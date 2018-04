První snímky modelu Nubia Z5 od ZTE ukazují extrémně tenkou konstrukci

První snímky Nubia Z5 (ZTE nebude pro své špičkové telefony používat svou značku) přinesl čínský server cnmo.com. Většinou jde o pohled na telefon ze zadní strany, ale vidět je i profil. ZTE u nové značky slibovalo atraktivní a evropskému vkusu přizpůsobený design, ovšem pohled zezadu zatím na přílišnou nápaditost neukazuje.

Na druhou stranu bude mít Nubia Z5 určité přednosti. jedna z nich je vidět na snímku v porovnání s iPhonem 5, když vedle jeho už tak hodně tenkého těla vypadá Nubia Z5 ještě o mnoho hubenější. Částečně za to však může optický klam, protože telefon má na rozdíl od iPhonu zaoblené přechody z boků na zadní stranu. I tak však bude chystaný super-smartphone tenčí než iPhone 5.

Veřejnosti by se novinka měla představit koncem prosince a je možné, že třeba na domácím čínském trhu zamíří krátce poté do prodeje. V Evropě to tipujeme na velkou premiéru v závěru února na tradičním veletrhu v Barceloně. A ani pak by nemusel vstup nové značky na trh trvat příliš dlouho.

Nubia Z5 by měla mít pětipalcový displej s Full HD rozlišením, fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a špičkový čtyřjádrový procesor prozatím neznámého původu. Tělo bude mít unibody konstrukci, pravděpodobně z polykarbonátu.