Dvoujádrový šampion střední třídy. Recenze ZTE Blade G

Blade G je na první pohled šedou myškou, od které by málokdo čekal nějaké výraznější zamíchání karet ve střední třídě. Ale při pohledu na jeho technické parametry, zahrnující dvoujádrový procesor taktovaný na 1,2 GHz, kvalitní 4,5palcový displej a skvělou výdrž baterie, vám brzy dojde, že tento telefon není tak úplně bez šance. Spíše naopak a konkurence podobné parametry nasazuje s příplatkem jednoho až dvou tisíc korun. Blade G přitom pořídíte za částku lehce pod čtyři tisíce.

Ani tento model není dokonalý a potrápí třeba pomalou reakcí odemykacího tlačítka, horší kvalitou fotoaparátu a pamětí RAM pouze o velkosti 512 MB. I tak po stránce rychlosti podává na svojí kategorii velmi slušné výkony, ale na hraní špičkových her to rozhodně nebude. Hlavním kamenem úrazu se stane již zmiňovaná nenápadnost, kdy raději sáhnete po známější značce nebo zajímavějším vzhledu, než abyste se na chvilku pozastavili nad tímto šampionem.

Vzhled a konstrukce: dva světy

Provedení modelu Blade G je plné paradoxů. Na jedné straně musíme pochválit povedená pogumovaná modrá záda přístroje a elegantní chromovaný rámeček po straně. Ale vzápětí celý vzhled stahuje ke dnu nudná čelní strana, kam se nevešlo ani logo výrobce nebo nějaký jiný zajímavý prvek.

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

výtečná výdrž baterie

dvou jádrový procesor

výtečná cena Proč nekoupit? nezajímavý design

horší fotoaparát

pomalá reakce odemykacího tlačítka Kdy? V prodeji Za kolik? 3 899 Kč s DPH

Trochu si musíme postěžovat na možná až příliš vystouplá boční tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapnutí displeje. V obou případech je však odezva na zmáčknutí velmi dobrá. Tedy až na ten fakt, že v případě zapnutí displeje musíte relativně dlouho čekat na skutečné naběhnutí operačního systému. Občas jsme se setkali i s tím, že nedošlo k vůbec žádné reakci a je otázkou, jaká byla příčina. Někomu by rovněž mohlo vadit umístění tohoto tlačítka nezvykle na horní hraně. V případě ovládání jednou rukou tak budete muset po zapnutí displeje přehmatávat.

Pod displejem nejsou žádná další hardwarová tlačítka a tradiční klávesy domů, zpět a naposledy spuštěné aplikace jsou vykresleny přímo na displej jako například u modelů Galaxy Nexus nebo Nexus 4. Výhodou je jasnější odezva, ale naopak menší prostor při práci s běžnými aplikacemi. Při sledování videa nebo čtení knížky je obsahu již věnována většinou celá dostupná plocha.

Ačkoliv je kryt baterie odnímatelný, problém s výměnou akumulátoru vyřešil výrobce více než šalamounsky. Samotná baterie je překryta lepící páskou, která ji drží pevně na místě, ale v případě nutnosti ji lze odstranit a baterii vyměnit. Otvory pro klasickou SIM kartu a microSD kartu jsou umístěny v horní části právě nad baterií. Hmotnost zařízení se podařilo udržet na rozumných 120 gramech.

Vnitřní paměť telefonu činí 4 GB, z nichž je po prvním spuštění systému přístupno pro uživatele zhruba 2,4 GB. Paměť lze samozřejmě zvětšit pomocí karet microSD. V základním balení kromě běžných sluchátek a nabíječky s odnímatelným microUSB kabelem nic dalšího nečekejte.

Operační systém: žádné omalovánky

Dvoujádrových telefonů je v cenové kategorii okolo čtyř tisíc stále málo a větší výrobci se mají ještě co učit. Blade G tepe na frekvenci 1,2 GHz (Qualcomm MSM8225) a k tomu mu asistuje 512 MB RAM. Minimálně v druhém případě by se hodil o něco vyšší číselný údaj, který by přidal na plynulosti celého operačního systému. Ale ta je i tak ve své kategorii na dobré úrovni. Celkově bude výkon stačit běžným uživatelům a příležitostným hráčům. Pokud to však myslíte s hrami trochu vážněji, podívejte se spíše třeba po modelech od Sony, které jsou však o něco dražší.

