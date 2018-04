Zumobi: tohle má být očekávané inovativní uživatelské rozhraní?

Oficiální uzavření spolupráce se odehrálo v americkém Seattlu. Podle textu obchodní dohody bude již brzy Microsoft distribuovat nové uživatelské rozhrání na přístrojích s Windows Mobile. Dnes je na trhu asi 140 WM komunikátorů a smartphonů.

Zumobi v mobilních telefonech má znamenat především daleko snazší přístup k webu. Pomoci by mělo především velmi intuitivní ovládání, ve kterém prý nebude možné se ztratit. Samozřejmostí bude rolování a přesouvání obrazovek jemnými tahy prstů po displeji, což umožňuje i TouchFLO. Leccos prozrazuje také široký seznam sponzorů: MTV Network, Traffic.com, Flightstats.com nebo OTOlabs.







Hezky se to čte, co říkáte? Stačí však chvilka praxe a prvotní nadšení velmi rychle vyprchá. Před samotným používáním Zumobi je nutno zadat své přihlašovací údaje (registrace zde), které si program následně ověří spojením se serverem. Po úspěšné autorizaci se objeví základní obrazovka nového uživatelského rozhraní. Ta je rozdělena do čtyř sekcí, v každé z nich je přitom stejný počet ikonek. Ty se po prvním spuštění do seznamu postupně (a velmi pomalu) načtou. Poklepáním na jednu z šestnácti obrázkových ikonek se daný blok plynule přiblíží.

Kdo by čekal spouštěč textových zpráv, telefonu nebo kalendáře, byl by zklamán. Zumobi je totiž spíše hrstka ikon ke spouštění různých webových stránek a aplikací . Připočteme-li nesmírnou lenost prostředí, kdy překreslování ikon nebylo plynulé ani na HTC Kaiseru, pak je Zumobi v této fázi spíše parodií na skutečně funkční uživatelské rozhraní. A nám nezbývá než doufat, že Zumobi bude jen alternativou k ovládání budoucích WM přístrojů a ne jedinou možností, jak se s chytrými telefony dorozumívat.

Trial verze by měla spolehlivě fungovat na většině zařízení s Windows Mobile 5.0/6 (včetně Smartphone a Standard edice).