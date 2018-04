ZTE chce zaútočit drahými supertelefony i nejlevnějším smartphonem

Firma ZTE na veletrzích často vystavovala záplavu nových telefonů s nejasnou výbavou, ale mnohé kousky se nakonec ani nedostaly na trh. Letos také chystá množství nových modelů, ovšem po zmatené prezentaci portfolia by nemělo být ani památky.

ZTE totiž do svých modelových řad zavede hierarchii a chce se speciálně soustředit na evropský trh. V Barceloně bychom se tak poprvé měli setkat s novou luxusní značkou Nubia. Tím prvním je typ Z5, který se v Číně již prodává. Je možné, že s uvedením nové značky do Evropy bude představen i nějaký další model.

Zkrátka však nepřijde ani samotná značka ZTE. Kromě evropské premiéry modelu Grand S bychom se v Barceloně měli dočkat premiéry hned několika zajímavých novinek. Je však pravděpodobné, že ZTE neuvede všechny připravované telefony právě zde a bude se soustředit pouze na klíčové modely s tím, že zbytek portfolia přijde v průběhu roku. Celkem chce firma v roce 2013 prodat 52 milionů smartphonů.

Tabletomobil je povinnost

Jednou z velmi pravděpodobných premiér ve Španělsku bude dnes již v podstatě povinná kombinace tabletu a mobilu. ZTE podle všeho chystá model Grand Memo s displejem o úhlopříčce 5,7 palce a rozlišením 720p. Velikostí tedy nechce soupeřit s Huawei Ascend Mate, displej však bude mít jemnější. Ve výbavě má být čtyřjádrový procesor s taktem 1,7 GHz, fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a baterie s kapacitou 3 000 mAh. Přístroj má být tenký jen 8 mm.

Existovat má zřejmě i verze pro čínský trh se slabším procesorem (čtyřjádro 1,2 GHz) a 8Mpix fotoaparátem. Představení Grand Memo je jisté. Výrobce před veletrhem oznámil, že k novinkám bude veřejnost moci na Twitteru přiřadit hashtag #ZTEGrandMemo nebo #ZTEMozilla (o druhém modelu níže).

Levnější alternativa v pěti palcích

Další model, kterého se zřejmě dočkáme, bude levnější varianta pětipalcových Full HD telefonů (1080p) Grand S a Nubia Z5. V Číně se již prodává přístroj s označením V987 s designem velmi podobným právě Grand S, pětipalcovým displejem s nižším HD rozlišením (720p), levnějším čtyřjádrovým procesorem MediaTek s taktem 1,2 GHz, gigabajtem RAM a fotoaparátem s rozlišením 8 megapixelů.

Čínská verze funguje zároveň v sítích GSM i CDMA, to v Evropě není potřeba. Zaujme cena, která se na domácím trhu pohybuje v přepočtu jen lehce nad pěti tisíci korun. To je v Evropě samozřejmě nereálné a podobný telefon tu bude podstatně dražší. Ale i tak by měl nabízet výjimečný poměr mezi výkonem a cenou.

Nástupce oblíbené řady

Do Evropy by se měl dostat i další model, který se již v Číně prodává a který navazuje na úspěšné předchůdce. Jde o Blade C, který je nástupcem oblíbených typů řady Blade. Podobně jako předešlé modely řady bude i tento vynikat slušnou výbavou a nízkou cenou.

Za zhruba čtyři tisíce korun při startu prodeje by měli zákazníci dostat čtyřpalcový WVGA (800 x 480) displej, 3Mpix fotoaparát, Bluetooth 4.0, 4 GB vnitřní paměti, 512 MB RAM a dvoujádrový gigahertzový procesor MediaTek. Blade se v Evropě původně prodával jen na vybraných trzích, tentokrát by se však měl nový přístroj rozšířit rychleji. Je to logické: právě tento tradiční model s příznivou cenou má ZTE pomoci získat v Evropě slušný tržní podíl.

Sázka na Firefox

Všechny dosud zmiňované novinky poběží na Androidu, nejspíš na verzi 4.1 Jelly Bean. V Barceloně také uvidíme první veřejnosti určený smartphone s operačním systémem Firefox OS. Právě k němu se vztahuje druhý hashtag z úvodu článku (#ZTEMozilla). Levný smartphone se základní výbavou by se pak mohl objevit v nabídce operátora Telefónica, se kterým ZTE v poslední době vcelku čile spolupracuje a který se navíc na vývoji Firefoxu přímo podílel. Přístroj s neznámým jménem by měl být vůbec nejlevnějším novým smartphonem na trhu.

Vyplňování mezer

Kromě již zmíněných modelů, které s vysokou pravděpodobností v Barceloně uvidíme, však zbude v nabídce ZTE ještě několik mezer k vyplnění. Je možné, že se na veletrhu MWC dočkáme i řady levnějších androidích modelů, ale ZTE si tyto novinky může nechat na později. Výrobce také zatím nijak nekomentuje svůj postoj k operačnímu systému Windows Phone 8.

Domácí rival Huawei již dostupný model s tímto systémem nabízí. Je tedy velmi pravděpodobné, že i ZTE, které už má v nabídce starší WP7 model Tania, se přidá i v této oblasti. Pokud to však ZTE myslí s Windows Phone vážně, připadá v úvahu i pozdější zcela samostatná premiéra třeba několika modelů.