Způsobí nové ADSL na trhu zmatek nebo rozšíření konkurence?

Český Telecom představil počátkem srpna nové varianty služby ADSL. Od 15. září zvýší rychlosti připojení prostřednictvím ADSL pro domácnosti z 192/64 kbit/s na 512/128 kbit/s a z 320/128 kbit/s na 1024/256 kbit/s. Ceny přitom zůstanou na dosavadní úrovni 1 349 korun či 2 349 korun za měsíc bez DPH. Zároveň firma zavede limit 10 GB na objem přenesených dat a zruší povinnost pronajímat si příslušný modem přímo od Českého Telecomu. Na přelomu listopadu a prosince chce dominantní operátor představit novou nabídku ADSL, která bude platit od 1. ledna 2004.

Rozruch vzbudil zejména fakt, že Telecom omezil počet přenesených dat u všech variant velkoobchodní nabídky a data přenesená nad limit nekompromisně zpoplatňuje, cena za tato data se přitom vyrovná ceně za přenesení těchto dat pomocí magnetického nebo optického nosiče. Nové varianty mají být spuštěny již v pondělí 15. září, zajímalo nás tedy, jak se různí poskytovatelé připojení do internetu (ISP) s podmínkami vyrovnají.

Varianta číslo 1: Výpalné za objem dat zaplatíme Telecomu za vás

Společnosti GTS a Český bezdrát se rozhodly nést riziko místo svých zákazníků. Pro zákazníky GTS se koncová cena nezmění, zákazníci Českého bezdrátu si mohou zvolit paušální tarif místo objemového, pokud si připlatí několik stokorun. GTS v loňském roce dosáhla obratu ve výši 2,37 miliardy korun, takže si tento krok asi může dovolit, Český bezdrát zřejmě hraje vabank. Jeho zákazníci však nemohou ztratit peníze, jedině internetové připojení. Je zajímavé, že Český bezdrát je prostřednictvím svých jednatelů (a společníků) personálně propojen se zkrachovalým ISP jménem Snisnet, který se před několika lety pokoušel poskytovat přístup k internetu prostřednictvím sítě Eridan využívající systému BreezeNET v pásmu 2,4 GHz.

Tehdy dokonce Snisnet kooperoval s Českým Telecomem, zajímavé podrobnosti o kauze Snisnet přináší články Jak pokračuje spor IPB Leasing vs. Snisnet? a reakce čtenářů na něj, Kauzy s otevřeným koncem: Eridan, názory čtenářů k článku Přijdou zákazníci IOL a Eridanu o své bezdráty? a názory čtenářů k článku, který bezprostředně následoval.

Varianta číslo 2: Počkáme, jak rozhodne regulátor

Contactel věří v obrat vývoje na trhu ADSL, tedy služeb širokopásmového přístupu k internetu. Nepříznivou situaci by podle Contactelu mělo změnit rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který prodloužil lhůtu pro vydání správního rozhodnutí ve správním řízení do 19. září 2003. "Zákazník má nepochybně právo vybírat si z různých nabídek ADSL v kvalitě odpovídající současným evropským standardům, a to za rozumné ceny," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Proto jsme v červnu tohoto roku požádali regulátora o nastolení propojovacího režimu pro ADSL obdobně jako v jiných oblastech telekomunikačního trhu. Chceme věřit, že ČTÚ svým rozhodnutím zvrátí nepříznivé trendy poslední doby a přinese tak ADSL blíže k zákazníkům."

Tomáš Pavlů z Czech On Line (tento ISP dříve používal názvy Jet2Web a Video On Line, uvidíme, jak dlouho mu vydrží poslední varianta...) nás v ještě v pátek 12. září informoval, že předložené změny podmínek velkoobchodní nabídky Českého Telecomu jsou ve firmě stále předmětem intenzivní diskuse. Nabídku stále nemají s Českým Telecomem finálně vyřešenou a pořád hledají optimální řešení.

Varianta číslo 3: Kopírujeme velkoobchodní nabídku Telecomu

Pro tuto alternatovu se rozhodli Internet On Line (proč by ne, patří Telecomu), Skynet a IPEX (tisková agentura ČIA si mimochodem povšimla, že stejně jako při uvedení velkoobchodní nabídky ADSL Českého Telecomu na trh nezmínila firma SkyNet v tiskové zprávě výhrady k postupu dominantního operátora). IPEX hodlá data účtovat data po 2,5 GB, nikoli po 10 GB, jak by vyplývalo z velkoobchodní nabídky Telecomu.

Varianta číslo 4: Končíme!

