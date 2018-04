Zrychlování internetu pokračuje

„Velkoobchodní akční nabídka bude trvat do dubna, a našim partnerům jsme nabídku předložili už před měsícem,“ řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha na včerejší tiskové konferenci. Na stejné akci představili zástupci Českého Telecomu i nový internetový tarif Internet Expres Optimal s rychlostí až 1024 kbps.

Kroky alternativních operátorů na sebe nenechaly dlouho čekat. Tiscali také od včerejška nabízí levnější Tiscali ADSL 512/128 STANDARD s datovým limitem 3 GB za 712 korun měsíčně. Stejně jako Telecom přichází s aktivací za korunu. A tato akce platí stejně jako u dominantního operátora do 17. dubna.

Rychlost, nic než rychlost

Jak se dá snadno vypozorovat, všichni poskytovatelé internetu na českém trhu jsou posedlí rychlostí. V oblasti internetu přes kabel je tato honička asi nejmarkantnější. Jen během loňského roku zvýšili kabeloví operátoři rychlost standardního připojení na 2048 kbps, při ceně, za kterou si i dnes pořídíte megabitové ADSL od Českého Telecomu.

V novém roce začali zrychlovat poskytovatelé ADSL. Může za to akční nabídka Telecomu, který snížil velkoobchodní ceny. Pravděpodobně našeho dominantního operátora potěšil loňský příliv nových zákazníků po uvedení Internet Expresu. Zvýšením rychlosti a snížením ceny se mu podobný kousek může podařit i nyní.

Spojme síly, zvýšíme svou hodnotu

O tom, že Telecom s Eurotelem jsou už jedno tělo jedno duše, už nikdo nepochybuje. Minimálně to tak platí v internetových tarifech. V současné době pokrývá svou nabídkou celé spektrum možností, jak se k internetu připojit, a to jak s mobilním telefonem, tak přes pevnou linku nebo WiFi.

Tím, že Eurotel nabízí stejné ADSL jako Telecom, se účinnost jejich kampaně jenom zvyšuje. Nehledě na to, že ještě teď oba operátoři zlevnili balíčky, které se dají kombinovat s datovými tarify. Jestli se snaží propojit své služby tak, aby se od sebe po privatizaci daly těžko oddělit, tak se jim to docela daří.

Zvýšíme rychlost a omezíme data

Patrně největším a nejdiskutovanějším tématem kolem ADSL jsou datové limity a regulace rychlosti. Telecom uplatňuje svou metodu Fair Usage Policy, která snižuje rychlost připojení na polovinu v okamžiku, kdy stáhnete více než 1 GB dat. Otázka, jestli je lepší mít stabilní rychlost a připlatit si za další přenesená data, je diskutabilní a závisí jen na vašich preferencích.

Co přijde dál?

Internet už není nedosažitelný, pokrytí službami ADSL, CDMA a nebo EDGE se zlepšuje, a minimálně u prvně jmenované už zasahují přes 80 % populace České republiky. Letošní rok by měl být tedy ve znamení pomalého zlevňování a zkvalitňování připojení. Máme se tedy na co těšit.