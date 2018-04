Levný Windows Phone s drahou příchutí. Recenze ZTE Tania

V poslední době nás novými telefony se systémem Windows Phone zásobovala výhradně finská Nokia. Ostatní výrobci novinky dlouho nepředvedli. Výjimkou se nyní stává čínské ZTE, které chce po vzoru rivala Huawei výrazněji zaútočit na evropský trh. Jako první se nám tak z oficiálních míst do rukou dostává lákavý smartphone ZTE Tania, kterou jsme si poprvé mohli vyzkoušet v lednu na veletrhu CES v Las Vegas.

Svou výbavou zapadá Tania mezi všechny současné Lumie, cena je ale nižší než u kterékoli z nich. Přístroj s velikým 4,3 palcovým displejem tak lze pořídit už za čtyři tisíce korun. Za tuto cenu je to hodně zajímavý smartphone, byť pochopitelně není bez chyb. Má především vcelku málo paměti (4 GB) a displej je bledý a s nevalnou čitelností na slunci.

Vzhled a konstrukce: konzervativní černá nebo módní bílá

ZTE Tania není kdovíjak designově propracovaný kousek, tvary jsou vcelku jednoduché a nesnaží se odkazovat na jakékoli konkurenční modely. Dalo by se říci, že Tania není žádná parádnice a pro konzervativně laděnou černou variantu to rozhodně platí. Naopak bílá verze vypadá daleko moderněji, jenže ta se alespoň prozatím na českém trhu nenabízí.

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

dobrá cena

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? pomalejší systém

nízké rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč

Z hlediska rozložení ovládacích prvků se ZTE drží vcelku obvyklé praxe. Vypínací tlačítko je nahoře na pravém boku, uprostřed je microUSB konektor a dole spoušť fotoaparátu. Vlevo najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti, nahoře uprostřed 3,5 mm jack konektor. Chválíme provedení tlačítek, která imitují broušený kov. Lze je poslepu dobře nahmatat a pohodlně se mačkají.

Kryt baterie tvoří celou zadní plochu a přechází i do boků, kde velmi těsně přiléhá ke stříbrnému pásku okolo displeje. Kryt na svém místě drží perfektně, přitom se dá vcelku snadno sejmout. Baterie je výměnná.

Konstrukci telefonu musíme pochválit, nikde nic nevrže a ani to nevypadá, že by mohlo začít. Použité materiály jsou sice obyčejné, ale určitě neurazí. Černý kryt baterie má měkčený povrch. Bohužel jsou na něm dost vidět mastné šmouhy a otisky prstů. Bílá verze by měla být z lesklých materiálů, a potíže s otisky tak zůstávají.

Tania rozhodně není mezi smarthpony žádný drobeček. S rozměry 128,6 x 67,8 x 10,5 mm a hmotností 158 gramů si v ničem nezadá s Lumií 900. Oproti ní je o kousíček vyšší, mírně užší, o milimetr tenčí a také o dva gramy nižší. V ruce je tak Tania docela pořízek, díky zaoblení přechodu boků do spodní hrany ale rozhodně neřeže do dlaně. K pohodlnějšímu držení přispívá i zmíněný měkčený povrch krytu.

Displej a ovládání: bledý Windows Phone

To, že je ZTE Tania levný (nebo spíše dostupný) smartphone prozrazuje částečně už design, nejvíce to je ale vidět na displeji. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 800 x 480 pixelů, což jsou stejné hodnoty jako u špičkové Lumie 900. Jenže Tania používá obyčejný TFT panel bez jakýchkoli moderních vylepšení, takže barevné podání je vcelku bledé a kvůli lesklému krycímu sklu displeje není čitelnost na slunci kdovíjak úžasná.

Na maximální jas je ale telefon vcelku bez problémů i venku použitelný, bohužel toto nastavení musí provést uživatel ručně, automatické podsvícení bůhví proč intenzitu na úplné maximum nikdy nevyžene.

Pokud máte velké nároky na displej, Tania nebude tou pravou volbou. Na druhou stranu displej působí lépe než třeba u levné Lumie 610. Je to dané i tím, že díky designu uživatelského prostředí Windows Phone není na velké úhlopříčce výrazně vidět vliv menší jemnosti displeje. Ta se projeví až třeba při prohlížení webových stránek, ale stále je vcelku dostatečná.

