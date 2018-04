Ztratí dobíjení Go karet přes internet a bankomat své kouzlo?

Nabíjení Go karet přes internet a bankomat se ziskem dvaceti procent kreditu navíc je nenávratně pryč. Nespokojené ohlasy uživatelů Go se týkají především toho, že EuroTel nedostatečně varoval předem a službu prostě ukončil. Není se čemu divit, dvacet procent kreditu navíc dělalo z Go nabíjení ojedinělou službu.

Od 1.října roku 2000 končí zákazníkům EuroTelu s pre-paid kartami Go nabíjení kreditu přes bankomat a internet s možností přidat dvacet procent z částky navrch. Přestože informace o časovém omezení k nalezení byla některým uživatelům nebylo dopřáno a po dvou měsících EuroTel tuto službu zrušil a nic netušící zákazníci se dnes mohou dozvědět, že svých dvacet procent, na které si zvykli, nedostanou.

EuroTel připravil nástup své služby "dobíjení přes internet a bankomat" opravdu bravurně. Nejeden zákazník si rozmyslel, zda si zvýší kredit klasickou cestou, nebo na internetu s možností získání bonusu v podobě dvaceti procent z dobíjené částky. Informaci o časovém omezení bylo možné nalézt pouze na internetu a některých letácích. Nemálo zákazníků bylo překvapeno, když jim v září nenaskočil nadstandardní kredit, ale pouze dobíjená částka.

Náhle tato informace zmizela z letáků, novinových stránek i internetu. Pokud budete svůj dotaz směřovat na infolinku EuroTelu, bude vám sděleno, že nikde nebylo uveřejněno, že se jedná o akci bez časového omezení, a nebylo tedy třeba informovat o jejím ukončení. Každopádně tón operátora s největší pravděpodobností bude znít, jako by byl váš dotaz až nepřiměřeně drzý a že taková věc je přece samozřejmost. Možná.

Každopádně systém přidávání bonusů k dobíjenému kreditu u pre-paid karet nyní zůstává již jen u nejmladšího operátora v České republice - Oskara, který ke každému kupónu nabízí bonus v podobě nemalých částek. Kdo ví, třeba EuroTel v budoucnu přinese jinou podobnou službu a opět překvapí své zákazníky nějakou příjemnou novinkou.