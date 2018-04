Zrušte pevnou a volejte přes internet. Je to levnější!

Mnozí již této výhody využívají, a proto se mohou objevovat zprávy o tom, že přes internet volá dvakrát více lidí než před rokem.

Jsou to ale především firemní zákazníci, kteří s VoIP ušetří nejvíce. Hodně ale mohou ušetřit i jednotlivé domácnosti. Podle OECD dokonce volání přes internet ohrožuje přímo pevné linky. Podle agentury Analysys už pevným linkám zvoní hrana, a do pěti let by jim mělo odzvonit.

Co je Voip?

Zjednodušeně jde o telefonování přes internet, zkráceně VoIP (Voice over IP Komprimovaný hlas je přenášen internetem jako ostatní data. Hlavní výhoda je v tom, že kromě placení za připojení k internetu neplatíte za telefonování nic nebo zlomek toho, co bychom protelefonovali běžnými způsoby.

Nejrozšířenějším a nejjednodušším způsobem jak využívat výhod VoIP je služba Skype a podobné (Voipbuster a mnoho dalších). Stačí jen nainstalovat klienta na svůj počítač a třebas pomocí headsetu telefonovat.

Pro častější použití je to ale dost nepohodlné, a tak si můžete pořídit USB telefon, který dokáže se Skype nebo obdobným softwarem spolupracovat. Můžete úplně zadarmo telefonovat ostatním uživatelům (PC2PC), za mírný poplatek na pevné linky takřka po celém světě a za vyšší poplatek si zavoláte i do sítí mobilních.

Z uživatelského hlediska je jedno, jestli daný poskytovatel je tuzemský nebo ne, pokud služba funguje. U cizích služeb je složitější placení (kartou nebo převod) a neposkytují české veřejné číslo. Na druhou stranu není třeba platit aktivaci, paušály či podepisovat smlouvy. Takových služeb existuje hodně, ale je potřeba si prohlédnout jejich web a reference, jsou-li nějaké.

Zařizujeme si číslo

Fenomén Skype Skype je fenomén, který ztělesňuje volání po internetu stejně jako ICQ instant messaging. Kromě toho, že jej před nedávnem koupil internetový gigant eBay, tak se ještě snaží dostat do mobilů, což se úplně nelíbí operátorům.

Když už máte doma VoIP telefon, tak by se nám mohl i někdo dovolat z klasické telefonní sítě nebo z mobilu. Částečné řešení poskytuje například služba SkypeIn, která vám za menší obnos zřídí veřejné telefonní číslo, tato možnost se ale bohužel zatím netýká České republiky. Ale i toto pro někoho to může být zajímavé.

Až dosud jsme vystačili se softwarovým řešením, ale pokud chceme opravdu nahradit naší stávající pevnou linku VoIP, můžeme si vybrat z už docela široké nabídky VoIP operátorů, působících na našem území. Hlavní výhodou je možnost zřídit místní veřejné telefonní číslo. Pak již není problém, abyste zrušili stávající telefonní linku a používali jen VoIP. Volání na vaše číslo pak stojí stejně jako volání na pevnou linku.

Pokud chcete telefonovat i tehdy když máte počítač vypnutý, můžete si zakoupit zařízení, které poskytovatelé nabízejí k zakoupení spolu se službou – buď samostatný IP telefon nebo VoIP bránu pro připojení více telefonů, které fungují jako koncové zařízení.

Pokud vše funguje tak jak má, uživatel nepozná, jestli telefonuje přes internet nebo ne. Ceny zařízení jsou vyšší než u klasických analogových díky větší technologické náročnosti, ale pokud to srovnáme řekněme s ročním paušálem za pevnou telefonní linku, za který si teď ani nezavoláte, nezdá se to tak nevýhodné. Některé společnosti nabízejí i splátkový prodej, ale spíše sporadicky, neboť se jedná většinou o malé, kapitálově slabší firmy.

Jaké si vybrat připojení?

K tomu, abychom mohli využít výhod VoIP potřebujeme připojení k internetu. Na Skype prý stačí i GPRS, nemáme s tím ale vlastní zkušenosti. Pokud to myslíme s VoIP alespoň trochu vážně je třeba mít trochu rychlejší připojení (např. Wi-Fi nebo ADSL), přičemž nejdůležitějším parametrem je latence (odezvy) a spolehlivost. Někteří poskytovatelé VoIP vám mohou zřídit i připojení k internetu, pak můžeme čerpat určité výhody, třeba levnější aktivaci.

Objevila se první společnost, která nabízí VoIP, internetové připojení a televizi v jednom jak jsme informovali zde. Dalšími budou nejspíše kabeloví operátoři UPC a Karneval, u nichž se přímo nabízí, aby k internetovému připojení "přibalili" i hlasové služby. Mnoho z firem nabízí vyzkoušení služby, aby zákazník mohl otestovat, zda je jeho linka vhodná pro VoIP a zda mu kvalita vyhovuje.

Jak si vybrat?

Ve srovnání najdete nabídky pro koncové uživatele. Udělat kompletní srovnání není úplně proveditelné. Každý poskytovatel má jinak postavené ceníky, každý má jinou kombinaci aktivace, paušálu, volání ve špičce a mimo špičku. Paušály jsou ve formě minimálního používání služby a lze je provolat.