Přestože ZTE upravilo uživatelské prostředí Androidu 4.1.2 k obrazu svému, nejsou to žádné zásadní změny a sem tam potkáte obarvenou ikonu, přidanou položku v menu nebo kupříkladu stav baterie uvidíte v procentech přímo v notifikační liště. Největší změnou tak bude proměna odemykací obrazovky, kde se delším stisknutím dostanete na pohotovostní obrazovku a krátký pohyb do strany nabídne zkratku na jednu ze šesti nastavených aplikací.

Displej a výdrž baterie: zázraky se dějí

Úhlopříčka TFT displeje měří na danou kategorii monstrózní 4,5 palce. Bohužel rozlišení je pouze na úrovni WVGA s 480 × 854 pixely. Na HD rozlišení si budeme muset v této kategorii ještě na chvíli nechat zajít chuť. Po stránce kvality zobrazení si příliš nemůžeme stěžovat na sytost barev, pozorovací úhly nebo čitelnost na přímém slunečním světle, vše se drží spíše v nadprůměrných hodnotách. Se zmiňovanou jemností displeje to rovněž není žádná tragédie a obrovských pixelů se bát nemusíte.

Drobným zázrakem je výdrž baterie s kapacitou 2000 mAh, kdy se i při náročném provozu dostanete bez problému k hranici dvou dnů. Pokud něco uberete a nebude například tolik využívat datových přenosů, můžete s přehledem hledat nabíječku až po třech až čtyřech dnech. Vzhledem k úhlopříčce displeje a výkonu procesoru si takový výkon zasluhuje menší potlesk.

Funkce: drobné dárečky

V telefonu je předinstalováno několik užitečných aplikací, jako jsou sociální sítě, zálohování dat v telefonu, poznámkový blok, správce souborů a v neposlední řadě praktická svítilna. Tím nejhodnotnějším kouskem se však stane kancelářský balíček Kingsoft Office, který je však i v rámci Play Storu k dispozici zdarma. Funkční výbava bohužel nezahrnuje podporu stále rozšířenějšího NFC. Ve zbylých kategoriích však ZTE nezaváhalo a nabídne vše potřebné.

Fotoaparát po stránce technických parametrů za konkurencí nepokulhává. Má rozlišení 5 megapixelů a disponuje automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. O něco horší je přímé srovnání snímků, kdy Blage G odejde přinejlepším s průměrným hodnocením. Negativně hodnotíme především horší ostrost snímků a všudypřítomný šum. Video lze navíc pořizovat pouze ve VGA rozlišení.

Konkurence: lepší styl vítězí

Střední třída je až k prasknutí zaplněna zajímavými telefony, které se mezi sebou přetahují především po stránce ceny. Zde si Blade G vůbec nevede špatně a v rámci technických parametrů jasně přehrává konkurenta LG Optimus L5 II a částečně pak i dražší variantu L7 II. Bohužel však ztrácí na zajímavosti provedení, což je u zatím stále se rozšiřující značky jeden z klíčových nedostatků. Dvoujádrový procesor totiž už není takovou vzácností, jak dokázal na začátku roku model Alcatel OT 997D, který přidal navíc i podporu pro dvě SIM karty.

Soupeři pak přicházejí i ze stáje Huawei a jsou to modely Ascend W1 a především Ascend Y300. Z dalších Windows Phone telefonů se hodí zmínit telefony jako Lumia 520 nebo případně Lumia 620. Výběr je tak hodně široký, ale jen málokterý ze soupeřů má tak rozměrný displej a výtečnou výdrž baterie jako právě Blade G.

Chytrá Nokia Lumia 520 s čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Cena: 4 200 Kč

Huawei Ascend W1 zaujme především zákazníky, kteří hledají malý a levný smartphone. Telefon běží pod operačním systémem Windows Phone 8 a nabízí čtyřpalcový displej s klasickým WVGA rozlišením, dvoujádrový 1,2 GHz procesor a fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 4 700 Kč