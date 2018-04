Zvedneš mobil a platíš rundu. Internetem se šíří nová společenská hra

Za novým společenským trendem, o němž informoval server The Inquisiter, stojí bloger Brian Perez, vystupující pod nickem Lil b. Hru nazval jednoduše "Don’t Be A Di*k During Meals With Friends", což snad ani nepotřebuje překlad.

Cílem hry je odnaučit lidi závislosti na mobilním telefonu, na němž, často i během důležitých společenských setkání, neustále kontrolují zprávy, maily či sociální sítě. Klíčem zábavy je vyvolání jakési "mobilní zdrženlivosti", tedy oddálení potřeby kontrolovat telefon. Když to člověk poruší, následuje trest.

Hra může mít různé podoby, variace pravidel ostatně uvádí na svém blogu i sám autor (blog Lil b zde). Nejčastěji se ale začíná poté, co se stolovníci usadí.

Pravidla hry:

Hra začíná a) poté, co si každý objedná, b) poté, co se usadíte u stolu Každý stolovník položí svůj mobilní telefon u svého místa displejem dolů První osoba, která telefon otočí, prohrála Ten, kdo prohrál, platí celý účet Pokud někdo další telefon otočí do chvíle platby, svou útratu platí sám

K výše uvedeným pravidlům je pak nutno dodat, že se nikdo nesmí dotýkat či si hrát s cizím telefonem. Autor zároveň nechává prostor k dalším vylepšením hry podle vlastních představ, například zavedením dodatečných trestů. Ty se mohou hodit třeba ve chvíli, kdy svůj mobil naráz otočí více lidí. V takovém případě by totiž nastal problém v tom, kdo má celkový účet zaplatit.

Nová zábava má ale i své stinné stránky. Jak správně upozornil Daniel McCall, který o hře na serveru The Inquisiter informoval, ukazuje na smutnou realitu dnešního společenského života.

"Zdá se mi to, nebo je to smutné, že musí existovat takové hry, aby lidé odložili své mobilní telefony a normálně si popovídali se svými přáteli?" glosoval novou zábavu McCall.