Přiblížil se konec smartphonů ZTE? Mohou přijít o Android

Na ZTE se nyní sesypala hromada problémů, které výrobci značně zkomplikují další působení. A nejen v samotných Spojených státech, ale globálně. Qualcomm coby hlavní dodavatel svých SoC (System on Chip), tedy komplexních čipových sad Snapdragon je totiž americká společnost, která nyní musí veškeré dodávky čipů původně určených pro ZTE zastavit.

A tento sedmiletý zákaz se týká všech ostatních amerických firem, které dosud jakékoli komponenty čínskému výrobci dodávaly. Ministerstvo obchodu rovněž firmě nařídilo uhradit pokutu ve výši 890 milionů dolarů (více v článku USA se zbavuje čínských smartphonů. Mohou si za to sami).

Kvalitní hardware by však byl ZTE k ničemu, pokud by pro něj neměl k dispozici příslušný software, tedy operační systém Android. Ten je typu open source a je tedy licencován zdarma, navrhl a vyvíjí jej Google spolu s tzv. Open Handset Alliance, tedy uskupením výrobců smartphonů nebo komponent i mobilních operátorů a v současnosti čítá přes 80 firem.

Dodavatelem licencí však zůstává právě Google resp. jeho mateřská společnost Alphabet inc., což je konglomerát se sídlem v USA a tedy firma, na kterou se ministerstvem vyhlášený zákaz prodeje firmě ZTE se vší pravděpodobností také vztahuje.

ZTE by mohl zbýt Android bez Googlu

Připomeňme, že Android jako takový je skutečně dodáván zcela zdarma, ovšem nebyl by kompletní bez základní sady aplikací od Googlu, které bereme jako samozřejmost. A není to jen aplikační portál Play, bez kterého bychom museli aplikace instalovat z neznámých zdrojů nebo portálů třetích stran.

Je to také prohlížeč Chrome, e-mailový klient Gmail nebo Mapy a několik dalších nástrojů, které běžně používáme (Disk Google, Google Docs, Hangout, Google+). Tyto aplikace jsou výrobcům dodávány formou GMS (Google Mobile Services) licencí a britský deník The Guardian před čtyřmi lety rozdmýchal spekulace, že Google za každou takovou licenci odebírá od výrobců poplatek 75 centů, což však Google následně odmítl.

To však na celé věci nic nemění a i kdyby Google za GMS licence skutečně žádné poplatky neinkasoval, stále v obchodním vztahu s výrobci figuruje jako dodavatel produktu, a poskytování licencí by tedy bylo porušením zákazu vývozu, které vydalo ministerstvo obchodu.

V textu ministerstva totiž mimo jiné stojí, že se společnost ZTE nemůže nikterak podílet na jakékoli transakci, zahrnující libovolnou komoditu, software nebo technologii, vyváženou ze Spojených států amerických.

Nastalou situaci řeší právní týmy

Situace zřejmě nebude úplně jednoduchá, a proto se podle deníku Bloomberg už právní zástupci ZTE setkali s advokátním týmem Googlu, aby věc mohli důkladně zanalyzovat a zjistit, co pro oba subjekty ono embargo do budoucna znamená.

Zdroje deníku si nepřály být jmenovány a zástupci obou zúčastněných stran prý na dotaz redakce, zda taková jednání skutečně započala, mlčí.

Jisté však je, že se ZTE porušením zákazu dodávek telekomunikační techniky do KLDR a Iráku, jehož je nově vyhlášené embargo přímou konsekvencí, dostává do nesmírně komplikované situace, z níž možná nebude rozumného východiska.

Totiž nedostupnost klíčových komponent pro sestavení smartphonů je pro výrobce mnohem větší ranou, než by byl hypotetický zákaz jejich prodeje na území USA, a to navzdory tomu, že se zde firmě doposud docela dařilo.

Zmizí ZTE z trhu?

Zatímco zastavené dodávky čipů Qualcomm lze alespoň částečně kompenzovat odběrem hardwaru od čínského MediaTeku, v případě Androidu žádná alternativa vlastně neexistuje. Windows Phone jsou prakticky mrtvý systém, iOS je americký a zůstává tedy leda Tizen od Samsungu, což je ale platforma s minimem aplikací a mizivým tržním podílem.

Pokud by ZTE nadále trvalo na Androidu, musely by se jejich smartphony obejít bez všech zmíněných aplikací a služeb internetového giganta. Tím by se však staly extrémně obtížně prodejnými a ZTE by tak možná v segmentu chytrých telefonů zakrátko přestalo existovat.

Citelné rány pocítí i další významný pilíř byznysu ZTE v podobě výroby prvků telekomunikační infrastruktury, jelikož embargo utne obchodní spolupráci s klíčovými dodavateli optických komponent Acacia Communications a Lumentum Holdings.