ZTE připravuje monstrum, Nubia Z7 má 6,44palcový displej

Segment phabletů od uvedení prvního Samsungu Galaxy Note značně narostl. A to nejen co do počtu různých modelů, ale také do velikosti jednotlivých přístrojů. Jestliže první Galaxy Note měl 5,3palcový displej, který je dnes standardem u běžných špičkových smartphonů, tak nedávno uvedené Sony Xperia Z Ultra už má 6,44palcový displej (recenze zde).

U ZTE si řekli, že čím větší, tím lepší a jejich novinka se vyrovnává zmiňovanému Sony. Připravovaná Nubia Z7 tak bude mít displej se stejnou úhlopříčkou, což už řadí připravované ZTE blíže kategorii tabletů. Nejmenší tablety totiž začínají většinou na úhlopříčce displeje sedm palců.

Podle dostupných informací ze serveru Mobile.3g.cn má být nové monstrózní ZTE dostatečně výkonné. Nechybí dnešní standard u výkonných smartphonů a phabletů procesor Qualcomm Snapdragon 800, paměť RAM má mít nadprůměrnou kapacitu 3 GB. Připravovaná Nubia by měla být dalším smartphonem s gigantickou uživatelskou pamětí 128 GB.

Nový phablet by měl používat nejnovější Android 4.4 KitKat a podporovat má i sítě čtvrté generace LTE. Fotoaparát s13megapixelovým snímačem se světelností f/2.0 doplňuje LED blesk a optická stabilizace obrazu.

Parametry tedy nebude nová Nubia Z7 žádný chudáček. Pokud ZTE zachová nízkou cenu, jako u svých jiných modelů, máme adepta na konkurenta premianta třídy Samsung Galaxy Note 3 (recenze zde). Ten však s 5,7palcovým displejem hraje trochu jinou, kompaktnější, ligu a má šanci oslovit širší publikum, než monstrózní ZTE.