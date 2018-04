Zpřístupněte nám mobilní sítě, volají fixní operátoři před novelizací zákona

Odmítnutí navržené úpravy by vyvolalo nevratné negativní změny na trhu elektronických komunikací a poškodilo zájmy všech uživatelů. To by bylo v rozporu i s rámcovou směrnicí 2002/21/EC Evropské komise, která říká, že národní regulátor má povinnost snažit se o rozvoj konkurenčního prostředí a vytvářet prostor pro technologický vývoj. Naopak přijetí této úpravy by přineslo vyrovnání podmínek fixních a mobilních operátorů, otevření trhu, nárůst konkurence a tím zlepšení podmínek pro všechny spotřebitele.