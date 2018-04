Zrušená tajná zbraň Ericsson T35 nebo podvrh?

Měla to být tajná zbraň Ericssonu, nebo jde o vtip či podvrh? V nedávné době se ve švédském listu Dagensit objevila informace o tom, že Ericsson - pravděpodobně v souvislosti s jednáním o propojení výroby mobilů s firmou Sony - zrušil dosud tajný vývojový model T35. Podařilo se nám získat několik informací týkajících se T35, včetně fotografie. Zda však jde o dobrý podvrh, nebo o skutečný telefon, není jisté.

Ericsson T35 měl být tajně vyvíjen v USA, což se nezdá být příliš pravděpodobné - Ericsson má sice v USA továrny, nikoliv ale laboratoře pro vývoj mobilních telefonů. Na druhou stranu je dost možné, že se tyto továrny na vývoji mohly alespoň z části podílet.

Podstatné je, že T35 koncepčně zcela vybočuje ze zaběhnutých návrhů Ericssonu a při prvním pohledu asi nejvíce připomíná Motorolu V.100 (recenze) - má podobnou sklápěcí konstrukci s klávesnicí a displejem, takže vypadá jako velmi malý notebook.

WAP, chat a email

Ericsson T35 by měl být lepší low-end model, určený především pro mládež na SMS chat. Pro SMS chat by měl mít dokonce i speciálně uzpůsobený SMS chat klient. Jak ale měl vypadat, nevíme. Dost možná půjde o obdobu SMS chat klienta v telefonech Nokia 33xx.

Jen s tím by si ale nový mobil nevystačil - s T35 by mělo být možno používat WAP a dokonce i e-mail s off-line vyřizováním pošty přes POP3 a SMTP, jaké zvládá R520. Naopak jako správný low-end nemá mít ani bluetooth komunikaci, ani infraport. Obojí lze dokoupit jako modul připojitelný přes konektor, jak jsme na to u Ericssonu zvyklí.

Instant messaging

Co je ale nejlepší: Ericsson do T35 implementuje instant messaging klienta. Nepůjde o tolik populární ICQ, ale o klienta založeného na Wireless Village - iniciativě pro mobilního instant messaging (IM) klienta, na které spolupracuje Ericsson s Motorolou a Nokií. Snad se tento protokol pro IM dostatečně rozšíří, aby bylo možno tuto výhodu T35 využít. Na druhou stranu tato trojice firem hodlá Wireless Village postupně implementovat do všech svých mobilů v průběhu příštího a přespříštího roku tak, aby majitel mobilního telefonu mohl být pomocí GPRS stále připojen.

Walkie-talkie provoz

Druhá lahůdka T35 má spočívat v možnosti přímé komunikace dvou T35, takzvaném Direct-Radio. Dvě T35 by měly mít možnost na relativně velkou vzdálenost (2-3 km) komunikovat i bez GSM sítě. Jak to tyto telefony dokáží, je zatím neznámo - zřejmě půjde o přímé spojení pomocí vysílaček, pokud ano, bude zajímavé sledovat homologaci takového zařízení. Ale Ericsson by jistě nešel do legislativně nejistého boje.

S telefonem by se podobně jako s Motorolou V.100 telefonovalo především pomocí head-setu, mělo by ale být možné používat i zavřený telefon přes vestavěný reproduktor a mikrofon.

Nu, jak celou informaci zhodnotit? Fotografie telefonu má všechny znaky klasické Ericsson promo fotografie, což sice není nemožné padělat, otázka zní ale tak, za jakým účelem by takový padělek byl vytvořen. Na pouhý pokus o žert to nevypadá - vtip by nebyl vyvedený tak kvalitně. Pokus o spekulaci s akciemi Ericssonu? To by byl odvážný, ale také krajně nejistý trik - je možné, že by se akcie Ericssonu propadly, když by se ukázalo, že společnost stornovala další projekt. Případný autor takového podrazu by navíc byl dosti na ráně.

Objeví se Ericsson T35 na trhu, nebo zůstane v říši pohádek a mýtů? Nevíme. Co si o takovémto telefonu myslíte vy? Líbil by se vám, je šancí Ericssonu na záchranu tržní pozice, nebo by bylo lépe, aby se neprodával, protože by znamenal jen průšvih?