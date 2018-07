Čínský gigant by se měl rozdělit, komentuje analytička problémy ZTE

Uvádí, že embargo ze strany Spojených států směrem k čínskému telekomunikačnímu gigantu sice končí, a ZTE tak opět může se svými staronovými americkými dodavateli čile obchodovat, vyhráno podle ní však rozhodně nemá. Politický tlak, který vyvrcholil na červnové schůzi Senátu, sice polevil, ale určitě zcela nevymizel a firma se s ním bude nadále potýkat.

Pokud prý ZTE bude chtít nadále spolupracovat s tamními operátory, kteří ostatně generují hlavní obrat firmy, bude nutné provést hluboké strukturální změny.

A na mysli rozhodně nemá personální záležitosti, jelikož výměna představenstva i správní rady byla jednou z podmínek, aby se Američané vůbec byli ochotni o ukončení embarga bavit.

Firma by se měla rozdělit

Na mysli má jasné oddělení výroby smartphonů a prvků telekomunikační infrastruktury, které dosud společnost vyrábí a prodává výhradně pod značkou ZTE.

Politická reprezentace Spojených států ZTE vytrvale podezřívá z možné špionáže a tohoto škraloupu se bude společnost zbavovat velmi obtížně. Už jen proto, že odpor tamních zákonodárců vůči čínským telekomunikačním společnostem rozhodně nebude polevovat.

A důvěryhodnost ve smartphony ZTE vládnoucí garnituře evidentně nezajišťuje ani používání čipových sad z dílen společnosti Qualcomm, ani používání systému Android včetně GMS licencí (základní balík Google aplikací). Oba produkty přitom pocházejí od společností se sídlem v USA.

Sídlo mimo Čínu a vstup na západní burzu

Smartphonovou divizi by měl podle představ analytičky řídit samostatný management mimo Čínskou lidovou republiku a pro naprostou finanční transparentnost by společnost měla vstoupit na některou z velkých západních uznávaných burz s cennými papíry. Dosud se akcie ZTE obchodují na šenčenské a hongkongské burze.

Z příštích smartphonů by prý měl akronym ZTE zcela zmizet a nahradit by jej mohla třeba značka Axon, což byla dosud řada prémiových smartphonů od ZTE v čele s modelem Axon M se skládacím displejem.

Jasné oddělení obou divizí by prý mohla společnost u nových smartphonů využít a prezentovat je jako nejbezpečnější smartphony s Androidem.

Zranitelnost ZTE přetaví konkurenti ve svou přednost

Oslabení ZTE by pak údajně mohlo jihokorejským výrobcům pomoci přesvědčit americké operátory, aby místo obnovení odběru smartphonů ZTE upřednostnili jejich produkty.

Samsung a LG však nebudou jedinými hráči, kteří budou chtít kulhající ZTE připravit o dost zásadní spolupráci s tamními poskytovali mobilních služeb. Zájem dodávat do USA své telefony mají podle Greengartové i Lenovo, TCL, Coolpad nebo Xiaomi. Poslední jmenovaný výrobce se však již nechal slyšet, že před expanzí do Severní Ameriky nyní dává přednost budování distributorské sítě po Evropě (více v článku: Čínský gigant upřednostní Evropu. Unikátní Find X do USA nepošle).