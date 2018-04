Solidní kus telefonu za skvělou cenu. Recenze ZTE Grand X In

Novinka Grand X In od čínské firmy ZTE nemíří na samotný vrchol nabídky. Přesto uživatelům nabídne bohatou výbavu za více než solidní cenu. Překážkou však může být možná až příliš obyčejný design. Nejen telefony se totiž dnes vybírají hlavně očima.

I toho si však jsou čínští výrobci vědomi a Grand X In tak zřejmě zůstane jedním z posledních unylých kousků dravých značek ZTE či Huawei. Již představené novinky totiž dávají tušit, že design je jedno z předních vylepšení, na něž se nové modely zaměřily, samozřejmě kromě bohaté výbavy.

I přes solidní výbavu to bude mít tahle novinka v konkurenci poměrně těžké. Za cenu okolo pěti a půl tisíce ji ohrožují zejména xperie od Sony Ericssonu či stále levnější lumie od Nokie. Výbavou zřejmě nejbližší model Xperia J lze na volném trhu sehnat i o tisícovku levněji, což pro Grand X In není dobrá zpráva. Nutno však podotknout, že 4,3 palce velký displej konkurence nenabídne.

Vzhled a konstrukce: nepřekvapí, neurazí

Telefon využívá klasické konstrukce a jeho rozměry jsou 127 × 65 × 9,9 mm. V kapse pak jeho víc než 140 gramů ucítíte, ale na druhou stranu díky tomu působí robustním a velmi solidním dojmem. Podtrhuje to i kvalita zpracování. Díly k sobě ukázkově pasují a nikde nic nevrže. Ostatně jen sejmutí zadního krytu si žádá energii rovnající se zhruba jednomu knedlíku k obědu.

První smartphone s procesorem Intel na českém trhu - ZTE Grand X In

Vzhled lze nejlépe posoudit z přiložených fotografií, nicméně v rámci splnění povinností recenzenta si telefon blíže popišme. K designu už více dodávat netřeba, každému se ostatně líbí něco jiného. Obyčejnou dotykovou placku ozvláštňuje texturovaný zadní kryt, díky němuž se telefon příjemně drží v ruce. Záda přístroje pak nabídnou i čočku integrovaného fotoaparátu s bleskem, logo výrobce a intelácký podpis, který dává tušit výjimečnost novinky.

Pod vyboulenou spodní částí zad se pak skrývá hlasitý reproduktor, jehož projev je na telefon této cenové relaci více než dobrý. Co však na kvalitě získal on, ubral výrobce u dodávaných sluchátek, která (jak už jsme zmínili v preview) jsou naprosto příšerná a radost udělají leda tak systémům pro zpětný sběr elektroodpadu. Přesně tam by totiž měla po vybalení rovnou zamířit.

Hlasitost vyzvánění a reprodukce se ovládá dvojicí obligátních tlačítek plus-mínus na levém boku telefonu, v jehož spodní části je umístěn i datový a nabíjecí konektor microUSB. Ten nekryjí žádná dvířka, a je tak ideálním útočištěm pro drobné nečistoty z kapes. Jejich odstraňování pak není zrovna příjemné. Protější i spodní strana je zcela neosazena, nahoře pak trůní hlavní vypínací tlačítko a standardní 3,5 mm Jack konektor.

Displej a ovládání: víc, než čekáte

Čelní straně dominuje kapacitní dotykový displej s překvapivě velkou úhlopříčkou 4,3 palce. Je to nejvíc, co můžete v této cenové relaci sehnat, a současně největší konkurenční výhoda modelu. Jeho rastr je přitom velmi jemný (rozlišení qHD, tedy 540 × 960 pixelů) a špatně na tom ani přes běžnou LCD-TFT technologii není ani z pohledu čitelnosti na přímém slunci. Někteří uživatelé však žehrají na jeho nižší citlivost pro dotyky, což po delším testování bohužel musíme potvrdit.

Nepříjemné zpočátku bude i prapodivně řešené podsvícení senzorových kláves pod spodním okrajem displeje. V pohasnutém stavu nejsou symboly na nich téměř vidět a je nutné si jejich podsvícení vynutit zakrytím světelného senzoru nad displejem. Ani po dlouhém zkoumání se nám nepodařilo najít v nastavení možnost, jak tento neduh odstranit. Než si tak zapamatujete, kde jaká klávesa je, bude práce s telefonem poněkud otravná. Plusem pak je automatická úprava jasu displeje, která podsvícení reguluje poměrně plynule, a příliš tak neruší.

