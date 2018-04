Zrušit pevné linky? Mobilem voláte často levněji

V dobách platnosti tarifů Home Mini a Home Standard nevycházelo volání z mobilních telefonů (do pevné sítě) oproti pevné lince příliš pozitivně.

Home Mini za svých 215 korun nabízel 102 korun hovorový kredit a Home Standard nabízel stejný kredit za 339 korun. K tomu ale nabízel i relativně levné volání a možnost využívat levnějších alternativních operátorů.

Telefon Mini však oproti Home Mini fakticky zdražil o 86 korun (40%), neboť při snížení měsíčního paušálu o 16 korun zákazník přišel o 102 Kč kredit. U Telefon Standard je pak tato změna v nominální výši 92 korun (27%) a to díky tomu, že odebrání 102 korun kreditu bylo vykompenzováno slevou ve výši 10 korun.

Český Telecom se tedy rozhodl pro značnou část uživatelů pevných linek radikálně zdražit, a tak se nyní situace v porovnání s mobilními telefony poněkud změnila.

telefon mini telefon standard telefon start telefon volno telefon volno plus měsíční poplatek 199 329 399 429 499 volné minuty 0 0 60 0 60 místní volání - špička 3,17 1,58 1,58 1,50 1,40 místní volání - mimo špičku 1,50 0,75 0,75 0 * 0* dálkové volání - špička 6,38 3,19 3,19 3 2,80 dálkové volání - mimo špičku 3,19 1,59 1,59 0 * 0 * dálkové volání - noc 2,26 1,13 1,13 0 * 0 * dálkové volání - víkend 1,50 0,75 0,75 0 * 0 * mobilní sítě 9 6,50 5,89 5,50 5,15 Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Účtování probíhá formou u místních hovorů 120+60, u dálkových hovorů a do mobilních sítí pak 60+1.

*zdarma je pouze prvních 30 minut hovoru, dále je hovor účtován dle ceníku.

Pevná versus předplacené karty

Pojďme se nejprve podívat na to, kolik minut do pevných telefonních sítí mohou uživatelé mobilních telefonů provolat za částky 199 korun, 329 korun a 399 korun, tedy za částky odpovídající měsíčním paušálům u jednotlivých tarifních programů Českého Telecomu.

V tabulce je vždy uveden počet minut, který můžete za danou částku provolat. Měsíční paušál a volné minuty se v tabulce nezohledňují. Lze totiž předpokládat, že uživatelé již nějaký tarif či předplacenou kartu vlastní a využívají. Do tabulky tak počítáme pouze s voláním nad rámec volných minut.

U předplacených karet je tabulka rozdělena vždy na dobu ve špičce a mimo špičku. Předpokládáme, že celou uvedenou částku provoláte buď ve špičce a nebo mimo ni.

EUROTEL SMS (Max) Bronz (Max) Silver (Max) Gold(Max) Platinum(Max) Diamant (Max) Start Pohoda 199 korun 25 (32) 25 (32) 30 (38) 34 (42) 17 (44) 43 (49) 28 33 329 korun 41 (53) 41 (53) 49 (63) 56 (69) 61 (73) 71 (81) 46 55 399 korun 50 (64) 50 (64) 60 (76) 68 (84) 75 (88) 86 (99) 56 67

OSKAR Rozjezd Naplno 50 Naplno (Po svém) 150 Naplno (Po svém) 300 Naplno (Po svém) 500 Naplno (Po svém) 199 korun 33 37 (46) 42 (52) 48 (60) 50 (63) 329 korun 55 61 (77) 69 (86) 79 (99) 83 (104) 399 korun 57 74 (93) 84 (105) 96 (120) 101 (126)

