný na 600 MHz, což je zhruba o třetinu víc než u Tube. Nutno přiznat, že na odezvě uživatelského prostředí se to projevilo velmi pozitivně.

Samotné prostředí jako by z oka vypadlo všem N Series Nokiím a Tube zvláště. To je ale úděl snad všech S60 přístrojů. Sony Ericsson samozřejmě vytvořil vlastní témata s jinými ikonkami, které na první pohled přiblíží prostředí více k vlastní značce. Ale pokročilejší uživatel se tím rozhodně oblafnout nedá, zvlášť v okamžiku, kdy zjistíte, že struktura menu je opravdu totožná do detailů.

Focení

Je to sice oproti obvyklé struktuře recenze, ale v tomto případě nelze jinak než začít právě fotoaparátem. Satio je jasným důkazem toho, že megapixely prodávají. Zákazníky přitom ani tolik nezajímá, jestli má vyšší rozlišení vůbec nějaký reálný význam. Podobnou zkušenost udělali před časem výrobci kompaktů a podle rychlosti posunu od 5 Mpix, přes 8 Mpix k 12,1 Mpix udělali stejnou zkušenost i výrobci mobilů. Hned na úvod se ale sluší říct, že Satio je pořádný skok kupředu.

Telefon jsme porovnali s kompaktním fotoaparátem Olympus Tough Mju8000, který jsme zvolili vzhledem ke stejnému rozlišení čipu, ale i k podobné velikosti objektivu. Telefon samozřejmě pořád ztrácí za horších světelných podmínek, což je dáno nižším clonovým číslem objektivu. Xenonový blesk zvládne sice hodně, ale pořád to není ono. V exteriérech si však Satio vedlo opravdu skvěle. Fotkám lze vyčítat horší ostrost při okrajích, ale to lze u 12Mpix snímku bez problémů vyřešit ořezem. Naopak kresba detailů je leckdy lepší než u Olympusu. Ze srovnání je patrné, že Satio má tendenci trochu "přeřvávat" barvy. To se může ale některým uživatelům naopak líbit.

Zároveň nabídne Satio i několik opravdu skvělých vychytávek, které ocení začínající i pokročilejší uživatelé. Jednou z nich je ostření dotekem. Jednoduchým kliknutím na displej můžete zaostřit na konkrétní místo snímku. Odpadne tak někdy nepraktické namačkávání při kompozici. Oblíbenou funkcí u foťáků je detekce obličeje, Satio nabídne navíc také detekci úsměvu. Telefon zaostří na obličej a s expozicí počká do chvíle, než se fotografovaná osoba usměje. Někdy to může být trochu zdlouhavé, ale zejména u malých dětí neocenitelné. Naprosto dokonale pak funguje funkce Panorama, s pomocí průvodce pořídí panoramatický snímek úplně každý a výsledky jsou více než dobré.

Zachovány zůstaly funkce, které už známe z předchozích modelů Sony Ericsson, za zmínku stojí hlavně BestPic, kdy telefon pořídí až devět obrázků za sekundu a vy pak můžete jednoduše vybrat ten nejlepší a nejpodařenější. Samozřejmostí u všech telefonů s vestavěnou GPS je Geo Tagging, tedy přiřazení zeměpisných dat do EXIF dat snímku. Přímo v přístroji jsou k dispozici i jednoduché nástroje pro vylepšení expozice a kontrastu u snímku.

Vzhled a konstrukce

Většina důležitého už vlastně byla řečena. Satio se svými fyzickými parametry hodně blíží k Nokii Tube. Oproti ní je o kousek vyšší, širší, ale zároveň o více než dva milimetry tenčí. Na váze ale trochu přibral, nicméně 126 gramů není u smartphonu v dnešní době nic tragického. Trochu nešťastné je umístění šoupátka pro blokování kláves a displeje na levou stranu telefonu. Pro praváka je o něco ekonomičtější pravá strana jako u Tube. Navíc užší Satio se sice dobře nosí v kapse, ale do ruky padne hůře než baculatý Tube. Ovládání jednou rukou je tak o něco méně pohodlné.

Satio je dodáváno ve třech barevných kombinacích – černá, stříbrná a bordó. Posledně jmenovanou možná ocení ženy, případně fanoušci extravagantnějších přístrojů. Černá lesklá varianta se sice trochu upatlává, ale když ji budete častěji leštit, bude vypadat opravdu luxusně. Takhle nějak by mohla vypadat kombinace elegantního pracovního telefonu, který neodložíte ani ve volném čase.

Dílenské zpracování telefonu lze pochválit. Telefon působí kompaktně, žádné části nevržou ani nebudí nedůvěru. Jisté výhrady lze mít k zadnímu krytu, který jde sundat až příliš snadno. Také otevírací mechanismus krytky objektivu by mohl být tužší. Jinak ale krytka funguje dobře a je samozřejmě aktivní, takže jejím otevřením se spustí fotoaparát. A to i v případě, že jsou klávesy zamčeny.

