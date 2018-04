Zřejmě jste již zaznamenali, že Mobilserver, a především jeho rubriky, prochází jistými změnami. Přestože přerod, jak už to tak bývá, je poněkud bolestný, výsledek by měl v první řadě prospět Vám, našim čtenářům. Prosíme tedy o trochu trpělivosti a pokud nám nebe nespadne na hlavu, měl by do konce týdne být v rubrikách pořádek.Ještě bych rád tímto způsobem odpověděl na nejčastěji kladený dotaz: "Kde je rubrika telefonů?"Tak tedy, telefony budou přístupné přímo z rolovací nabídky rubrik a orientace v přehršli recenzí by se měla usnadnit tříděním podle výrobců. Věříme, že malá reorganizace ulehčí orientaci v oněch několika stovkách článků, zabývajících se mobilními telefony.