Konec nabízení služby Internet ADSL v České republice dnes oznámil alternativní operátor TELE2. Hlavním důvodem je podle marketingového ředitele TELE2 Lukáše Kubína velmi nízká kvalita služby, která je poskytována Českým Telecomem směrem k internetovým providerům včetně TELE2. K rozhodnutí zastavit poskytování služby přispěly i nové velkoobchodní podmínky, které Český Telecom oznámil v srpnu s účinností od 15. září. "Z našeho pohledu je tato nová nabídka pro koncového uživatele ještě méně výhodná než ta předchozí," vysvětlil Kubín. Všem uživatelům služby ADSL i registrovaným zájemcům o instalaci vrátí TELE2 všechny uhrazené platby včetně depozita nejpozději do 30 dnů od data zastavení služby. Poskytování služby firma ukončí k 31. říjnu letošního roku a pro jistotu odstranila zmínky o ADSL ze svého webu, stránka o ADSL u TELE2, kterou vrací Google jako první, vracela v době psaní tohoto článku jen chybové hlášení o chybějícím menu.

Krátce poté, co společnost TELE2 zveřejnila své rozhodnutí ukončit poskytování svých služeb připojení k internetu ADSL, oznámil jiný operátor, společnost Tiscali, že je připraven nabídnout současným uživatelům připojení ADSL firmy TELE2 své vlastní služby. Zatím se nám nepodařilo u Tiscali zjistit obchodní podmínky nové nabídky ADSL.

Aktuální podmínky poskytování ADSL u ostatních operátorů průběžně ověřujeme a budeme vás informovat.

Telecom má důvod k obstrukcím u ADSL

Telecom nabízí vlastní vysvětlení, proč zavedl placení dle objemu dat: Podle něj by se mohli stát problémem zákazníci, kteří stahují neúměrně velké objemy dat či hodlají kapacitu svého internetového připojení načerno rozprodávat. Ja však zajímavé, že tento potenciální problém Telecom netrápí v případě připojení k internetu prostřednictvím pronajatého digitálního okruhu.

Chování Telecomu je celkem pochopitelné každému, kdo se alespoň minimálně zajímá o ekonomii či má za sebou alespoň jeden semestr v tomto oboru a slyšel o pojmech substituty či křížová elasticita. Telecom se v zásadě oprávněně obává, že služby poskytované pomocí technologie ADSL by mohly zčásti kanibalizovat služby realizované klasickým pronájmem digitálních okruhů. Pro Telecom je pochopitelně snažší vybírat od zákazníků instalační poplatek 14 700 Kč a 7 140 Kč měsíčně za digitální okruh s kapacitou 64 kb/s, 11 781 Kč za 128 kb/s či 18 564 Kč za 256 kb/s.

Hned po zveřejnění nové velkoobchodní nabídky ADSL jsme mohli zaregistrovat reklamní kampaň propagující pronajaté digitální okruhy. Telecom zřídil i speciální e-mailovou adresu dataprodej@ct.cz pro objednávání těchto služeb. Je tedy asi jasné, které služby by prodával zákazníkum raději.

Vydrží ISP?

Jak jsme již uvedli, jeden z poskytovatelů internetu pomocí ADSL již odpadl, dva chtějí Telecomu platit výpalné a další čekají na verdikt ČTÚ. Telecom má nicméně ve zvyku se odvolávat proti usnesením, které se mu nelíbí, a pokud je definitivně tlačen lhůtou, nejraději se podvolí až na konci této lhůty. Dochází k paradoxní situaci, kdy firma vlastněná z 51 procent státem klade odpor státním institucím, stát však nechce riskovat arbitráž nebo podobné nepříjemnosti s majiteli menšinového podílu v Telecomu. Alternativní operátoři podobnou výhodu nemají a naopak je mohou trápit omezené finanční zdroje. Telecom se tedy může spoléhat, že se operátoři podvolí nebo zbankrotují.

Regulátoři jako ČTÚ či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) u nás nerozhodují právě nejrychleji a je jim vyčítána určitá nepředvídatelnost rozhodování či dokonce podléhání politickým tlakům. Některé z firem, které si u těchto regulátorů stěžují, si slibují zlepšení situace od vstupu do Evropské unie. Pokud by tyto představy byly reálné, má Český Telecom před sebou již jen relativně krátkou dobu k nerušenému využívání pozice přirozeného monopolu dané vlastnictvím drátů v zemi. Český Telecom musí ovšem do 18. září zveřejnit referenční nabídku zpřístupnění účastnických vedení. Ostatní operátoři by pak mohli po kabelech Telecomu poskytovat hlasové a datové služby ve své režii.

