„Ztroskotanci“ Nokia a Yahoo uzavřeli partnerství. Doufají v úspěch

Yahoo od druhého pololetí zajistí pro Nokii služby elektronické pošty Ovi a Nokia bude internetové firmě exkluzivně poskytovat mapy a navigace.

Cílem aliance je posílit pozici obou firem v rostoucí konkurenci bezdrátových služeb pro mobilní přístroje. Role mobilního softwaru a služeb výrazně vzrostla poté, co do odvětví vstoupily americké firmy Apple a Google a snížily Nokii a Yahoo podíl na trhu. Výrobci tradičních mobilů jako Nokia a Samsung pak museli rychle rozšiřovat nabídku.

Partnerství předcházely miliardové investice

"Před nedávnem jsme ukázali, že know-how v oblasti map a navigací nám dává jasnou konkurenční výhodu," odkazuje ředitel Nokia ČR a SR Petr Kasa na nedávný krok firmy, kdy začala nabízet svou navigační aplikaci Ovi Mapy svým uživatelům zcela zdarma. - čtěte Nokia vypaluje rybník Googlu. I ona nabídne svou navigaci zdarma

"Stejně tak jsme investovali do řešení pro komunikaci (email, instant messaging atd.). Partnerství se společností Yahoo jasně potvrzuje, že jsme na správné cestě," dodal Kasa. Nokia během několika posledních let dala přes deset miliard dolarů (zhruba 206 miliard Kč) na to, aby vybudovala novou nabídku internetových služeb od stahování hudby po e-mail. Zatím ale získala málo platících zákazníků.

Firmy očekávají posílení pozic hlavně v USA

Na tiskové konferenci manažeři obou společností vypíchli význam expanze služeb pro uživatele v mladých ekonomikách, pro které je mobilní telefon základním zařízením pro přístup k internetu. Na mnoha z těchto trhů je Nokia prodejcem mobilů číslo jedna, má ale potíže zajistit si růst v Severní Americe.

Generální ředitel společnosti Olli-Pekka Kallasvuo uvedl, že aliance Nokie s Yahoo by měla firmě pomoci i ve Spojených státech. Podobně má Yahoo výrazně slabší pozici na trhu než Google, jehož mobilní operační systém Android využívají mnozí výrobci včetně Motoroly a HTC.

Analytici nadšení z nové aliance nesdílejí

Z nové strategické aliance naopak nejsou nadšeni anylytici. "Dalo by se říci, že z partnertsví ztroskotanců vítěz nevzejde. Bývá to často pravda, ale v případě Nokie jsou budoucí zajímavé investice spíše ve stabilizaci současné pozice," uvedl analytik společnosti Bernstein Research.

Generální ředitelka Yahoo Carol Bartzová dodala, že její firma neinvestovala do map v poslední době dostatečně. Partnerství s Nokií by proto mělo popohnat dopředu i Yahoo. Podle manažerky sice nejde o partnerství v reklamě, ale lepší nabídka map a lokalizace pomůžou Yahoo přilákat i více inzerentů, napsala agentura Reuters.