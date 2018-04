Mobil je důležitější než zubní kartáček. Vzdáme se kvůli němu i sexu

Bank of America si nechala vypracovat průzkum mezi uživateli smartphonů. Bance šlo samozřejmě primárně o mobilní bankovnictví, ale z odpovědí respondentů vyplynulo, že smartphone je pro ně jednou z nejdůležitějších věcí v životě.

Telefonický průzkum tisícovky uživatelů ukázal, že pro smartphone jsou lidé schopní vzdát se mnoha oblíbených požitků.

Třináct procent Američanů odpovědělo, že kdyby jim byl odebrán mobil, tak by se pro jeho opětovné získání byli ochotni vzdát sexu. Nakupování by oželelo 22 procent respondentů a 16 procent by kvůli vrácení smartphonu nemuselo sledovat televizi a filmy.

Skoro polovina respondentů by se kvůli mobilu vzdala alkoholu (přesně 45 procent) a třetina pak čokolády (34 procent).

Pokud měli respondenti rozhodnout, které věci denní potřeby jsou pro ně nejdůležitější, tak smartphony (91 procent) předběhl zubní kartáček a internet (95 a 93 procent). Stejně důležité jako mobily jsou pro Američany už jen auta a deodoranty. Prohrály počítače (76 procent) nebo káva s 60 procenty.

U mladých uživatelů ve věku 18 až 24 let už zcela jasně vyhrál smartphone s 96 procenty. Předběhl kartáček, internet i deodorant. Propadla televize i káva.

Průzkum je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, přesto dobře ukazuje, nakolik jsou dnes mobily důležitým předmětem denní potřeby. Čím mladší uživatelé, tím jsou smartphony důležitější. Tedy vlastně už jsou úplně nejdůležitější.

Co je pro vás důležitější v každodenním životě? celkem hlasů: 544