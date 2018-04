Telefónica zahájila prodej ZTE Open, prvního mobilu se systémem Firefox

Mobilní operační systém Firefox vyvinula společnost Mozilla. Chce s ním na trhu konkurovat systémům Android od společnosti Google a iOS od firmy Apple.

Firefox podle agentury DPA na rozdíl od konkurenčních operačních systémů pracuje na principech známých z internetového prostředí, což by mělo zjednodušit vývoj aplikací. Hardwarové nároky tohoto systému jsou navíc poměrně nízké, takže telefony se mohou prodávat za příznivé ceny.

Kromě ZTE Open se na trh chystají i telefony s Firefoxem od dalších výrobců. Například již v létě by měl být v Evropě a v Latinské Americe uveden do prodeje Alcatel One Touch Fire. Mozilla spolupracuje také se společnostmi Sony, LG a Huawei.

Podle viceprezidenta mobilní divize společnosti Mozilla Li Gonga chce smartphony s Firefoxem do nabídky zařadit 18 operátorů. Nový operační systém se má objevit i ve špičkových smartphonech (více čtěte zde).