Z hlediska systému je Tania zcela standardní Windows Phone a kromě doplňkových aplikací se vůbec neliší od zmiňovaných Lumií. Systém je tu ve verzi 7.5 Mango, update na Tango by měl dorazit. Telefon pohání standardní procesor Qualcomm s taktem 1 GHz a 512 MB operační paměti.

Tania je zcela bezproblémový přístroj a šlape jako hodinky. Ostatně, pokud splňuje specifikace Microsoftu, tak tu pro žádné chyby a nedostatky z hlediska rychlosti a spolehlivosti systému ani není prostor.

Systém tedy uživateli nabízí svá typická specifika jako dlaždice na úvodní obrazovce, abecední seznam aplikací v menu nebo takzvané huby, které kolem sebe soustředí některé funkce (hudbu, hry, kancelářské aplikace a podobně).

Komu se Windows Phone líbí a vyhovují mu, tomu budou vyhovovat stejně dobře na ZTE Tania jako na jakékoli Nokii. Zůstává i otravné chování vyhledávacího tlačítka pod displejem, které vždy spouští titulní stránku vyhledávače Bing. Ta se navíc pokaždé načítá a to ještě v naprosto nemobilní verzi.

Baterie: den, možná dva

Baterie má na tak velký telefon vcelku malou kapacitu 1 400 mAh. Třeba Nokia nacpala do prakticky stejně velkého těla devítistovky baterii s kapacitou 1 830 mAh. To se zákonitě musí projevit na výdrži baterie, obzvlášť, když mají výrobci jen minimální možnosti změn při implementaci. Pravda, Tania má slabší procesor, ale ten toho tolik neušetří, navíc je žravější její displej.

Den perného provozu jde s tímto smartphonem přežít naprosto bez problémů, ale pohodlné dva dny sou už trochu potíž. Pokud ale nepatříte mezi uživatele, kteří musí svůj smartphone trápit téměř neustále, dva dny by měla Tania vydržet. Pro ty, co opravdu telefon vytěžují intenzivně, je tu pochopitelně možnost koupit si náhradní baterii.

Telefonování a zprávy: úplná klasika

O funkcích z oblasti telefonování a zpráv jsme v souvislosti s telefony s Windows Phone v poslední době psali tak často, že už asi nemáme v této kapitole pořádně co rozebírat. Veškeré chování telefonu se odvíjí od použitého operačního systému. Zůstává tu tak třeba přehledná karta kontaktů, ze které ale přímo nepošlete SMS na vybrané číslo. Jde to, ale uživatel musí vědět jak: z kontaktu se vybere volba SMS a teprve v konverzaci se dá číslo v menu přepnout. Vyhledávání funguje i v kontaktech s diakritikou a klávesnici považujeme za přehlednou a pohodlnou.

Z praktického hlediska se s Taniou telefonuje bez problémů, neměli jsme potíže jak s kvalitou zvuku ze sluchátka, tak třeba s kvalitou mikrofonu. Protistrana si jednoduše na nic nestěžuje a my také důvod ke stížnostem nemáme. Při dlouhých telefonátech ale ZTE Tania v ruce u ucha už pocítíte. Hmotnost telefonu je prostě znát.

Organizace a data: málo paměti

I organizační a datové funkce se v podstatě neliší od zaběhnutého normálu. Office hub tu zajišťuje dobrou spolupráci s firemními i soukromými účty pro sdílení a práci s kancelářskými dokumenty, které je možné i vytvářet. Opět ale zůstává otázka, jak je do telefonu dostat. Po kabelu to nejde, Windows Phone nepodporují Mass Storage nebo jiný běžný způsob připojení k počítači. Veškerou synchronizaci obsahu zajišťuje software Zune.

Práce s daty je u ZTE Tania o to složitější, že telefon má velmi malou vnitřní paměť. Vestavěny jsou 4 GB, ale část paměti už zabírá předinstalovaný software, který nejde odinstalovat. Proto jsou volných maximálně necelé 3 GB paměti a to je hodně málo. Externí paměťové karty systém nepodporuje.

