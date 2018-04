Ztráta soukromí na obzoru: nová služba pro mobily najde vás i vaše přátele

Okamžitě se objevují zjevné výhody. Rodiče mohou díky čipům s GPS technologií, které jsou umístěné v mobilech, vysledovat, kde se pohybují jejich děti, píše americký list The New York Times.

Pro teenagery, kteří rádi vystavují informace o svých odchodech a příchodech na internetu, jsou zase služby jako Loopt a Buddy Beacon jen přirozeným dalším krokem.

Sam Altman, dvaadvacetiletý spoluzakladatel systému Loopt, říká, že ho myšlenka na podobnou technologii napadla na počátku roku 2005, když vyšel z přednáškového sálu na Stanfordově univerzitě v USA. "Dvě stě studentů vytáhlo své mobilní telefony, zavolalo někomu a zeptalo se, kde jsi?" vypráví Altman. "Lidé chtějí být ve spojení."

Podobné služby však zdůrazňují novou pravdu moderního života: pokud je díky GPS obtížnější ztratit se, nová nabídka v mobilním telefonu brání lidem skrýt se.

"Ve společnosti se odehrávají masivní změny, především mezi mladými lidmi, kteří rádi sdílejí informace v digitální formě," říká právník Kevin Bankston. "Zdá se, že vstupujeme do období, kdy se lidé navzájem více sledují. Přináší to určitá rizika co se týká soukromí, s nimiž jsme se zatím nesetkali," dodává.

Praktické využití však u některých lidí vyvažuje vzniklé obavy. Čtyřiadvacetiletá studentka Kyna Fongová využívá službu Loopt. Za 2,99 dolaru měsíčně (57 korun) může na svém mobilním telefonu sledovat polohu přátel, kteří službu rovněž využívají. Vidí je jako tečky na mapě na obrazovce svého telefonu, každá má u sebe jmenovku označující jméno dané osoby. Všichni tito lidé také mohou vidět, kde je Fongová.

Studentka vypráví, že loni v létě díky Looptu zjistila, že přátelé, s nimiž měla jít na večeři, jsou ještě 60 kilometrů daleko a nestihnou přijet včas. Namísto čekání si zorganizovala svůj čas tak, aby na místo schůzky přijela současně s nimi. "Lidé se pak už nemusejí ptát ostatních, kde jsou," říká.

Fongová také vysvětluje, že může kontrolovat, s kým službu sdílí. Kdykoli touží po soukromí, může přístup ke svému telefonu zablokovat. Někteří lidé ji dokonce vůbec vyhledat nemohou - jako například její matka. "Nevím, jestli bych chtěla, aby má matka kdykoli věděla, kde zrovna jsem," říká Fongová.

Některé situace však nejsou tak jednoduché. Co když bude chtít manžel zůstat nějakou dobu sám a vypne službu? Jeho drahá polovička se potom může ptát, proč to vlastně dělá. A co když bude po zaměstnanci šéf chtít, aby si tuto službu zařídil?

Celé odvětví se teprve rodí - experti odhadují počet uživatelů na stovky tisíc. Ale téměř 55 procent mobilních telefonů, které se dnes v USA prodávají, má zabudovanou technologii, která podobné sledování přátel nebo členů rodiny umožňuje.

Služba je zatím nejpopulárnější mezi vysokoškolskými studenty. Ale jiní lidé už pro ni našli i alternativní využití. Podle Altmana si jeden zákazník přístroj koupil, aby mohl sledovat pohyb jednoho ze svých rodičů, který trpí Alzheimerovou chorobou. Podle společnosti Helio, která poskytuje službu Buddy beacon, někteří podnikatelé používají její produkt ke sledování svých zaměstnanců.

Zákazníci mohou službu vypnout, což je pro ostatní uživatele učiní neviditelnými. Ale GPS zabudovaná v telefonu znamená, že váš pohyb už není úplným tajemstvím. "Je to trochu jako Velký bratr," říká analytik Charles Golvin. "Začnete uvažovat o tom, že když vás mohou najít vaši přátelé, váš operátor o vašich pohybech ví také."

Telefonní operátoři uvádějí, že si uvědomují, jaké potenciální problémy by služba mohla způsobit. Podle viceprezidenta společnosti AT&T Marka Collinse by pro operátory bylo nepříjemné, pokud by zákazníci vnímali službu pro sledování přátel jako příliš dotěrnou. Zástupci programu Loopt říkají, že jejich společnost informace o pohybech svých klientů nezaznamenává.

Altman říká, že Loopt umožňuje zákazníkům bránit se proti nežádoucímu sledování jejich pohybu. Firma náhodně rozesílá svým klientům textové zprávy, jestli znají daného přítele, který je sleduje. Pokud zákazník zprávu nepotvrdí, daná osoba ho už nemůže na svém mobilním telefonu vidět.

Pětadvacetiletý obchodník Clay Harris z Memphisu říká, že využívá službu Buddy Beacon od společnosti Helio především proto, aby byl v kontaktu se svým kamarádem Gregorym Lotzem. Když se jednou Lotz vracel z výletu, Harrise potěšilo, že se neočekávaně zastavil v baru, kde on sám už seděl s dalšími přáteli. "Zkoušel se mi dovolat, ale neslyšel jsem zvonění," vypráví Harris. "Tak se podíval na mapu. To je prostě skvělé."

Harris prý nikdy nebude uvažovat o tom, že by ve svém telefonu Lotze zablokoval. Ale dvakrát si prý rozmyslí, než nabídne své přítelkyni, aby mohla sledovat jeho pohyby. "Zcela určitě by se ptala, proč jsem ji v nějakou chvíli zablokoval," říká.