Zrodí se nová legenda? Recenze Nokie E50

Po několika poněkud extravagantních modelech v poslední době přichází Nokie s velmi uhlazeným mobilem. Když jsme telefon vybalili z krabice, všem nám okamžitě vytanula na mysli Nokia 6310(i).

Tento legendární telefon, který si dodnes řada lidí nemůže vynachválit, již dlouhou dobu čeká na svého právoplatného nástupce. Možná jej stejně jako my spatříte právě v Nokii E50.

K našemu pohledu nás vede jednoduchost přístroje, velmi bohatá manažerská výbava a nezaměnitelný šmrnc pracovního nástroje. Novinka umí vše, co od ní cílová skupina očekává, a přitom není nijak komplikovaná na ovládání.

Zkrátka jednoduchý, možná až strohý design a všechny byznys funkce dostupné co nejpohodlněji. Tak přesně takto by měl vypadat manažerský mobil. Proto už v květnu, kdy jej Nokia představila, vzbudil zaslouženou pozornost.



Nokia E50 a její starší sestra 6310(i). Uprostřed klasicky koncipovaná Nokia 6233

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika:

Telefon striktně zaměřený na práci

Velmi konzervativní vzhled

O reminiscencích na Nokii 6210 a 6310 už jsme mluvili. Novinka nám však mnohem více připomíná ještě jeden starší kousek – Sony CMD-J6, především tvarem a velikostí displeje. Přirozeně výbavou se Nokii E50 rovnat nemůže.

Své předchůdkyně ostatně tato novinka Nokie trochu evokuje i parametry, je totiž poměrně úzká a dlouhá. Ke svým 113 mm výšky má Nokia E50 jen 43,5 mm šířky a 15,5 mm tloušťky. V kapse tak překážet doopravdy nebude. Váží 104 gramů, což dnes není zrovna top hodnota, ale vše vynahradí slušné dílenské zpracování.

Nokia E50 je po dílenské stránce zpracována opravdu velmi dobře. Nepodařilo se nám najít žádnou část, která by na první pohled naznačovala možné problémy. Plasty jsou kombinovány s kovovými částmi a telefon vypadá opravdu odolně.

Není sice určen k házení ze skály, občasný pád z kapsy nebo ze stolu na zem by však vydržet měl. Díky trochu vyšší hmotnosti i příjemně sedí v ruce a všechna tlačítka jsou dobře dostupná. Jen palec občas zabloudí na displej, takže ho budete muset čistit.

Zadní straně telefonu dominuje hliníkový kryt. Ten překrývá jednak Li-Ion baterii s kapacitou 900 mAh (BL-5C) a jednak slot pro paměťovou kartu typu Micro SD. V testovacím balení paměťová karta nebyla a ani podle specifikace na webu výrobce to nevypadá, že by nějaká karta měla být součástí balení.

Baterie by měla podle výrobce vydržet až 9 dní v režimu stand-by nebo 6,8 hodin hovoru. Těchto ideálů ale v praxi dosáhnete těžko, i tak nám vydržela E50 při střídmějším používání přibližně pracovní týden, při trochu intenzivnějším 3 až 4 dny. Na Symbian telefon s aktivním displejem to není úplně špatné. Nicméně kdyby vám to nestačilo, lze si dokoupit baterii BL-6C s kapacitou 1 150 mAh, která nabídne výdrž o něco větší.

K zadnímu krytu doléhá gumová krytka s ne úplně šťastnou konstrukcí. Po prvním sundání se ji už nepovedlo vrátit, což vysvětluje podivnou díru na levém boku přístroje na fotografiích. Nad touto krytkou se nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti, na pravém boku trochu nezvykle klávesa Edit (ale nutno říci, že jde o docela šikovné místo) a nad ní tlačítko pro přístup ke kontaktům.

Na zadní straně pak najdeme fotoaparát a na mírně zešikmené horní hraně velmi nenápadné tlačítko pro vypnutí a zapnutí přístroje. A samozřejmě na spodní straně telefonu nechybí systémový konektor a konektor napájení.

Ovládání – i toto je klasika

Přední strana patří numerické klávesnici. Klávesy jsou v jednom bloku, ale dostatečně velké. S pohodlným stiskem nebudou mít problém ani lidé s většími prsty. Klávesy jsou dostatečně citlivé a mají příjemný odpor.

Nad blokem numerických kláves se nachází tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru a dvě softwarové klávesy. Tyto dvojice rámují tlačítko pro přístup do menu a tlačítko C. Uprostřed všeho pak trůní poměrně velký a pevný joystick, jehož reakce jsou přesné.

Jako u všech Symbian telefonů, i v případě E50 můžeme nechat na základní obrazovce zobrazit lištu s šesti aplikacemi, které používáme nejčastěji. K tomu je třeba přidat dvě aplikace přiřazené softwarovým klávesám.

V samotném menu se opět nekoná žádné překvapení. Klasické uspořádání do mřížky čtyřikrát tři, v základní úrovni je přímý přístup ke zprávám, kalendáři, protokolu hovorů, kontaktům, hodinám, webu a katalogu softwaru, který si vysloužil vyčlenění z menu.

