Ztráty a nálezy PalmOS 5

Že se při přechodu OS4 - OS5 ztratí většina hacků a některé DA programy, s tím se počítalo dlouho dopředu. Najde se však i hromádka dalších programů, které na OS5 handheldech budete jen těžko hledat, a to tři čtvrtě roku po představení nových OS5 modelů!

Dnešní článek je krátký a je míněn jako podnět k diskusi - které programy chybí po přechodu na OS5 právě vám?

Já jen zmíním několik aplikací, které jsme na Palmare testovali, a které svůj přechod na PalmOS5 ke škodě uživatelů stále nezvládly:

MegaWIKI Suite

Linkovací program ve spojení s jednoduchým launcherem PIKI postrádáme asi nejvíc. Je ostudné, že se do dnešního dne nenašel náhradní program (snaha Relate zatím dost pokulhává), či autor MegaWIKI nenašel motivaci k předělání své populární aplikace pro PalmOS5, a to ani po převodu programu do placeného software (shareware).

Snad se, až uplyne multimediální nadšení některých developerů, dočkáme kvalitní aplikace i v této kategorii. Ostatně DigitalGlyph nedávno předělal na OS5 svoji stařičkou Pop!, Linker by mohl následovat...

TealNotes

Ručně psané poznámky v diáři, adresáři, poznámkovníku a dalších programech chybí na PalmOS5 docela citelně.

Firma TealPoint věnuje vysvětlení nefunkčnosti TealNotesů odstavec ve svých FAQ. Vím, je to hack a je v tom určitě i háček, ale když se opravdu chce...

NR Buttons

Vynikající NR Buttons by se krásně hodily taky na strojích řady NX a NZ. Chlapci z StandAlone nepochopitelně váhají s upgrade a už asi půl roku informují na svých stránkách o tom, že "pracují na odstranění problému nefunkčnosti na PalmOS5". Hořká pilulka pro PalmOS5 uživatele.

JackSprat

Snaze vykuchat si Clie/Tungsten od zbytečných nepoužívaných aplikací všeho druhu se zmlsanému bývalému majiteli OS3/4 modelu nelze divit. Zejména i proto, že třeba Sony vybavuje svoje Clié velkou flaskou a je zde věru co "odklidit".

Brayder Software připravil sice OS5 verzi pro zpřístupnění části flash paměti (JackFlash) a majitelé třeba Sony CVlié NX70 tak získali 4,5MB drahocenné paměti, slíbený vývoj JackSprat se ale zastavil (na.stránkách Brayder je stále "comming"). Přitom právě JackSprat byla na OS4 a starších jediná spolehlivá aplikace na odstranění programů z flashROM. Proslýchá se, že rozvoj OS5 JackSpratu zablokovala samotná Sony, která příliš nechce uživatele pouštět do své ROMky...