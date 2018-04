Zpráva o stavu šachů na PDA (1) - Šachy zadarmo

PDA se svojí mobilitou a šachy jsou velmi dobře dohromady. My jsme vám připravili malý přehled současného stavu šachových programů na PDA. Neděláme si ambice na výraznější srovnávání aplikací a jejich algoritmů a očekáváme, že se nám ozvete vy - zkušení uživatelé PDA a fanoušci královské hry, se svými zkušenostmi i zážitky...

Z našeho přehledu jsme vyřadili několik dalších kategorií šachových her:

hry určené k provozování šachů po internetu, přes email, Bluetooth, či infraport (kde chybí šachový engine - soupeř)

hry, které z šachů principiálně vychází, ale jsou modifikovány (jiné typy figurek, hracích polí, jiná pravidla, hry real-time, bojové, "žravé" šachy apod.)

pomocné šachové programy na zapisování/evidenci partií, šachové hodiny apod..

Chess by Octabotix 1.0

Máte Sharp Zaurus? Tak to máte prima, protože máte zdarma jedny šachy - jsou od firmy Octabotix. Vyžadují Java Virtual Machine.

PocketChess 1.0

Freewarová varianta hry pro platformu Royal Da Vinci od Scotta Ludwiga.

PocketChess 1.2

Podobná předělávka freewarových šachů pro Epoc32 - series 5 a Revo. Stáhnete si ji zde.

HandChess II

Zcela nedávno jsme vám představili tento freewarový projekt pro PalmOS.

Tolik dnešní přehled šachových her na PDA zdarma. Je na obsah, bohužel, docela chudá, za kvalitu se prostě musí zaplatit. Zítra se podíváme na programy, které nám díru do rozpočtu neudělají a přitom nám poskytnou plnohodnotnou zábavu, zejména, když patříte mezi začátečníky, či mírně pokročilé šachisty. Řeč bude o šachových programech s cenou do 10 USD...