Zrodí se nová mobilní síť? Microsoft má své plány!

Rozvíjející se mobilní trh je velkým lákadlem. Pro řadu firem téměř neodolatelným. Navíc nové technologie otevírají řadu dalších možností. Stále častěji se proto setkáváme s pokusy, jak do tohoto zajímavého byznysu proniknout.

Nedávno přinesly americké noviny zprávu o tom, že skupina technologických firem – patří do ní mimo jiné Microsoft, Google, Dell, Hewlett-Packard, Intel či Philips – požádala americký regulační úřad FCC o souhlas s testováním nového zařízení „v bílém místě“ frekvenčního spektra.

Možná se ptáte, kde se prázdné místo v poměrně nacpaném frekvenčním pásmu vzalo. Říká se tomu digitální dividenda – jde o frekvence, které se uvolní v souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání. To využívá frekvenční spektrum trochu jinak, takže část frekvencí se uvolní pro další využití.

Zájemců je samozřejmě mnoho, na druhou stranu vytvořit nové zařízení, které by fungovalo třeba na nižších frekvencích než všechny dosud používané mobilní sítě by mohlo být zajímavé.





Elektronické knihy nejsou úplnou novinkou, ale nová síť a nová technologie by mohla jejich rozvoj podpořit.

Platí totiž známé pravidlo o tom, že čím nižší frekvence, tím jednodušší je budování rozumného pokrytí. Přitom postupné utlumení analogového vysílání je trendem prakticky v celém rozvinutém světě. Pokud by se podobný pokus o nové využití těchto pásem pro mobilní účely skutečně zrodil, jistě by se brzy objevil výrobce, který by pro tyto frekvence upravil některou ze známých technologií – potenciální trh je totiž poměrně velký.

Navíc všechny firmy, o jejichž účasti ve skupině se ví, jsou v poslední době hodně aktivní. Google své záměry proniknout do mobilů bere hodně vážně a v posledních týdnech ohlásil několik důležitých partnerství. Microsoft a ostatní se zatím pohybují zejména v oblasti smartphonů. Dá se tedy očekávat, že by se nejednalo o další mobilní síť pro přenos hlasu.

Zejména Microsoft a Google dávají totiž v poslední době stále častěji najevo, že nejsou příliš spokojeni s tím, že jejich technologie využívají další hráči na mobilním trhu, aniž by jim to přineslo adekvátní zisk. Místo pro mobilní síť poskytující třeba přístup k webu, e-mailům, zpravodajství a dalším službám tu určitě je.

Jednou z hlavních překážek rozvoje třeba mobilního zpravodajství, a vlastně mobilního internetu obecně, jsou poplatky za přenesená data. Představa, že člověk zaplatí třeba 500 Kč měsíčně za to, aby si mohl přes mobil číst noviny, se řadě uživatelů nelíbí. Pokud by se ale podařilo vytvořit nový koncept s nějakou paušální cenou, a ještě k tomu nabídnout zařízení, na kterém by čtení bylo pohodlné, téměř jistě by se našla řada potencionálních zákazníků.

Ostatně právě předplatné novin je v japonských 3G sítích jednou z nejpopulárnějších služeb. Uvidíme tedy, jak se bude situace dále vyvíjet. FCC prozatím vyzvalo všechny dotčené firmy, aby dodaly prototypy k dalšímu testování. Jakmile se nám podaří zjistit další informace, budeme vás informovat.