Pochválit musíme i odezvu po dotyku. Krátká, ale intenzivní vibrace je ideálním prostředníkem pro vnímání práce s telefonem a například zprávy se díky tomu píšou velmi snadno.

Lehce upravený operační systém Android 4.0.4 (ICS) pak nabídne i pár fines od výrobce, namátkou lehké modré podsvícení okrajů v krajních polohách menu či opravdu užitečnou aplikaci MiEasyAccess, která v zamčeném stavu zobrazuje rychlý přístup k vybraným funkcím telefonu pomocí jakési kytice. Aplikace v ní lze snadno individuálně navolit, pokud však budete používat e-mail na Exchange serveru s vynucením hesla, o tuto užitečnou funkci bohužel přijdete.

Logika ovládání pak plně odpovídá použitému operačnímu systému. Alfou a omegou tak je kontextová klávesa a horní stahovací roleta, na níž lze najít pro čtyřkový Android již typickou řadu ikon pro rychlou obsluhu wi-fi, bluetooth či GPS a mobilních dat. Na roletě jste informováni o všech důležitých událostech.

Největší odlišnost oproti konkurenci dává model Grand X In na obdiv už ve svém názvu. Logo Intel Inside na zádech pak už nápovědu dokoná. Jeho srdcem je totiž procesor Atom s taktem 1,6 GHz, tedy ten, který jsme donedávna vídali spíše v netboocích. Jeho výkon lze regulovat ve vývojářských nástrojích, telefonu dodává slušnou svižnost a na nějaké to občasné škobrtnutí systému s ním můžete rovnou zapomenout. Vděčí tomu i paměti RAM o velikosti jednoho gigabajtu.

Telefonování, zprávy, baterie: je co zlepšovat

Systém si výrobce po svém upravil i z pohledu nejpoužívanějších aplikací jako jsou kontakty či správce zpráv. V něčem jej vylepšil, leccos je však na škodu. Že někdy méně znamená více poznáte například právě v seznamu kontaktů, kde v upravě ZTE nefungují vysoce návykové tahové zkratky pro rychlý hovor či zprávu. Jste-li androidí nováček, asi vám to vadit nebude, kdo si však na tahy přes kontakt zvykl z dřívějšího telefonu, na slovník Mirka Dušína zřejmě zprvu zanevře.

Aplikaci kontaktů ZTE nazvalo po svém Lidé a je dělena do tří záložek, které kromě adresáře, který je prakticky neomezený a obsahuje i velmi netradiční položky, nabízejí i skupiny volajících a nejpoužívanější kontakty. Ty se do záložky řadí samy podle toho, s kým nejčastěji komunikujete. Po chvilce zvykání tato záložka velmi usnadní práci s telefonem. Z běžných funkcí pro práci s hovory telefonu nechybí nic, ať už je řeč o protokolech či podpoře mobilních sítí (GSM triband 900/1 800/1 900 MHz, 3G 900/2 100 MHz).

Komunikační schopnosti telefonu kromě základní podpory SMS a MMS obohacují e-mailové klienty pro Gmail a schránky typu POP3, IMAP či Microsoft Exchange, nebo "kecálek" Gtalk od Googlu. Další komunikační kanály jako Facebook Messenger, Whats App či Viber lze samozřejmě snadno doinstalovat z aplikačního obchodu. Příjemným zlepšením pro psaní zpráv je funkce Swype(přejíždění prstem po klávesnici spojené s predikcí), která při troše cviku velmi zrychlí práci s textem.

S komunikačními schopnostmi telefonu pak úzce souvisí i výdrž výměnné baterie s kapacitou 1 650 mAh. I na tuto vlastnost se od uživatelů snáší kritika a i v tomto případě jim musíme dát za pravdu. Při běžném pracovním nasazení telefon vydrží sotva den, spíš je ho dobré v práci nechat chvíli nabíjet. Jako druhý telefon jen s pár hovory a občasným brouzdáním na webu přes wi-fi pak přístroj vydržel zhruba dva až tři dny. To není zrovna moc, zde je co zlepšovat.

Organizace a data: Bratislavu zná, Prahu ne

V organizačních funkcích přitom telefon příliš nestrádá a nabízí vše podstatné. Najdete tu budík či globální čas (který šikovně podbarvením odlišuje den a noc v dané destinaci), úvodní obrazovce pak dominuje aplikace AccuWeather s efektními digitálkami "nádražního stylu". Aktuální počasí se s ní však dozvíte leda tak z otevřeného okna, protože Prahu nezná. Zato Bratislavu či Žilinu ano.