OPERÁTOR: WIRPHONE VOX 802 RETECALL VOIPEX FAYN HA-VEL Veřejné číslo: Ne Ano Ano Ano Ano Ano Zkouška zdarma: Ano Zákazníci 802.cz Ne Ano Ano Ne Paušál: Ne 0.- zákazníci/ 12.- Ne Ne Ne / 106.- Ne Aktivace: 0.- 0.- zákazníci/ 119.- 0.- 0.- 399.- / 299.- 357.- Tarifikace: 1+1 1+1 1+1 60+60 / 1+1 60+30 / 1+1 120+60 / 60+30 ČR - místní: 0,95 0,85 / 0,60 * 1,19 1,19 2,38 / 1,19 1,19 (120+60) ČR - dálkové: 0,95 0,85 / 0,60 * 1,19 1,19 2,38 / 1,80 1,19 (60+30) ČR - Mobilní sítě: 4,52 4,7 4,76 5,40 (60+30) 7,14 / 5,35 5,65 (60+30) Vlastní síť: Zdarma Zdarma 0,238 Zdarma Zdarma Zdarma Poznámka: Pouze čeští distributoři zahraniční služby. Peering zdarma. Peering zdarma. Peering zdarma. Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / *volání mimo špičku / zdroj: telefonujeme.com

Protože každý operátor má ještě specifické podmínky, třeba slevy pro partnery, peering zdarma a podobně, je dobré si stránky projít nebo probrat s technickou podporou. Ceny jsou pouze v ČR, pro zahraniční volání má každý operátor ceny různé. V zásadě se ale pohybují ve zlomcích částek, které bychom zaplatili třeba Českému telecomu.

OPERÁTOR: VAŠESÍŤ VOINET VIPHONE SITKOM SOFTPHONE Veřejné číslo: Ano Ano Nejspíše ano, ale nezmiňují se na webu. Ano Ano Zkouška zdarma: V rámci sítě V rámci sítě Ne Ne Ano Paušál: 178,5,- 119,- 594.- 71,4,- 595,- Aktivace: 464.- 1189,- Dle tarifu (1,19,- nebo 1189,-) 250,- Dle tarifu Tarifikace: 120+60, 60+30 120+1, 60+1 1+1 1+1 60+60 ČR - místní: 1,18 (120+60) 1,18 / 0,70* (120+1) 500min. v paušálu 1,18 1,65 / 1,01* ČR - dálkové: 1,18 (60+30) 1,18 / 0,70* (60+1) potom 1,18 1,18 2,26 / 1,37* ČR - Mobilní sítě: 4,75 (60+30) 5 (60+1) 4,75 4,7 5,95 Vlastní síť: Zdarma Zdarma Zdarma, dle tarifu. Zdarma Zdarma Poznámka: Hodně tarifů. Málo informací na webu, pro stávající zákazníky slevy. Mnoho tarifů, nutné prostudovat. Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / *volání mimo špičku / zdroj: telefonujeme.com

Volání přes internet poskytují kromě malých firmiček i alternativní operátoři. Od 12.9. do 9.10. je aktivace nových zákazníků u fayn.cz za 1 korunu a ušetříte 3 měsíční paušály. Jako jeden z prvních spustil volání přes internet Czech On Line v letošním květnu. Postupně se přidali i další, s tím, že do konce roku by se měl přidat i Český Telecom. Velkoobchodně kromě COL nabízí volání přes internet ještě Tiscali, canistec.cz a unient.cz.

OPERÁTOR: ČeskáSíť.cz 99phone TRINITY BRNO NEOTEL HA-LOO Veřejné číslo: Ano Ano Ano Ano Ano Zkouška zdarma: Ne Není zmíněno na webu Ne Není zmíněno na webu Není zmíněno na webu Paušál: Dle tarifu, od 117,81,- 199,- Dle tarifu, od 199,- Dle tarifu, od 300,- 1,19,- Aktivace: Není zmíněno na webu Není zmíněno na webu 595.- Dle tarifu Ne Tarifikace: 1+1 120+60, 60+30 120+60, 60+30,1+1(Paušály) Není zmíněno na webu 60 + 30 / 15 +15 ČR - místní: 1,42 / 0,70* 1,19 / 0,69* 1,66 / 0,9* 1,18 1,07 / 0,60* ČR - dálkové: 1,42 / 0,70* 1,19 / 0,69* 2,38 / 1,31* 1,18 1,07 ČR - Mobilní sítě: 4,75 4,99 7,14 4,74 4,64 Vlastní síť: Ne 0,29 0,60,-/ S paušálem zdarma Není zmíněno na webu Zdarma Poznámka: Málo informací na webu. Přeprodávaná služba SoftPHONE. Přeprodávaná služba Viphone, dotované telefony se smlouvou na 24 měsíců. Přeprodává službu Ha-vel, platí za příchozí volání. Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / *volání mimo špičku / zdroj: telefonujeme.com

Kam směřuje internetové volání?

VoIP je závislé na rychlosti pokrývaní republiky vysokorychlostním internetem, to se poslední dobou velmi zrychlilo. Firmy budou poskytovat celkové řešení – internetu a hlasových služeb, tak aby to fungovalo, bez toho aby tomu člověk příliš rozuměl. Pak už nebude problém pro masové rozšíření VoIP.

Navíc i operátoři se netají tím, že hlasové služby na pevných linkách jsou již pasé. "Hlasové služby budou v budoucnosti jen doplňkovou službou k datům," řekl Robert Fridrich z Czech On Line.