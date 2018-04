Zprávy z mobilu pomáhají zvířatům v zoo

Pomoci mohou zájemci vyťukáním několika znaků nejenom obětem katastrofy v oblastech zasažených ničivými vlnami tsunami v jihovýchodní Asii.Dárcovskými „esemeskami“, takzvanými DMS, mohou lidé přispět i konkrétnímu druhu v pražské zoologické zahradě nebo nově přispět některému z útulků, jejichž pracovníci se starají o opuštěná nebo týraná zvířata.Při procházce po zoo v Troji si mohou návštěvníci všimnout u tabulky s údaji o každém zvířeti také informací o možném finančním přispění. Lidé se dozvědí, že odesláním DMS mohou přispět sedmadvaceti korunami pro druh zvířete, který právě vidí před sebou, ať už je to lední medvěd, zebra, zubr nebo méně známý bazilišek, bodlín nebo bulbul.„S pomocí formou DMS v zoo jsme začali počátkem srpna loňského roku, koncem týdne to bude půl roku, co lidé začali službu využívat,“ řekl včera mluvčí zoo Vít Kahle. Lidé mohou přispět celkem více než dvěma stům šedesáti různým druhům zvířat.Podle posledních známých údajů zatím zoo obdržela ke konci loňského roku téměř šest tisíc dvě stě dárcovských SMS. Lidé mohou obdobným způsobem pomoci i opuštěným a týraným zvířatům, v útulcích. „Jde o jednoduchý způsob, jakým může každý držitel mobilního telefonu podpořit menší finanční částkou neziskovou organizaci podle svého výběru,“ říká Kateřina Moravcová z Nadace na ochranu zvířat, která se k akci připojila. „Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem: DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87777,“ podotýká.Cena zprávy je třicet korun bez daně z přidané hodnoty. Nadace na ochranu zvířat z jedné dárcovské SMS obdrží sedmadvacet korun. Projekt potrvá do září letošního roku. Zájemci se mohou dozvědět více o akcích na podporu zvířat na adresách www.ochranazvirat.cz a www.zoopraha.cz.