Zprávy - pěkně nahlas

Asi nikoho nepřekvapí, že E50 umí pracovat s SMS a MMS zprávami. Ani e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4 není už dnes ničím výjimečným. Nicméně u manažerského telefonu vyžadujeme něco navíc. Nokia E50 tak nabídne poměrně širokou škálu nástrojů pro vzdálenou synchronizaci s firemním serverem.

Počínaje Nokia Intellisync Wireless Email, přes technologie od Visto Mobile (u nás používá Vodafone pro Business Email Plus) a Activesync Mail for Exchange, až po Altexia a BlackBerry Connect. Ostatně i toto může být jeden z důležitých faktorů pro rozhodnutí o tom, jaké telefony nakoupíte do firmy.

A právě na hromadných nákupech do firem bude postaven – podobně jako v případě několikráte zmiňované 6310 – obchodní model tohoto telefonu.

Kromě toho nabízí Nokia E50 i několik zajímavých možností při práci s SMS zprávami. Tou první jsou distribuční seznamy, v menu nazývané Týmy. Ty jsou vylepšenými skupinami, které patří k Nokiím už od pradávna. Týmu můžete mimo jiné hromadně posílat zprávy, můžete spojit telekonferenci, případně aktivovat komunikaci přes Push to Talk. Při psaní můžete použít český slovník T9, ten ale píše s diakritikou a zkrátí vám tak zprávu.

Nejvíce nás zaujala funkce Čtení zpráv. Tu najdeme v menu Kancelář. Je asi úplně jasné, k čemu je. Prostě vám nahlas přes reproduktor přečte text dorazivší SMS. Do auta úplně dokonalá funkce. Trochu škoda, že zatím je k dispozici pouze angličtina a polština. Nicméně pokud necháte nastavení v angličtině, dá se funkce s trochou sebezapření používat.

Telefonování - šéf se o víkendu nedovolá

Telefonní seznam má kapacitu až 1 000 záznamů, přičemž každý může mít až 45 položek plus fotku. Jako řada dalších Nokia telefonů, i v E50 najdeme SIP klient a tak ji můžeme použít i pro VoIP volání. I když telefon nepodporuje Wi-Fi, u mezinárodních hovorů můžeme uspořit zajímavé částky. Jedná se quadband telefon podporující pásma 850/900/1800/1900 Mhz, takže si s ním zavoláte prakticky kdekoli na světě. Bohužel nepodporuje sítě 3G, což je možná škoda.

Ani ne tak pro telefonování (bez videohovorů se s přehledem obejdeme), ale kvůli datovým přenosům. Pro vytočení kontaktu nebo aktivaci některých aplikací můžete použít hlasový povel, jako vyzvánění můžeme kromě běžných formátů použít i soubory ve formátu MP3 nebo AAC. Bohužel, ani v tomto případě nelze přiřadit vyzvánění skupině, pardon týmu.

Ve vyzváněcích profilech lze ale nastavit, které týmy se mohou v daném profilu dovolat, a které ne. Můžete si tedy třeba nastavit, že v profilu Tichý nebude telefon vyzvánět vyjma případu, kdy bude volat někdo zařazený do skupiny managament.

Jemný displej aneb trocha čísel

Už na začátku jsme psali o tom, že Nokia E50 zaujme i poměrně velkým displejem. Při práci s telefonem brzy zjistíte, že displej je opravdu skvěle čitelný a kontrastní. Dokonce jsme si museli výrazně snížit jas displeje, protože nám přišel až příliš „řvavý“.

Jediné, co nás u testovaného kusu zarazilo, byl jemný červený nádech displeje. Bohužel nedokážeme říci, jestli je to vlastnost všech displejů pro E50 nebo jen chyba testovacího kusu. Displej je pochopitelně aktivní TFT a pracuje v rozlišení QVGA, tedy obligátních 240 x 320 bodů. Zobrazit dokáže 262 000 barev.

Když už jsme se dostali k technickým parametrům, dlužíme ještě několik dalších údajů. Tak tedy přístroj je postaven na operačním systému Symbian 9.1 Series 60 3rd Edition, uživatelská paměť je 70 MB, a jak už jsme také prozradili, doplnit ji lze kartou Micro SD (Trans Flash). O paměť telefonu se dělí všechny aplikace, kromě kontaktů i kalendář, zprávy, e-maily a další.

A jdeme do práce

Pro manažerský telefon je kromě velkého telefonního seznamu nejdůležitější asi kvalitní kalendář. Ten je u všech Symbian přístrojů totožný, takže více se o něm rozšiřovat by asi bylo zbytečné. Jen abychom učinili povinnosti za dost dodejme, že díky Nokia PC Suite (potřebujete verzi 6.81) je zajištěna naprosto bezproblémová synchronizace s Microsoft Outlookem.