Pro milovníky hudby nebo videa tak není Tania příliš vhodným nástrojem. Rovněž navigační schopnosti budou omezeny. Tania ale nemá přístup k navigačním nástrojům Nokie, takže uživatelé musí instalovat externí aplikace. Pro mapy ale telefon jednoduše mnoho místa nemá. Tania je tak určena spíše méně náročným uživatelům.

Zábava: obyčejných 5 megapixelů

Hudba ani videa nejsou revírem ZTE Tania a to v podstatě platí pro celou zábavní oblast. Jedinou větší možností, jak se pobavit, jsou různé hry z Marketplace. Jinak telefon pro zábavu mnoho prostoru nedává.

Ani vestavěný fotoaparát nijak nenadchne a patří spíše k podprůměru. Rozlišení 5 megapixelů, automatické ostření ani přisvětlovací dioda mu přitom nechybí. Chybí mu ale schopnost interpretovat správně barvy. Obzvláště za slunečných dní jsou snímky velmi vybledlé, doslova vypálené od sluníčka. Přitom v jen mírně horších světelných podmínkách už mívá Tania problémy se správným zaostřením snímků a objevuje se velké množství šumu.

Shrnutí: dostupný smartphone pro masy

ZTE Tania sice nevyniká, vesměs jde o průměrný přístroj, ale zaujme velmi zajímavým poměrem výkon/cena. Je určen především nenáročným uživatelům, kteří nepotřebují v telefonu větší množství dat a kterým nebude vadit jen podprůměrný fotoaparát a bledší displej.

Výhodou je ale velikost displeje nebo rychlý a spolehlivý operační systém. V dané kategorii telefonů s cenou okolo čtyř tisíc korun přitom třeba dostupné androidí telefony zdaleka tak spolehlivé být nemusí.

Vzhledem k ceně patří k soupeřům ZTE Tania třeba levná Nokia Lumia 610. Ta nabídne více paměti a standardně vestavěnou navigaci, na druhou stranu má menší displej s ještě horší barevností.

Dalším konkurentem pro model Tania je třeba androidí Huawei Ascend G300, který má čtyřpalcový displej podobných vlastností jako ZTE. Ten nabízí daleko více možností rozšíření (včetně slotu na paměťové karty), ale jeho systém rozhodně nedosahuje rychlosti a plynulosti Windows Phone v Tanie. Pro začátečníky je navíc Tania asi vhodnější. ZTE nabídne také androidí alternativu k Tanie, model Skate.

Tradiční výrobci v dané cenové kategorii mají jenom telefony s podstatně menšími displeji, nižším rozlišením a často i slabším hardwarem. Snad jen LG nabízí zajímavou alternativu v podobě výprodejového modelu Optimus Black za zhruba 6 tisíc korun a podobnou cenu má HTC u Windows Phone modelu Radar. Z androidích přístrojů je za podobnou cenu k mání třeba HTC Desire C a Samsung model Galaxy Ace.

ZTE Tania a konkurence

Nokia Lumia 610 je levný smartphone s operačním systémem Windows Phone 7. Displej si přitom zachoval slušnou úhlopříčku 3,7 palce a rozlišení 800 x 480 pixelů. Jen je méně kvalitní než u lepších modelů. Fotoaparát má rozlišení 5 Mpix a automatické ostření. Uživatel si ovšem musí vystačit s 8 GB vnitřní paměti. Cena: 5 000 Kč

Huawei Ascend G300 nabízí výbavu jako špičkové smartphony a je poháněn gigahertzovým procesorem a 512 MB RAM. Elegantní design se vyznačuje střídmostí a jednoduchostí. Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, fotoaparát potom 5 megapixelů. Cena: 4 500 Kč

LG Optimus Black se zářícím displejem o úhlopříčce čtyři palce se může hrdě postavit Super AMOLED displejům od Samsungu. Procesor o frekvenci 1 GHz a Android 2.2 jsou hlavním hnacím motorem telefonu. K zahození jistě není ani 5 Mpix fotoaparát. Cena: 6 000 Kč