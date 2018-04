Ztráta zakázky AT&T varuje Ericsson

V pondělí poklesly akcie Švédského Ericssonu o 4% a ztráta zakázky amerického AT&T by již pro Ericsson měla být dostatečným poplašným zvoněním. Podle analytiků ovšem má Ericsson velkou perspektivu v budoucnu na trzích s dalšími technologiemi.

Analytik ze společnosti JP Morgan tvrdí: "Dostal Ericsson v poslední době dost varovných signálů? Ano, ale jsou to signály spíše než na technologickou stránku, jako na stávající management. Ericsson nebyl dost flexibilní, aby se udržel v čele trhu s TDMA technologiemi." TDMA je technologie mobilních sítí, používaná v severní a jižní Americe.

Sean Faughnan z JP Morgan dále tvrdí, že toto sice zřejmě donutí několik investorů váhat, ale jinak jsou akcie Ericssonu dobrou investicí do budoucna, což by se mělo projevit do 18 až 24 přístích měsíců, kdy na trh přijdou vybavení, sítě a služby třetí generace.

Ericsson měl již dříve v tomto roce problémy s doručením vybavení sítě pro AT&T a toto prý mohl být hlavní důvod pro ztrátu kotraktu s AT&T.

Objednávky AT&T znamenají pro Ericsson to, že se dělí o kus koláče ze zisku s dalším hráčem - s Nortelem, který ovšem pro AT&T zatím nikdy vybavení nedodával.

Ericsson bude dodávat vabyvení pro sítě třetí generace pro AT&T společně Nortelem a s Lucentem každý z jedné třetiny.

Dle analytiků by toto neměl být moc velký problém v krátkodobém měřítku, ale pokud bude mít Ericsson problémy i v budoucnu s vybavením sítě na přání zákazníka v krátkém čase, bude toto mít špatné následky na celou společnost.

Ovšem Ericsson společně s analytiky toto nevidí jako dlouhodobí trend. Ericsson má vybudovanou dostatečnou základnu a má stálé zakázky od velkých subjektů, což by mělo do budoucna zajistit to, že Ericsson zůstane společně s jinými společnostmi v čele jako dodavatel technologií pro budoucí sítě.