Zůstali jsme s kolegou podstatně déle v redakci. V jednu chvíli jsem usoudil, že bych na chvíli rád přišel na jiné myšlenky. S důvěrou jsem se proto obrátil na svůj mobilní telefon a rozeslal pár textovek s prosbou, aby mi příjemci zprávy poslali něco pěkného nebo veselého, že bude ještě minimálně dvě hodiny v práci. Dostal jsem, mimo jiné také odpověď následujícího znění: "Mam Ti napsat treba to, ze prave sedim u krbu a chystame se grilovat? To Te asi moc nepotesi." Pisatel se nemýlil, mnoho nových sil mi taková SMS do žil nenalila. Tak mě napadlo, že pokud někdy nějakou podobnou žádost o duševní podporu dostanu já, určitě neodpovím popisem toho, jak se mám dobře. Napsat něco povzbudivého přeci nemůže být takový problém. Nebo ano?