T-Mobile T30 (HIT) T80 (HIT) T250 (HIT) T500 (HIT) Tarif Student* Happy Partner 199 korun 28 (35) 37 (46) 56 (70) 56 (70) 48/88 30 329 korun 46 (58) 61 (77) 92 (115) 92 (115) 79/146 50 399 korun 56 (70) 75 (73) 96 (120) 112 (140) 96/177 61 * počty minut jsou uvedeny v pořadí špička/mimo špičku

Original GO Quatro GO Fun GO Special GO ** Oskarta Twist Standard Twist SMS Twist Home*** Twist Extra **** měsíční paušál 0 0 0 0 0 0 0 0 34,50 / 69 199 korun - špička 27* 18 27 36 28 25 27 36 44 199 korun - mimo špičku 27* 66 27 36 28 25 27 36 66 329 korun - špička 44 30 44 60 46 42 44 60 73 329 korun - mimo špičku 44 110 44 60 46 42 44 60 110 399 korun - špička 53 36 53 73 56 51 53 73 89 399 korun- mimo špičku 53 133 53 73 56 51 53 73 133 *U tarifu Original Go se liší cena za 1. provolanou minutu (7,50 Kč) a cena za každou další minutu hovoru (5,10 Kč). Uvedené číslo tedy odpovídá 27 hovorům v trvání do 1 minuty.

**tento tarif již není v nabídce

***tento tarif platí pouze do 31. 8. 2006

****cena je uvedená v pořadí od 15. dne v měsíci/před 15. dnem v měsíci

Speciální balíčky pro volání na pevnou

Při výčtu možností, které nabízejí naši mobilní operátoři, je určitě dobré zmínit také speciální zvýhodňující balíčky pro volání na pevnou telefonní linku. Takový balíček svým tarifním zákazníkům nabízí T-Mobile pod názvem Pevná+. TOP Pevná Eurotelu nabízí za 178,50 Kč 150 volných minut.

tarifní zvýhodnění Pevná+ měsíční paušál 58,31 volání na pevné linky 1,19 za 199 korun provoláte až 118 minut za 329 korun provoláte až 228 minut za 399 korun provoláte až 286 minut Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Výše uvedená cena začíná platit až po provolání volných minut

První dvě minuty se účtují celé, dále pak probíhá účtování po celých minutách

Jak můžete sami vidět z výše uvedené tabulky, tak volání s balíčkem Pevná+ má ve špičce vždy výhodnější minutovou sazbu než tarify Českého Telecomu, což je přinejmenším překvapivé. Jistou nevýhodou je oproti Českému Telecomu to, že také dálkové hovory jsou účtovány formou 120+60, zatímco u Českého Telecomu se účtuje po první provolané minutě po sekundách.

Pokud se podíváme na to, kolik s tarifním zvýhodněním Pevná+ lze provolat minut do pevné sítě za ceny tarifů od Českého Telecomu, tak budeme možná velmi překvapeni. Za předpokladu, že všechny minuty provoláte až po provolání volných minut (což je bohužel silně nepravděpodobné) se dá provolat za 329 korun do pevné sítě až 228 minut, tedy téměř 4 hodiny oproti nula hodinám, které vám za tu cenu nabídne Český Telecom!

Zvýhodňující balíček pro volání do pevných sítí nabízí také Eurotel, a to pod názvem Eurotel TOP Pevná. Uživatel tarifního programu zde má možnost získat za 178,50 Kč 150 volných minut na volání do pevných sítí (1 volná minuta stojí 1,19 Kč). Podobně jako u T-Mobile je zde však problém v tom, že toto levné volání lze využít až po provolání volných minut, které jste získali ke svému tarifu. Balíček Eurotel Top Pevná si lze aktivovat jen jednou měsíčně.

Kdy zrušit pevnou linku

Proč Telecom měnil tarify? Minulý čtvrtek přinesl změnu pro uživatele pevných linek. Na základě rozhodnutí ČTÚ změnil Český Telecom své tarify . Velké změny se tak dají čekat u dial-up připojení k internetu.

