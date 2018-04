Můžete se vsadit, jestli budou u nás. Jmenují se Nubia a umí hodně

ZTE stále patří mezi významné výrobce chytrých telefonů, ale vedle mladých ambiciózních značek jako jsou Xiaomi, Oppo, OnePlus a mnoho dalších působí jako dinosaurus. Novinky sice značka představuje jako na běžícím pásu, v našich končinách se jich však reálně do prodeje dostane jen minimum. U nás ZTE pod svou vlastní značkou telefony prakticky neprodává, občas jen udá něco do portfolia mobilních operátorů.

Tento fakt měla změnit značka Nubia, která měla být začátkem velké tržní ofenzívy ZTE. Zatím se alespoň u nás nic takového nekoná, ale je to trochu škoda. Dokazují to i nové smartphony řady Z7, které ZTE představilo v Las Vegas.

Jako vejce vejci

Princip je docela jednoduchý. Nová špičková řada smartphonů má povedenou výbavu a jednotný design. Modely v řadě Z7 od sebe na obrázku téměř nerozeznáte, jediný rozdíl mezi nimi je velikost. Základem je model Nubia Z7, který je v nové modelové řadě nejprémiovějším kouskem. A to jednoduše proto, že jako jediný dostal displej s QHD rozlišením, tedy s 1 440 x 2 560 pixely. Úhlopříčka je 5,5 palce, na danou velikost je telefon docela kompaktní, má docela tenké rámečky. Rekordman to ovšem rozhodně není.

Nubia Z7 Max

V ruce působí díky kvalitnímu zpracování příjemným dojmem, mnohem lepší dojem ovšem dělá samotný displej. Jak jsme následně zjistili i u dalších modelů, na parádním dojmu z displeje se podílí i nové přepracované uživatelské prostředí operačního systému Android (ten je tu bohužel stále ve verzi 4.4). To využívá jemné a minimalistické linky i docela drobné ikony, což na displeji s velkým rozlišením vynikne dvojnásob. Ale i displeje ostatních novinek ZTE vypadají fantasticky, chvíli jsme si mysleli, že QHD mají i další modely. Praktický rozdíl je opravdu minimální.

Ostatně, to platí i právě pro další typy řady Z7. Nubia Z7 dostala čtyřjádro Qualcomm Snapdragon 801 a 3 GB RAM, ve výbavě je třeba 13megapixelový fotoaparát nebo podpora všech myslitelných sítí mobilních operátorů. Ostatní modely jsou na tom podobně. Model Nubia Z7 max má displej o stejné úhlopříčce 5,5 palce, jen se spokojí s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). Procesor i množství RAM zůstávají. Méně RAM (2 GB) má jen menší Nubia Z7 mini, která vlastně není moc mini. Má totiž pětipalcový Full HD displej. Fotoaparát, procesor i špičková konektivita tu zůstávají.

Obr nad obry

Další novinkou ZTE je obří phablet Nubia X6. I tady jsou zachovány základní linky ostatních nových modelů, vizuálně se přeci jenom X6 liší trochu více. Tělo je převážně z kovu a působí bytelným dojmem. Výbava je zase stejná, jako u ostatních Nubia novinek – Qualcomm Snapdragon 801, 2 GB RAM, 13megapixelový foťák i kompletní konektivita.

Nubia X6

Tím hlavním lákadlem je tu displej – tedy, jak pro koho. Nubia X6 je totiž opravdu obří přístroj, displej má úhlopříčku 6,4 palce. Tak veliký displej měla doposud jen Xperia Z Ultra. Rozlišení je Full HD, obraz stále působí velmi příjemným dojmem. U modelu X6 vynikne jedna užitečná schopnost nového uživatelského prostředí všech nubií – při přetočení telefonu na šířku se odpovídajícím způsobem přeskládá i celá domovská obrazovka s widgety, to je něco, co stále není moc běžné, umí to všechny nubia novinky.

Dostupná hvězda

Na stánku ZTE jsme dále viděli i modely ZTE V5 Max a V5S. To jsou cenově dostupné modely s HD displejem o úhlopříčce 5,5 respektive 5 palců. Výbava je solidní, podobných telefonů je však na trhu doslova záplava a tyhle novinky nijak nezaujmou.

Mnohem zajímavější je novinka ZTE Star II, kterou firma představila už před samotným veletrhem, ale tady jsme si ji mohli poprvé prohlédnout naživo. Je to elegantní, až stylový smartphone se solidní výbavou a teoreticky příznivou cenou. Jeho tělo má hezké tvary s velmi pěkně řešenou hranou čelní i zadní plochy. Novinka má pětipalcový Full HD displej, Snapdragon 801, podporu LTE a 13megapixelový foťák. Tedy vlastně stejnou sestavu jako nové nubie řady Z7.

Star II by měl zákazníky ohromovat i pokročilými schopnostmi hlasového ovládání. Jenže to bude pro našince prakticky k ničemu, českému jazyku totiž telefon v příkazech nerozumí. V Číně stojí tato atraktivní novinka v přepočtu 9 000 korun, i s tím se však musíme nejspíš rozloučit. Pokud se u nás vůbec Star II objeví, bude to nejspíš za vyšší cenu.