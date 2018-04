Novinka Grand S od ZTE je nejhezčí pětipalcový chytrý telefon

Firma ZTE bývala na veletrzích tak trochu za otloukánka. Zmateně vystavovala různé modely, které se často ani nedostaly na trh. Letos však tento výrobce dal na veletrhu CES v Las Vegas prostor pouze jedinému modelu.

Grand S je totiž špičkovým smartphonem nejnovější generace a v současnosti patří do té nejvyšší třídy. O zákazníky bude bojovat po boku včera představených modelů Sony Xperia Z a ZL, Huawei Ascend D2 nebo HTC Droid DNA.

ZTE však přichází s jednou velmi překvapivou konkurenční výhodou, kterou je velmi atraktivní a neokoukaný design. Dokonce si dovolíme Grand S označit za dosud designově nejpovedenější pětipalcový smartphone současnosti. Včera představené dvojici od Sony tento titul tedy moc dlouho nevydržel.

Výbavou jsou si totiž všechny špičkové chytré telefony s pětipalcovým Full HD displejem (rozlišení 1080 × 1920 obrazových bodů) podobné jako vejce vejci.

Displej Grand S je nekompromisně špičkový, o pohon se stará výkonný čtyřjádrový procesor (Snapdragon S4 Pro s taktem 1,7 GHz) doplněný 2GB pamětí RAM. Běží tu čerstvý Android, součástí výbavy je i fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů.

Telefon navíc bude k dispozici v celé řadě barevných variant – od obvyklé bílé a černé přes modrou, růžovou a červenou až třeba po svítivě žlutou.

Novinky ze světa IT, audia a videa z veletrhu CES v Las Vegas Sledujte u kolegů z Technet.cz

Opět platí, že model Grand S není zas tak přerostlý, jak by se mohlo vzhledem k úhlopříčce displeje zdát. Šířka telefonu zůstává na úrovni dosavadních top modelů, ve srovnání s některými konkurenty je ZTE dokonce i užší, měří totiž 69 milimetrů. Telefon se jen opět protáhl do výšky, tady napočítáme milimetrů 142. V ruce se tak nové ZTE drží vcelku dobře, a to i díky příznivě tvarovaným zádům a luxusní tloušťce pouhých 6,9 milimetru.

Hrubě se nám však nelíbí umístění vypínacího tlačítka na vrchním okraji přístroje. Prakticky to znamená, že v jedné ruce musíte telefon držet a druhou rukou odemknout displej. Je to hodně nepohodlné.

Kromě nádherného displeje a vynikající výbavy si ZTE pro svou novinku připravilo i několik softwarových specialit. Při krátkém zkoumání telefonu jsme si stihli všimnout třeba jakýchsi "poletujících" tlačítek. Soubor čtyř zkratek si lze volně přetahovat po obrazovce a schovat si je tam, kde třeba bývá plocha displeje trochu nevyužita. Pomocí těchto tlačítek se pak lze přepínat do nejpoužívanějších aplikací.

ZTE Grand S je opravdu hodně lákavý smartphone. Zatím však nejsou známy zcela konkrétní plány firmy s tímto přístrojem. V Číně se má začít prodávat ještě v tomto čtvrtletí, dostupnost na dalších trzích ovšem zůstává otázkou. V Evropě chce navíc ZTE prosazovat svou novou značku Nubia, a tak se na nadcházejícím veletrhu v Barceloně pravděpodobně dočkáme obdoby Grand S s novým jménem.