Displej a klávesnice

Satio poráží Tube i v úhlopříčce displeje, která u něj měří 3,5 palce, nicméně rozdílu necelých 8 mm si možná ani nevšimnete. Zvlášť když rozlišení displeje je u obou přístrojů totožné (360 na 640 bodů). Nokia má displej trochu utopený za bočními hranami, což jej částečně chrání před poškrábáním. Povrch Satia je rovný, a na displeji se tak mohou objevit škrábance. Subjektivně se nám zdál povrch displeje k poškrábání náchylnější než u Tube.

Čím naopak Satio boduje, je přesnost a rychlost reakce displeje. O silnějším procesoru už byla řeč, celkově je ale Satio po kalibrování displeje o něco přesnější. I když rozdíl není nijak zásadní. Elegantní dodávané dotykové pero nevypadá úplně špatně a dobře se drží. Jenže ukrytí do přístroje by bylo přece jen praktičtější. Bohužel i u Satia přežívá jistá nelogičnost v ovládání, kdy je potřeba některé volby potvrdit dvojklikem a u jiných stačí jediný stisk.

S klávesami Satio, tak jako všechny dotykové telefony, značně šetří. Přiznejme ale, že pro telefonování je trojice hardwarových kláves pod displejem (příjem a ukončení hovoru plus menu) příjemnou drobností. Na pravém boku se pak nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti, a pak dvojice tlačítek pro práci s fotkami a videem. Při držení na šířku a svisle pak máte přímo pod pravým ukazováčkem velké a podsvícené tlačítko spouště. Pak telefon opravdu vypadá spíše jako elegantní kompaktní fotoaparát.

Baterie

Satio je dodáván s Li-Pol baterií o kapacitě 1 000 mAh. Ta by podle specifikace výrobce měla vydržet trochu méně než u Nokie. Konkrétně 360 hodin v režimu stand-by, nebo 11 hodin hovoru. V praxi se ale zdálo, že Satio drží o něco lépe. Zatímco Tube jsme průměrně dobíjeli minimálně obden, Satio vydrželo zhruba dvojnásobek času. Mohlo to být ale způsobeno odlišným profilem užívání. A ještě drobnost, na rozdíl od Nokií se telefon naprosto bez potíží dobíjí přes USB kabel.

Telefonování, zprávy, organizace

Všechny základní telefonní i manažerské funkce Satia jsou naprosto shodné s ostatními modely S60. Je tedy jasné, že blíže se zastavovat u práce s kontakty či zprávami nemá smysl. Pro synchronizaci podnikové pošty slouží aplikace RoadSync. Tu znají uživatelé už z modelu P1, který byl postaven ještě na UIQ. Aplikace funguje spolehlivě, sice nabízí o něco méně možností než Mail For Exchange, ale většině uživatelů to zřejmě nebude vadit. Všem, kteří nepoužívají Exchange server, bude ale chybět něco na způsob Nokia Messaging. I když samozřejmě standardního e-mailového klienta telefon nabídne.

Velkou pochvalu zaslouží programátoři za přizpůsobení úvodní obrazovky. Ta totiž nabízí mnohem více možností než Tube. Pět odkazů si můžete přiřadit do horní řady, přičemž třeba u obrázků umí telefon ukázat poslední pořízenou fotku. Čtveřice softwarových tlačítek je pak k dispozici v dolní řadě a k tomu všemu můžete přidat i aktivní odkazy na plochu, které nabídnou například spuštění hudebního přehrávače.

Data

V podstatě kompletní nabídku můžeme očekávat v oblasti datových připojení. Satio totiž nabízí úplně všechno, co bychom u telefonu mohli očekávat. Základem je samozřejmě fungování ve všech běžně používaných sítích na světě, podporovány jsou jak americké 850 a 1 900 MHz, tak evropské 900 a 1 800 MHz. Zajímavostí je podpora 3G i na sítích s frekvencemi 900 MHz, přičemž k uvolnění této frekvence pro 3G došlo relativně nedávno.

Telefon podporuje i rychlé datové přenosy prostřednictvím technologií HSDPA a HSUPA. V prvním případě si telefon poradí s rychlostí až 7,2 Mb/s, ve druhém 3,6 Mb/s. K tomu musíme přidat také podporu wi-fi, konkrétně normy b a g. Chybí bohužel podpora nedávno schválené normy N. Ale to je opět společné pro všechny telefony v současné době na trhu. Podobně jako některé Samsungy nabídne Satio podporu standardu DLNA.

