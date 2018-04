Hrál populární hru na smartphonu a utrhl si šlachu v palci

Jistý Kaliforňan byl tak náruživým hráčem Candy Crush, že se od hry doslova nedovedl odtrhnout. Hrál ji v podstatě celé dny v kuse, vždy od rána do večera po dobu více než šesti týdnů. Při hraní používal palec levé ruky, který byl hrou neustále zaměstnán, zatímco druhou rukou vykonával běžné každodenní činnosti. Výsledkem tohoto nadměrného hraní byla prasklá šlacha u palce, což prst znehybnilo.

Zvláštností jeho zranění je navíc to, že šlacha praskla nikoli u úponu nebo v nejužším místě, ale v tom nejširším. Uvádí to zpráva lékařského časopisu JAMA Internal Medicine. Dalším neobvyklým stavem je, že takovému zranění by typicky měla předcházet nesnesitelná bolest při pohybech prstu. Devětadvacetiletý muž ovšem při hraní hry podle lékařů netrpěl, což připisují jeho závislosti na hraní.

Hraní videoher uvolňuje v mozku chemikálie, které jsou spojeny s pocity potěšení a vzrušení. „Potenciál videoher snižovat vnímání bolesti vzbuzuje otázky ohledně nadměrného hraní, zneužívání a závislosti,“ píše se ve zprávě.

V minulosti bylo s poraněními spojováno především nadměrné psaní na malých klávesnicích chytrých telefonů s qwerty klávesnicemi. Podle serveru The Guardian ovšem aktuální zpráva jako první informuje o zranění, které vzniklo v souvislosti s hraním na dotykovém displeji.