Zrychlenie zobrazovania editací registrů

Ak chcete, aby sa Vam aplikacie rychlejsie spustali, resp., aby to nebolo take postupne, mozete si pomocou jednoduchej upravy zabezpecit, aby sa Vam pri otvarani aplikacie, resp, jej okna toto okno neanimovalo, takze sa Vam otvori hned v plnej velkosti bez nutneho pozerania, ako sa postupne zvacsuje (niekedy rychlo, ale inokedy pomaly). Tu je uprava : Pomocou nejake editora registrov, napr. TascalRegEdit si po jeho otvoreni rozbalte (kliknutim na +) polozku [+] HKEY_LOCAL_MACHINE, potom polozku [+] SYSTEM, a nakoniec [+] GWE. Potom si vysvietite tu rozbalenu polozku GWE, date v tascalRegEdit New, v nej date DWORD. Tym si

vytvorite v polozke GWE nove DWORD, ktore sa Van zobrazi v pravom okne RegEditu. To premenujte na Animate a potvrdte to enterom. Hodnota plozky Animate sa nastavi na standardnu hodnotu 0. Ta znamena, ze animovanie je vypnute. Zavrite RegEdit a urobte reset (normalny, nie tvrdy). Po tomto resete sa aktivuju nove zmeny v registri. Skuste si spustit napr. Word, ci excel a uvidite, ze to funguje. Ak si zase budete chciet animovanie zapnut, staci si najst tu polozku Animate - bude tam, kde ste si ju dali, cize [+] HKEY_LOCAL_MACHINE, [+] SYSTEM, [+] GWE a kliknite dvakrat na Animate. Potom zmente hodnotu 0 na 1 a nezabudnite po zavreti RegEditu urobit reset, inac sa nic nestane. Animovanie sa zapne.