Zábava

Jednou z mála věcí, která zůstala shodná s ostatními Sony Ericssony, je grafická nadstavba pro práci s multimédii. Je to určitě dobře, protože toto rozhraní je opravdu velmi povedené. Telefon nabídne tři klasické sekce, tedy fotografie, MP3 přehrávač a video. Práce s fotkami je standardní a samozřejmě nesmí chybět posouvání fotek prstem á la iPhone. Nechybí ani FM rádio. Je škoda, že se výrobce pořád neodhodlal k integraci FM antény do přístroje, takže je stále nutné používat sluchátka jako anténu. Stejně tak žehráme nad chybějícím 3,5mm konektorem.

Standardně velmi dobrý je hudební přehrávač, který si poradí s ID3 Tagy, takže svoji hudební knihovnu budete mít přehledně roztříděnu. Telefon si poradí se všemi běžnými formáty, včetně M4A a RA. I v tomto případě zůstala zachována populární funkce TrackID, která umí určit skladbu z krátké ukázky. S albem Lick It od Support Lesbiens si ale služba neporadila. Slušné možnosti nabídne telefon i při přehrávání videa. V tomto případě jsou podporovány formáty WMV, RV, 3GP a hlavně populární MP4. Bez problémů si tak můžete do telefonu zkonvertovat film a shlédnout ho na cestách. Přímo v menu videa přitom najdeme i odkaz pro přímé přehrávání klipů ze serveru YouTube.

Navigace

Fakt, že má Satio integrovanou GPS, jsme prozradili už v souvislosti s focením. Přímo v dodávce telefonu se nachází jednak Google Maps, jednak zkušební verze navigačního programu Wisepilot. Ten funguje podobně jako Nokia Maps, takže po vypršení zkušebního období si musíte koupit licenci. Ceny jsou podobné jako u Nokia Maps. Roční licence přijde na 69,95 eur (asi 1 815 korun), čtvrtletní na 24,95 eur (648 korun) a týdenní na 2,95 eur (77 korun). – čtěte Nové Nokia Maps 3.0: jen krůček od plnokrevné navigace

K tomu si můžete ještě připlatit za dopravní informace 7,95 eur (206 korun) za 3 měsíce, respektive 19,95 eur (518 korun) za rok, a také za aktualizace databáze rychlostních kamer. V tomto případě jde o 4,95 eur (128 korun) a 9,95 eur (258 korun). Za rok tak vše komplet pro celou Evropu vyjde na necelých sto eur (asi 2 596 korun). Samotná aplikace nabízí grafické rozhraní podobné Google Maps, navíc ale zvládne i navigaci po křižovatkách a také hlasové pokyny. Program není prozatím k dispozici v češtině a totéž platí i o hlasových pokynech. Je ale možné, že brzy vznikne lokalizace. Stejně jako Google Maps i Wisepilot stahuje veškeré mapové podklady přes mobilní data, takže k ceně je třeba připočítat ještě datové přenosy. Na druhou stranu, pro S60 je k dispozici několik dalších navigačních programů.

Britové zatím vyčkávají

Před několika dny se v britském deníku The Times objevila zpráva, že někteří prodejci stahují Satio z prodeje kvůli velkému množství reklamací. Problémy byly údajně především se softwarem telefonu. V minulosti podobným problémům čelila i Nokia s modelem N97. U telefonu zapůjčeného k testu jsme ale podobný problém nezaznamenali. Drobná nestabilita byla vyřešena při prvním update firmware telefonu.

I když, přece jen nás trochu zarazilo, že Sony Ericsson PC Suite nazývá tuto činnost oprava telefonu, a navíc od ní uživatele odrazuje. Zobrazí se totiž upozornění, že pokud vám telefon funguje, rozhodně byste ho neměli opravovat. Je to trochu nelogické, všichni uživatelé S60 přístrojů vědí, že nové verze firmware telefonu obvykle prospějí.

Shrnutí

Satio je jedním z nejpovedenějších Sony Ericssonů za celou historii značky. Ortodoxní uživatelé budou možná trochu výš řadit legendární P900, ale oproti nim má Satio přece jen velký náskok. Několik let vývoje se projevit prostě muselo. Telefon je rozumnou kombinací manažerského přístroje s řadou funkcí pro organizaci času i práci s internetem a e-maily. Otevřený operační systém dává velmi dobrou možnost přidat si ty aplikace, které potřebujete. V případě manažera se určitě bude hodit nějaký e-mail klient s podporou HTML.

K tomu všemu je pak potřeba přidat ještě vynikající foťák, který bude na mobilním trhu jen těžko hledat konkurenci. S tímhle telefonem se vám opravdu rychle přestane chtít s sebou navíc nosit kompakt. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na podařený hudební přehrávač, který nabídne komfort klidně srovnatelný s Flash přehrávači určenými jen pro hudbu nebo video.