Preview ZTE Grand X In: vyzkoušeli jsme první Intel inside mobil

Dávno jsou pryč doby, kdy ZTE platilo za výrobce jen těch nejlevnějších mobilů. Tento čínský rival zavedených značek se dere dopředu podobně, jako to předvádí jeho souputník Huawei. Před pár lety tyto značky znal jen málokdo, dnes se skloňují po hospodách stejně často jako Samsung či Nokia. A že to myslí vážně, dokazuje ZTE svým vrcholným modelem Grand X In.

Předně je třeba říci, že designem telefon nenadchne, ale ani neurazí. Nudný vzhled podtrhuje i jediná barva, v níž novinku seženete: černá. Jelikož je však design silně subjektivní záležitost, podívejme se raději na zpracování telefonu, které je na velmi dobré úrovni.

Slušná výbava v tenkém těle

Přístroj přichází se zcela tradiční koncepcí "bartypu", tedy monolitického těla s rozměry 127 × 65 × 9,9 mm. Sám výrobce vyzdvihuje "ergonomické" tvarování zadního krytu, díky němuž se má telefon příjemně držet. V kombinaci s výrazně texturovaným povrchem zadního plastového krytu mu musíme dát za pravdu.

Nový model je vůbec prvním telefonem v Česku, který využívá platformy a procesoru od Intelu. Procesory Atom většina z nás dosud vídala jen v netboocích, nyní se však přestěhoval do krabičky o poznání menší. Hodnocení výkonu a výdrže si necháme do plnohodnotné recenze. Co ovšem můžeme zmínit už nyní, je celkové skóre v oblíbeném benchmarku AnTuTu: 11 319. To je o trochu víc, než ve stejném testu dosahuje o mnoho dražší Samsung Galaxy Note.

Benchmark AnTuTu pro zařízení ZTE Grand X In

Ve výbavě telefonu téměř nic nechybí. Přední části dominuje 4,3palcový displej s qHD rozlišením (540 x 960 pixelů) a čočka čelní VGA kamery. Výrazným prvkem zadní části je pak čočka fotoaparátu s rozlišením 8 megapixelů a přisvětlovací LED dioda. Tlačítka ovládání hlasitosti na levém boku a zapínání telefonu nahoře jsou vyvedena ve stříbrné barvě, stejně je lemován také vstup pro sluchátka (také nahoře).

V základním balení jsou sluchátka, ale pokud to myslíte s hudbou vážně, po vybalení je hoďte rovnou do koše. Něco tak strašného jsme totiž už dlouho neslyšeli. Za praktické naopak považujeme propojení USB kabelu a nabíječky, které šetří nejen náklady, ale také místo při cestování.

Tethering a čtyřkový Android

ZTE Grand X In využívá operační systém Android ve verzi 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Práce s ním je i díky silnému procesoru velmi svižná. Společnost ZTE u svých přístrojů nabízí také vlastní nadstavbu uživatelského rozhraní MiFavour, díky němuž se lze přímo z obrazovky uzamčeného telefonu dostat k oblíbeným funkcím jako fotoaparát nebo psaní SMS. Funkce lze libovolně měnit.

Srdcem telefonu je jednojádrový procesor Intel Atom 1,6 GHz. Doplňuje ho také grafický akcelerátor. Operační paměť telefonu má velikost 1 GB, vnitřní úložný prostor pak 4 GB. Pro uchovávání multimediálního obsahu lze paměť dále rozšířit microSDHC kartami až do kapacity 32 GB.

Ani z pohledu datové komunikace telefonu téměř nic nechybí, vítaným zpestřením je pak podpora wi-fi tetheringu, tedy možnosti, jak z telefonu udělat přenosný wi-fi hotspot a sdílet tak přes bezdrátovou síť mobilní připojení k internetu. První zkušenosti však ukazují, že ne všechna zařízení se takto k telefonu připojí. Zatímco Samsung Galaxy S Duos s tím problém nemá, notebook od Dellu s Windows XP končí bez úspěchu už u načítání IP adresy.

ZTE Grand X In je pro české zákazníky dostupný od ledna v prodejní síti operátora Telefónica a díky dovozcům jej lze sehnat i na volném trhu. Základní (nedotovaná) cena telefonu se pohybuje kolem šesti tisíc korun včetně DPH.