Jako náplast hodlá Telecom nabízet připojení k internetu rychlostí 9,6 kb/s až 128 kb/s technologií AO/DI. Účast v pilotním projektu nabídl i ostatním operátorům, ti nabídku přijímají se smíšenými pocity. Připojení rychlostí 9,6 kb/s by mělo být k dispozici v rámci paušálu po celý den, vyšší rychlosti pouze v období slabého provozu. Telecom zvažuje různé alternativy, zajímavou možností by pro uživatele bylo zavedení období slabého provozu pro AO/DI již od 14 hodin, zatím je však příliš brzy na spekulace o konečné podobě obchodního modelu.

Výhodu AO/DI oproti ADSL zůstává lepší pokrytí, Telecom by v neposlední řadě prostřednictvím této služby rád chránil své investice do ISDN. Pro Telecom i jeho zákazníky je možná škoda, že tuto službu nenabídl již někdy v letech 1997 až 1999, kdy by mu vděční zákazníci zřejmě utrhali ruce. V roce 2004, kdy Telecom hodlá uvést službu na trh, bude možná na místě spíše anglické úsloví "too late, too little" (příliš pozdě, příliš málo).

Další všeobecně dostupnou alternativou zůstává tarif Eurotel Data Nonstop pro uživatele mobilních telefonů či datových modulů vybavených pro GPRS. Otázkou však je, zda by zejména ve městech stačily timesloty většímu počtu uživatelů této služby.

Chatujte s ředitelem Telecomu

Telecom inzeruje na úterý 16. září 2003 ve 13:30 on-line rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Gabrielem Berdárem, který se chystá zodpovědět otázky o plánovaných novinkách v poskytování služeb ADSL. V době psaní tohoto článku vypadala pozvánka na webu Telecomu neuspořádaně po obsahové i formální stránce, omylem bylo uvedeno pondělí místo úterý a text byl i podivně zobrazen. Mluvčí Telecomu byl na problém se zveřejněným datem chatu upozorněn v pátek 12. září, v neděli 14. září večer se text stále zobrazoval s chybou.

Doplněno 15. 9.: Agresivní nástup Nextry, úhybný manévr Telecomu?

Mezi operátory, kteří chtějí zákazníkům přinést výhody nových tarifů a zároveň je chránit před rizikem zpoplatnění dle objemu dat, se zařadila i Nextra. Nově uváděné služby na bázi ADSL jsou i nadále poskytovány bez omezení datového přenosu, navíc dochází ke zvýšení maximální přenosové rychlosti z dosavadních 192/64 kb/s na 512/128 kb/s a z 320/128 kb/s na 1024/256 kb/s. Ceny přípojek NEXTRA ADSLink Basic ovšem zůstávají i po zvýšení přenosové rychlosti nezměněny. Jako speciální bonus připravila Nextra pro své zákazníky, kteří si v termínu od 15. září do 20. října 2003 objednají ADSLink Basic, slosování o odběr této služby v neomezené délce trvání zdarma. Společnost Nextra dále nabízí zákazníkům společnosti TELE2, kteří využívali technologie ADSL a chtějí ji využívat i nadále, bezplatný přechod k novým, standardně neměřeným paušálům společnosti Nextra.

Na internetu se objevily i informace, že limity Nextra limity zavede, s velkou pravděpodobností se však může jednat o nedorozumění či informační válku konkurence. Máme slíbeno oficiální vyjádření.

Objevily se spekulace o tom, že by Český Telecom snížil limit objemu přenesených dat na pět či osm gigabajtů. Mluvčí Telecomu tyto úvahy rázně odmítl s tím, že u stávajících tarifů budou limity zachovány. Zavedení nových tarifů s nižšími limity i cenami nevyloučil, je tedy možné, že se dočkáme tarifům

Zajímavé vyjádření poskytl generálního ředitel BroadNetu Czech Ivan Nedvídek: "Především je třeba zdůraznit, že dodávka telekomunikačních služeb prostřednictvím ADSL není žádným specifický případem podnikání v ICT. Cílem podnikání je dosažení zisku a místní přístup na bázi ADSL může být prostředkem jak podpořit rozvoj jiného produktu z portfolia operátora. Samotný ADSL internet přináší malý zisk jen národním telecomům, pro ostatní operátory je prakticky všude v Evropě i v USA ztrátový. EK i národní vlády rozvoj ADSL podporují, protože v cílové skupině - masovém rezidenčním trhu výrazně napomáhá ku plošnému zvyšování kvalifikace a vzdělanosti obyvatelstva společně s rozšiřováním příležitosti pro netelekomunikační podnikatelské aktivity. ADSL není určeno profesionálům, kteří vyžadují kvalitu, dostupnost a garantované parametry přenosového řetězce. Pro naši společnost má ADSL jen marginální význam jako doplněk základních služeb a produktů. V zásadě se budeme chovat podle varianty 3 s důrazem na lepší kvalitu v práci se zákazníkem, než nabízí Český Telecom."

