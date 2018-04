Způsobí Apple iPhone změnu v australských zákonech?

Už dnes jej vlastní více než čtyři miliony lidí, a dle Steva Jobse prodej přesáhne hranici 10 milionů kusů. Řeč je samozřejmě o Apple iPhonu, jednoznačně nejrevolučnějším mobilním telefonu minulého roku.

Přístroj se zatím oficiálně prodává jen na amerických trzích, nedávno zavítal i do Evropy. V průběhu tohoto roku by pak měl být iPhone oficiálně k dostání i v Asii a Austrálii. V druhém jmenovaném světadílu se však množí hlasy, které s přihlédnutím k tamním zákonům hodnotí prodej tohoto přístroje jako porušení hospodářské soutěže. Podobně komentoval vstup přístroje na australský trh právník Dale Clapperton, který působí na Queensland University of Technology. Dr. Clapperton spolu s tamním expertem na právo Stephenem Corenosem zpracoval rozsáhlou analýzu tohoto problému, která byla následně publikována v publikaci QUT Law and Justice.

Připomeňme, že na území USA zatím iPhone prodává pouze jediný mobilní operátor a to AT&T. Při nákupu přístroje a jeho následné aktivaci je navíc zákazník povinen upsat se k dvouletému závazku. Podobnou strategii si Apple vyjednal i na evropských trzích, konkrétně ve Spojeném království, Francii a Německu.

Svůj postup společnost samozřejmě nehodlá v Austrálii přehodnotit. Takové jednání je ale bohužel neslučitelné s tamním obchodním zákoníkem. „Pokud hodlá Apple uzavřít smlouvu opět jen s jedním mobilním operátorem, pak to bude argument pro ACCC (Australian Competition and Consumer Commission – Australská komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele), která by takové jednání hodnotila jako porušení obchodních zvyklostí.

Dr. Clapperton jednání Applu komentoval slovy: „Je to jako by se představitelé automobilky Ford dohodli, že majitelé vozů této značky je smějí používat jen s pohonnými hmotami značky Shell. V případě, že byste natankovali u jiné čerpací stanice, systém zapalování by to rozpoznal a auto by nestartovalo.“

Clapperton věří, že pokud se bude iPhone v Austrálii jednou skutečně prodávat, pak by nakupující neměl být vázán smlouvu, také možnost používat přístroj jen v sítích jednoho operátora se mu příliš nepozdává.

“Skutečně rád bych zde viděl Apple iPhone ve volném prodeji, “ uzavírá celou záležitost Dr. Clapperton. Austrálské zastoupení Apple bylo vyzváno k oficiálnímu vyjádření, k žádnému ale zatím nedošlo.