Zůstane Microsoft Smartphone zatím u ledu?

Microsoft si již delší dobu brousí zuby na trh chytrých mobilních telefonů a jeho ambice zesílily poté, co vyšel najevo postupný přeliv zákazníků od běžných PDA k zařízením nabízejícím zároveň funkci mobilu a kapesního počítače. Komunikátory na platformě Microsoft Pocket PC jsou na trhu i u nás pod názvem T-Mobile MDA a Eurotel Dataphone, k získání výraznějšího tržního podílu však nestačí. Microsoft však na bázi operačního systému Windows CE určeného pro přenosná zařízení vytvořil kromě Pocket PC i platformu Microsoft Smartphone. Přístroje postavené na této platformě vypadají spíše jako normální telefon, jsou vybaveny telefonní klávesnicí a funkčními tlačítky a postrádají dotekový displej.

Telefony na platformě Microsoft Smartphone nabízí vícero operátorů. Průkopníkem byl Orange, u nás MS Smartphone uvedl nedávno Eurotel. Silnou stránkou MS Smartphone jsou schopnosti synchronizace s kancelářskými aplikacemi na PC a propracované uživatelské rozhraní.

Očekávalo se, že T-Mobile se brzy přidá, až bude dořešeno přizpůsobení telefonu pro jeho síť. Objevil se již dokonce prototyp:

Microsoft dokonce hodlá Smartphone propojovat se svojí herní konzolí Xbox, což se ostatně již daří společnosti Nintendo, která umí propojit herní konzoli Gamecube s přenosným Gameboyem. Gameboy ovšem neumí telefonovat.

Velké naděje a zklamání

Microsoft vkládá do Smartphone značné naděje, velké pozdvižení proto vyvolaly zprávy v médiích, podle kterých T-Mobile nakonec Microsoft Smartphone zcela zavrhl. Microsoft a možná i T-Mobile International se negativní publicity zalekli, 15 . května mluvčí T-Mobile International Philipp Schindera ujišťoval novináře, že T-Mobile pouze pracuje s Microsoftem a firmou HTC, která Smartphone vyrábí, na odstranění problémů se softwarem. Schindera dokonce popřel, že by uvedení Smatphone v sítích T-Mobile bylo opožděno, do léta podle něj zbývá dostatek času. Analytik Mike King z firmy Gartner kontroval tvrzením, že jím testovaný Smartphone zamrzal, a proto se daly problémy očekávat. Derek Brown, marketingový ředitel mobilní divize Microsoftu, přispěchal s odlišným tvrzením: Připravenost software Microsoft Smartphone podle něj není problémem, tím má být „připravenost celé zkušenosti“. Již 16. května mluvčí T-Mobile Deutschland Rene Beresgen potvrdil, že uvedení Microsoft Smartphone odložil T-Mobile na neurčito. Není vyloučeno, že až na konec tohoto roku.

Mlžení tiskových mluvčích T-Mobile i Microsoftu je pochopitelné, Microsoft se snaží bojovat s konkurenční platformou Symbian a T-Mobile je na uvedení Smartphone rovněž velmi zainteresován, uživatelé MS Smartphone totiž podle statistik přenášejí větší objemy dat než uživatelé telefonu Nokia 7650 na platformě Symbian, což pro operátora znamená vyšší výnosy. T-Mobile má i jiné zajímavé starosti, pro svoji britskou pobočku si najal agenturu The Burke Group potírající odbory (The Burke Group v tomto dokumentu tvrdí, že celkem úspěšně). V německé pobočce T-Mobile nicméně zástupci odborů zatím zasedají v dozorčí radě...

Situace T-Mobile však není úplně beznadějná, v Evropě se zřejmě objeví komunikátor Darnger Hiptop, který již funguje v americké síti T-Mobile pod názvem Sidekick. Má plnohodnotnou alfanumerickou klávesnici a větší displej, schází mu však schopnost propojení s PC.