Zeptejte se předsedy Českého telekomunikačního úřadu

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky pořádá rovněž chat na téma telekomunikací na svém webu www.spotrebitele.info. Hostem bude předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník, tématem chatu by se vedle připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky či ADSL, linky se zvýšenou tarifikací i třeba reklamace cen telekomunikačních služeb. Chat se bude konat ve středu 17. 9. 2003 od 14 do 15 hodin a předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník bude zodpovídat dotazy spotřebitelů, které spadají do pravomocí ČTÚ.

Doplněno 16.9.: Tiscali ani Aliatel nebudou zpoplatňovat objem přenesených dat, ČTÚ se ohrazuje proti zprávě Contactelu

Vladimíra Králíková z Tiscali nám poskytla detailní informace o jejich aktuální naídce ADSL: Služby ADSL PRIMA a PRIMA Plus přinášejí uživatelům internetu rychlejší připojení za stejný měsíční poplatek. Pro uživatele TISCALI ADSL PRIMA/PRIMA Plus bude do konce roku v měsíčním poplatku za tuto službu zahrnut neomezený objem přenesených dat. Společnost Tiscali věří, že se jí podaří prodloužit svou nabídku neomezeného objemu přenesených dat rovněž v roce 2004, pokud to umožní ekonomické podmínky. Tiscali snížila poplatek za zřízení služby ADSL pro všechny své zákazníky na 990,- Kč. V nabídce Tiscali se objevily i dva zvýhodněné balíčky pro instalaci ADSL přímo uživatelem. Oba balíčky obsahují podle Vladimíry Králíkové rozbočovač, instalační CD, kabely a manuály. Cena balíčku byla stanovena na 2 690,- Kč (s modemem připojitelným prostřednictvím USB) a 2 990,- Kč (s routerem).

Mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl nás informoval: "S novou verzí ADSL od Českého Telecomu vuůbec spokojeni nejsme, nicméně ADSL samozřejmě svým zákazníkům poskytovat budeme. Spuštění nového modelu plánujeme na začátek října a minimálně do konce roku nebude zpoplatněn objem přenesenych dat."

ČTÚ vydal "tiskovou zprávu k problematice sporů o propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL". V ní se píše: Ve všech správních řízeních Český telekomunikační úřad postupuje v souladu s procesním postupem upraveným zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není stanoveno jinak. Předpokladem vydání rozhodnutí je přesné a úplné zjištění skutečného stavu věci, a za tím účelem je Český telekomunikační úřad povinen opatřit si veškeré dostupné podklady.

Tvrzení společnosti Contactel s.r.o. v její tiskové zprávě ze dne 2. září 2003, nemá oporu v žádném vyjádření Českého telekomunikačního úřadu a je pouze vyjádřením názoru této společnosti. Ve správním řízení vedeném se společností Contactel s.r.o., jako jedním z účastníků řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL, Český telekomunikační úřad pouze v souladu se zákonem o správním řízení účastníky řízení informoval, že lhůta pro vydání správního rozhodnutí byla správním orgánem II. stupně prodloužena do 19. září t.r. za účelem provedení dalšího dokazování (získání podkladů pro rozhodnutí od účastníků řízení). Toto sdělení správního orgánu nelze v žádném případě vykládat tak, že v uvedený termín bude rozhodnuto, ani jakým způsobem správní orgán rozhodne. V závislosti na nutnosti provedení dalších důkazů a získání všech relevantních podkladů od účastníků správního řízení totiž výše uvedená lhůta nemusí být konečná.

Český telekomunikační úřad samozřejmě považuje řešení požadavků některých alternativních telekomunikačních operátorů na propojení jejich telekomunikačních sítí se sítí společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za zásadní otázku z hlediska dalšího rozvoje ADSL služeb v České republice. Jeho postup při rozhodování však musí procesně vycházet z přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci, tak aby jeho rozhodnutí bylo věcně správné. Mediální presentace termínu pro očekávané rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, která v dané věci navíc vychází z nesprávné interpretace dílčího procesního úkonu, nemůže mít na další postup Českého telekomunikačního úřadu rozhodující vliv.

Romana Tomasová z Contactelu nám dnes sdělila: "19. září očekáváme rozhodnutí regulátora o propojení. Teprve na základě tohoto rozhodnutí budeme upravovat podmínky služby ADSL Contact. Věříme, že toto rozhodnutí bude definovat procesní, technické i ekonomické parametry tak, aby cena služby odrážela její kvalitu a aby bylo možné lépe oslovit jednotlivé segmenty zákazníků."