ZTE ukázalo záplavu mobilů, které asi nikdy na našem trhu neuvidíme

ZTE zůstává víceméně tam, kde se nacházela před lety. I v Barceloně ukázala firma záplavu novinek, ve které bylo jen velmi těžké se vyznat.

Často jsme kousek vedle sebe viděli dva telefony, jen pokaždé s jiným jménem. U ZTE si možná nejsou vůbec jisti, které z představených kousků nakonec dorazí do výroby. Narozdíl od minulých let ale alespoň nebyl problém na stánku fotit. V článku především vybíráme nejzajímavější kousky, které mají jistou výrobu.

Ještě poznámka ke strategii ZTE: ne že by se firmě vedlo špatně, ostatně dere se mezi největší výrobce mobilů světa. Firmě se daří, ale stále je celkem neznámá a když už, tak je vnímána jako výrobce laciných telefonů. Toto "stigma" ze sebe nesetřesou ani představené novinky, které přitom často přináší špičkovou výbavu na úrovní těch nejlepších.

ZTE Era

Mezi ně patří třeba zrovna ZTE Era. Smartphone s hliníkovým tělem o tloušťce pouhých 7,8 milimetru, 4,3 palcovým displejem o rozlišení 960 × 540 pixelů a čtyřjádrový čipset Nvidia Tegra 3 za současnou špičkou nezaostává. Operačním systémem je také nejnovější Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Jenže Era v ruce nepůsobí tak skvělým dojmem jako její specifikace. Je to sice solidní telefon, ale i zpracování by mohlo být lepší. Několik let starý design okoukaný od HTC ovšem není nic, čím by se výrobce mohl chlubit.

Mezi čtyřjádrovými kousky tak bude Era pravděpodobně opět vynikat jenom cenou, což je sice dobrá zpráva pro řadu spotřebitelů, otázkou je, jak moc dobrá zpráva je to ZTE. Jistě, můžete namítat, že firma neinvestuje masivně do marketingu a dalších oblastí, ale i tak není jisté, jak moc peněz ZTE telefony do kasičky přinesou.

ZTE PF112 HD

Model ZTE PF112 HD má specifikaci ještě lepší než Era. Čtyřjádrový procesor (s největší pravděpodobností, ZTE specifikaci nepotvrdilo) je doplněn o 4,5 palcový HD displej (1 280 × 720). Tělo je opět z hliníku, design tentokrát krom HTC pochází od Samsungu: čelní strana jako by z oka vypadla Galaxy Nexus. Opět se tak trochu nemůžeme zbavit nemastného-neslaného pocitu z telefonu.

Ale: krátké vyzkoušení ukázalo, že tohle bude opravdu pozoruhodný kousek. Displej je špičkový a má syté a přitom velmi příjemné podání barev, ZTE vytěžilo z TFT technologie maximum. Design nedesign, pocit nepocit, tohle bude hodně zajímavý telefon. Kdyby ZTE přeci jenom angažovalo designéry, mohl toto být smartphone, na kterém mohlo ZTE začít budovat značku.

Takto z Čínských rivalů slízne smetanu Huawei se svým Ascend D quad, který ostatně vzbudil i daleko větší pozornost v médiích. Čím to? Inu, Huawei svou nejlepší zbraň pečlivě vychválil na důkladně promyšlené tiskové konferenci, zatímco ZTE nenápadný telefon prostě "prsklo" na stánek vedle hromady dalších (často nepříliš zajímavých) kousků.

ZTE Mimosa X

Dále jsme si prohlédli další zajímavý model Mimosa X. Ta přináší dvoujádrový procesor (Tegra 2), Android ICS a 4,3 palcový displej s rozlišením 960 × 540 pixelů. Výbavou tedy loňská špička, ovšem v podání ZTE by takový přístroj mohl být k dostání za hodně atraktivní cenu.

Mobilní telefon s výkonem Samsungu Galaxy S II (a designem Galaxy Nexus, především na zadní straně) by mohl klidně nést cenovku obvyklou pro nejlepší jednojádrové modely. Taková Xperia Arc S stojí 9 000 korun a rivalové umí být i levnější.

Mimosa X opět nevyhraje soutěž krásy ani nápaditosti, nepřipadne jí ani titul za nejlepší zpracování. Jenže tohle všechno platí i pro spoustu jiných smartphonů a nad nimi by mělo ZTE vynikat špičkovým poměrem výkon/cena. Výhodou bude i fakt, že na rozdíl od spousty Ice Cream Sandwich smartphonů se Mimosa (a ostatně i další výše uvedená ZTE) nezbavila slotu na microSD karty.

ZTE Orbit

Paradoxně jedním z nejzajímavějších představených modelů ZTE je typ Orbit. Ten nabízí operační systém Windows Phone 7.5 ve verzi Tango a displej s úhlopříčkou 4 palce. Svým způsobem by tak mohl být Orbit zajímavou cenově příznivou alternativou k Nokii Lumia 900.

Gigahertzový procesor a na svižný chod systému plně dostačuje, pětimegapixelový fotoaparát může být teoreticky také kvalitní. ZTE opět jako u menšího a levnějšího modelu Tania šetří na vnitřní paměti, té jsou k dispozici jenom 4 GB.

A proč by mohlo být ZTE Orbit tak zajímavé? Inu, jednoduše proto, že vlastně všechny Windows Phone telefony jsou poměrně stejné – systém výrobci upravovat nemohou, rychlost telefonů je v praxi shodná a uživatel rozdíl mezi 1 GHz a 1,4 GHz procesorem nepozná, podstatně dražší značkové Windows Phone telefony nabídnou možná jen několik zajímavých aplikací navíc. ZTE Orbit tak nabízí veškerý komfort Windows Phone za velmi zajímavou cenu, čímž se od konkurence odlišuje ještě více než v případě androidích kousků.

Navíc ani design tentokrát nepůsobí vyloženě okoukaným dojmem, byť opět není kdovíjak propracovaný a atraktivní. I to ale stačí na to, aby nás ze všech představených kousků značky ZTE model Orbit zaujal nejvíce.

Tablety a záplava levných androidů

Na stánku ZTE jsme viděli také čtyři nové androidí tablety: jeden hůře zpracovaný než druhý, totéž platí o designu. ZTE ale opět i u tabletů ukazuje, kde je jeho síla. Je totiž schopné nabídnout solidní hardware za zajímavou cenu, v případě tabletů navíc v řadě konfigurací.

Uživatel (nebo spíše mobilní operátor) si tak může vybrat sedmi nebo desetipalcový tablet, a podporu prakticky libovolných sítí: od klasického UMTS, přes čínské TS-CDMA až po různé konfigurace LTE. Procesory jsou dvou nebo čtyřjádrové.

Podobně jako tablety působí i záplava nových smartphonů ZTE.

Většinou v nich běží Ice Cream Sandwich, o pohon se starají 800 MHz, Gigahertzové nebo i silnější procesory, displeje nabízí úhlopříčky většinou od 3,5 do 4 palců, levnější modely jdou i níže.

Pokud se ale s některým z telefonů vůbec na našem trhu potkáme, bude to pod značkou některého z operátorů, pár se jich možná objeví na volném trhu.