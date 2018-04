Dodávky iPhonu 5 se zpožďují. Foxconn prý nemontoval nic složitějšího

Za nově použité materiály kritizují Apple i uživatelé, kdy některé přístroje měly po vyjmutí z originálního balení poškrábaný zadní hliníkový kryt. V souvislosti s tím se tak zpřísnila výstupní kontrola kvality. Tou nyní kvůli náchylnosti k poškrábání zadního hliníkového dílu projde méně hotových telefonů.

Pro zaměstnance Foxconnu je totiž při výrobě iPhonu 5 mnohem těžší splnit nároky na kvalitu. Podle úředníka, který si přál zůstat v anonymitě, se dělníci stále učí, jak při výrobě dodržet vysoké standardy Applu. "Je těžké uspokojit současně estetické i praktické potřeby. Chce to čas, abychom se naučili, jak tato nová zařízení vyrábět. Naše produktivita se však den ode dne zvyšuje," uvedl pro The Wall Street Journal.

Nepokoje ve Foxconnu

Největší čínská společnost na výrobu elektroniky je ze strany svých zaměstnanců opakovaně kritizována za špatné pracovní podmínky a šikanu. Na čtyři tisíce pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě šesté generace iPhonu, měly podle informací neznámého dělníka vstoupit počátkem října do stávky. Pracovník vystupující pod pseudonymem Jie o tom informoval na čínském mikroblogu S'-na Wej-po. Foxconn tuto informaci nejdříve popřel, později stávku připustil. Podle oficiálního vyjádření se do ní však mělo zapojit pouze několik stovek zaměstnanců.

Výjimkou mezi zaměstnanci čínských továren Foxconnu nejsou ani sebevraždy či vzájemné neshody. Například letos v září vypukla po osobním sporu masová rvačka v jedné z továren, v níž pracuje 79 tisíc lidí. Zapojily se do ní zhruba dva tisíce zaměstnanců. Do nemocnice bylo tehdy převezeno 40 zraněných, tři z nich utrpěli těžká zranění.

Tyto nepokoje nezpůsobují vrásky pouze čínské firmě, ale i americkému Applu, jehož akcie pokaždé reagují propadem své hodnoty.

Na problémy si však zadělává i samotný Foxconn. Interním šetřením tento týden odhalil ve své pobočce v provincii Šan-tung stážisty mladší než 16 let. Čínské zákony přitom zaměstnávání dětí mladších šestnácti let zakazují. "Nejde jen o porušení čínského pracovního práva, ale také o porušení politiky Foxconnu. Okamžitě byly učiněny příslušné kroky k navrácení stážistů do jejich škol," informovala společnost na portálu CNET. Podle vyjádření firmy tvoří stážisté pouze 2,7 % z celkového počtu 1,2 milionu pracovníků, které v Číně zaměstnává.

Se zaměstnáváním dětí měl problémy také dodavatel jihokorejského Samsungu, čínská společnost HEG Electronics. Pracovníci americké organizace China Labor Watch počátkem letošního srpna identifikovali v expedičním oddělení továrny ve městě Huizhou sedm dětí, kterým ještě nebylo šestnáct. Výrobce i tamní úřady toto však popřely (více čtěte zde).