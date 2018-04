Zubaři zuří, pacienti jim textují v křeslech

"Snaha psát textové zprávy přímo během zákroku je samozřejmě nežádoucí. Ruší to stomatologa při výkonu jeho práce," shodlo se v průzkumu Chicagské stomatologické společnosti přes 46 procent zubařů. "Někteří se dokonce uprostřed zákroku posadí a začnou vyřizovat telefonát," uvedlo několik stomatologů. Pacienti mobilní telefon používají i přes to, že tabule s výslovným zákazem visí na viditelném místě v ordinaci.

Podle výsledků průzkumu se neslušní pacienti nacházejí spíše v řadách dospělých. Děti a mladí lidé mají z vyšetření strach a chovají se prý vzorově. "Ještě jsem nezažil studenta, který by při sezení v křesle vytáhl telefon z kapsy," uvedl nejmenovaný americký zubař.

Mezi zubaři se našli ale i takoví, kterým používání mobilů v ordinaci nevadí. "Spoustu uživatelů je schopných psát textové zprávy poslepu. V tom případě nemám s mobily při vyšetření žádný problém," uvedl tolerantní lékař. "Například když rodiče potřebují být v kontaktu se svými dětmi, to je pochopitelné. Pokud telefon neruší a nepřekáží, nevadí mi to," dodal.

V ČR se situace zlepšila, říká zubař

"Dle mé osobní zkušenosti se chování mých pacientů v tomto směru za poslední tři roky výrazně zlepšilo. Už se nestává, že by pacientovi na křesle zazvonil v kapse mobil a on si v klidu začal vyřizovat hovor. Stane-li se, že mu zazvoní, většinou ho vypne a omluví se," říká Dr. Martin Neumann a dodává: "Nevím, zdali je to obecný jev, nebo jsme si naše pacienty v tomto směru vychovali. Dříve, když pacient začal na křesle telefonovat, odešel jsem z ordinace řešit si své věci a nechal ho tam sedět a čekat třeba dalších deset minut, když si neváží času lékaře."