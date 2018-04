Zvednout, nebo nezvednout? Příchozí hovor vám v budoucnu sdělí svou důležitost

Koncept s názvem SmartCall by volajícímu dovolil zadat na stupnici důležitost hovoru, jeho důvod a také čas, do kdy je potřeba věc vyřešit. Zmíněné informace by se objevily na displeji v podobě krátké zprávy přímo při příchozím hovoru. Jeden pohled by stačil volanému k rozhodnutí, zda hovor přijmout, či nikoliv.

Druhý nápad je zatím tak trochu sci-fi, i když nepostrádá originalitu. Počítá s dalším vylepšením systému SmartCall. Zmíněné krátké informace by se měly objevit v plastické podobě na zadní straně přístroje.

Při zavibrování telefonu v kapse by pak bylo možné přitlačením bříška prstu na plastický text zprávu obtisknout na kůži a diskrétně přečíst. Obchodní partner by si celé akce nemusel ani všimnout a volanému by nechyběla jistota, že právě neignoruje důležitý hovor šéfa.

Zajímavé koncepty přinesla společnost Vitamins Design ve spolupráci s Helen Hamlyn Centera Research in Motion (RIM).