Jak můžete vidět z tabulek výše, tak volání na pevnou linku z mobilních telefonů je v řadě případů výrazně levnější z pevné sítě, a to dokonce i tehdy, pokud máte předplacenou kartu. U Českého Telecomu dáte 199 korun za nic (respektive za tarif s cenami za volání nikoliv nepodobnými cenám mobilních operátorů), zatímco s předplacenými kartami za stejnou částku můžete provolat 18 až 44 minut na pevnou linku.

Ještě markantnější rozdíl je pak u tarifu Telefon Standard, kdy za nic (respektive za možnost volat z pevné linky) dáte Českému Telecomu 329 korun, což je částka, za kterou můžete provolat u mobilních operátorů až okolo 100 minut do pevné sítě. V případě balíčku T-Mobile Pevná+ dokonce až 228 minut! Je tedy zřejmé, že pokud nevoláte do pevné sítě v nějakém významnějším měřítku, vyplatí se pevnou linku zrušit, a volat raději z mobilu.

Kdy si ponechat pevnou linku

I přes zdražení volání z pevné sítě existuje však řada případů, kdy se vyplatí zůstat pevnou linku. Tím prvním, a nejčastějším, je to, že bez pevné telefonní linky nemůžete využívat ADSL.

Pokud tedy bydlíte v lokalitě, kde není dostupný internet přes kabelovou TV a ani slušné WiFi připojení, je lepší si pevnou telefonní linku ponechat. Jistou možností je využití CDMA či EDGE, ale ani jedno z těchto připojení ADSL nenahradí, a ani nahradit nemůže.

Dalším případem, kdy se pevná linka vyplatí je, když chcete využít výhod tarifů Telefon Volno (Plus), a volat mimo špičku a o víkendech zdarma do pevné sítě. Tady může mobilní telefon konkurovat jen velice těžko.

Nicméně existuje jeden případ, kdy tomu tak je – Oskarův balíček Moje víkendové hovory nabízí za 178,50 korun měsíčně volání o víkendech a státních svátcích do sítě Oskar zdarma. Pokud tedy ten, komu chcete o víkendech volat zdarma, je také uživatelem Oskara, můžete tuto konkurenční výhodu pevné linky částečně vykompenzovat tímto způsobem.

Proč vlastně volat na pevnou

Je dobré si před zrušením pevné linky odpovědět na otázku, proč vlastně volat do pevné sítě. Pokud voláte nějaké soukromé osobě, je vysoce pravděpodobné, že ji spíše zastihnete na mobilu.

Tam je ale volání přeci jen o něco dražší než z pevné linky na pevnou linku. Nicméně je otázka, jak často jste doma u své pevné linky, abyste z ní vůbec mohli volat. Pevnou linku totiž platíte za to, aby vám byla k dispozici 24 hodin denně, ale na rozdíl od mobilního telefonu ji můžete využívat jenom někdy, a to tehdy, když jste doma.

Poněkud jiná situace je u firem. Ty pevnou linku zpravidla využívají mimo jiné i proto, že firma, která by měla pouze mobilní čísla, by nemusela v ČR působit příliš důvěryhodně.

Pokud tedy chcete volat do nějaké firmy či státní nebo veřejné instituce, zpravidla voláte do pevné sítě. A to je také patrně jediný případ volání do pevné sítě, bez kterého se prostě nelze obejít. Ne vždy totiž máte na dotyčného člověka k dispozici jeho mobilní telefon, abyste mu volali přímo.

Podtrženo a sečteno

Českému Telecomu se podařilo překonat cenovou bariéru mezi mobilními a pevnými telefony, čímž patrně přiměje řadu zákazníků k tomu, aby si pevnou telefonní linku zrušili a paradoxně tak ještě více sníží šance na rozšíření ADSL. A co vy? Necháte si po Telecomem vynuceném přechodu na nové tarify svoji pevnou telefonní linku?





A co vy? Necháte si pevnou linku?