Do telefonu se tak přenesou všechny důležité detaily schůzky nebo úkoly. Poměrně příjemné je, že telefon zadá do kalendáře automaticky i všechna výročí a narozeniny, které máte poznamenány u kontaktů. Můžete tak u obchodního partnera zabodovat přáním k narozeninám, hromadná blahopřání k výročí svatby se u nás zatím nenosí, ale třeba Američané si na to potrpí.

V základní výbavě telefonu nechybí ani kompletní sada QuickOffice, díky níž otevřete textové dokumenty a tabulky ve formátu Microsoft Office, pokud vám dojdou e-mailem. Jako ostatní modely na S60, ani Nokia E50 neumí tyto soubory sama vytvářet. Nezaskočí vás ani příloha ve formátu PDF nebo komprimovaná pomocí ZIPu, nástroje pro oba typy souborů jsou totiž také standardní součástí telefonu.

V menu Kancelář najdeme mimo jiné ještě Konvertor, trochu opomíjenou aplikaci, která je ale díky převodu snad všech jednotek velmi užitečná na cestách i doma. Až si budete kupovat televizi, vzpomeňte si na konvertor při převodu palců na centimetry. Jen nás mrzí, že stále ještě nikoho nenapadlo udělat převodník měn, který by si přes WAP stáhl aktuální kurzy. Přirozeně nechybí ani kalkulačka.

Velmi příjemnou novinkou, která se objevila až v několika posledních modelech, je možnost vyhledávání. To funguje podobně jako na počítači, můžeme zadat, kde chceme vyhledávat – k dispozici jsou kontakty, e-maily, SMS, události v kalendáři nebo jiné soubory, a pochopitelně také varianta vše. Vzhledem ke kapacitě paměti přístroje jde o velmi užitečný nástroj.

A samozřejmě je tu HTML prohlížeč, takže kromě WAP stránek můžete klidně pracovat i s drtivou většinou běžných internetových stránek. Prohlížeč si poradí i s některými skripty, ne ovšem zdaleka se všemi. Velmi příjemná je možnost listovat rychle po stránce pomocí náhledového okénka, která se objevila s nástupem S60 3rd Edition.

I když už jsme prozradili, že přístroji chybí 3G a Wi-Fi, konektivita je velmi slušná. Pro připojení k internetu máme k dispozici GPRS a EDGE, obojí v Class 10. Pro spojení s počítačem jsou dostupné všechny v současnosti myslitelné způsoby – USB kabel (Pop-Port), IrDA port (IrCOMM, IrOBEX, IrTinyTP) a Bluetooth 2.0.

Ve výbavě pochopitelně nechybí ani budík fungující i při vypnutém telefonu, který ale nejde opakovat nebo nastavit jen na určité dny. Docela příjemná je možnost nastavit si aktuální čas hned v několika světových metropolích – není nic horšího, než obchodnímu partnerovi z druhé strany světa zavolat ve tři ráno a probudit ho.

Kudy z nudy – trocha zábavy

Snad žádný manažer na světě nepracuje neustále, a snad každý si chce alespoň občas trochu odpočinout. Proto i do manažerských telefonů zábavné funkce patří. Začněme foťákem, který nás u tohoto modelu překvapil. V podobně cílených přístrojích totiž výrobci na základě tlaku zákazníků foťáky obvykle neintegrují. Nokia také ohlásila, že E50 bude k dispozici ve variantě s foťákem i bez něj. My jsme dostali k testu tu první variantu.

Foťák má čip s rozlišením 1,3 Mpx, což znamená obrázky s maximálním rozlišením 1280 x 960 bodů. Fotky nepatří sice k úplné špičce, ale na to, že se nejedná o krále fotomobilů, jsou výsledky velmi dobré. V interiéru je sice patrný šum, ale jinak s kresbou ani s ostrostí jsme neměli problém. Videosekvence natáčí telefon v maximálním rozlišení 176 x 144 bodů při 15 snímcích za sekundu.

Vzhledem k platformě je samozřejmostí MP3/AAC přehrávač, který ve spojení s paměťovou kartou určitě uvítá řada uživatelů. Přehrávač je poměrně komfortní, v knihovně lze vyhledávat podle skladby, alba, interpreta, skladatele i žánru. Kvalita reprodukce je zcela odpovídající ostatním telefonům na této platformě.

Telefon podporuje i video a audio streaming (formáty 3GPP a RealMedia), takže samozřejmě nechybí ani RealPlayer. V telefonu je k dispozici i docela podařený Golf Pro 2, což je určitě jedna z mála her, kterou vezmou manažeři na milost. Pravda, tenhle golf není tak dobrý jako v Sony Ericssonu M600i, ale chvilku se s ním zabavíte.

Nakonec jsme si nechali funkci, která nám udělala radost – Navigátor. Jde o jakousi zjednodušenou formu navigace bez mapových podkladů. Ve spojení s Bluetooth GPS přijímačem dokáže určit vaši polohu, rychlost a ukázat směr na jinou vámi zadanou polohu. Dokáže vás také informovat o rychlosti a vzdálenosti k bodu. Tak nás napadá, že by tuto aplikaci mohli skvěle využít houbaři.

Moje oblíbená lopata