K organizačním záležitostem patří samozřejmě i již zmíněné e-mailové schránky, k jejichž práci není třeba se nijak rozepisovat. Nastavení je intuitivní a pro případ, že vám někdo pošle přílohu, má telefon připraven kancelářský balík X-Office. Samozřejmostí jsou možnosti synchronizace telefonu, ať už s účtem na Google nebo s Microsoft Exchange serverem, propracovaný kalendář, několik nástrojů na zálohu telefonu (včetně možnosti zálohy na kartu SD), kalkulačka, mapy poznámkový blok či správce úloh, aplikací i souborů.

I tentokrát se pozastavíme nad tím, proč Google do svého systému nativně neimplementuje prohlížeč Chrome, který (aspoň z našeho pohledu) je uživatelsky přívětivější než základní androidí prohlížeč. Ten samozřejmě poslouží taktéž a k jeho možnostem žádné výhrady nemáme, jen nás nesourodost produktů od Google poněkud zaráží. Nicméně už v příští verzi systému může být všemu jinak.

K internetu se Grand X In připojí kromě obligátní podpory GPRS/EDGE také pomocí 3G služeb (HSDPA, HSUPA s rychlostí až 21 Mbit download a 5,76 Mbit upload) a dokonce i wi-fi. Díky vítanému vylepšení čtyřkového Androidu pak lze připojení telefonu sdílet pomocí přístupového bodu (tethering). K počítači jej připojíte bezdrátově pomocí Bluetooth či běžně přes microUSB kabel (v balení).

Zábava

Ani ve chvílích volna se s tímto mobilem nudit nebudete. Momentky lze pořizovat integrovaným fotoaparátem s rozlišením osmi megapixelů s širokými možnostmi nastavení. Nahrávat jím lze samozřejmě i video, a to v HD rozlišení (až 1080p). Trochu nelogicky výrobce tyto funkce rozdělil do dvou samostatných aplikací v nabídce, stále je to však jedna a tatáž. Pořízené snímky se ukládají do jednoduché a přehledné galerie s možností rychlého sdílení na sociálních sítích Twitter, Facebook či Google+. Na sociální sítě telefon obecně klade velký důraz.

Pokud si pořídíte kvalitní sluchátka, může vás přístroj hýčkat i díky hudebnímu přehrávači. Ten doplňuje snadná možnost nákupu digitální hudby v obchodě Hudba Play. Video ve formátech MPEG4/H.263/H.264/WMV pak přehraje integrovaný videoplayer a v nabídce najdete i aplikaci YouTube. Média z telefonu pak ve své domácí síti můžete sdílet pomocí funkce Full share přes wi-fi.

Hry v telefonu v základu nehledejte, díky použitému systému, hardwaru a obchodu Google Play však máte otevřenu cestu ke tisícům titulů zdarma.

Shrnutí: nehleďte na značku

Jednou větou je ZTE Grand X In slušný telefon za slušnou cenu. Překvapí bohatou výbavou a vzhledem k cenovce mu leccos odpustíte. Největší slabinou je výdrž a občas nereagující dotyková vrstva displeje, která jako by právě cenou obhajovala svou lenost. Přes to všechno je to telefon, který by pozornosti zájemců o nový mobil neměl unikat. Za pět a půl tisíce totiž představuje opravdu horké zboží a pokud se smíříte s unylejším vzhledem a méně věhlasnou značkou, budete zřejmě velmi spokojeni. Ostatně, reakce prvních majitelů nám dávají za pravdu.

ZTE Grand X In a konkurence

Sony Xperia J Sony Xperia J je smartphone střední třídy, který je vybaven čtyřpalcovým displejem s rozlišením 854 × 480 obrazových bodů. Fotoaparát s rozlišením pět megapixelů je disponuje také LED bleskem. Jednojádrový procesor je taktován na frekvenci 1 GHz a paměť RAM má kapacitu 512 MB. Cena: 4 500 Kč

Huawei Ascend G300 Huawei Ascend G300 nabízí výbavu jako špičkové smartphony a je poháněn gigahertzovým procesorem a 512 MB RAM. Elegantní design se vyznačuje střídmostí a jednoduchostí. Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, fotoaparát potom 5 megapixelů. Cena: 4 500 Kč