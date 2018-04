Zpomalená videa z mobilu jsou super. Ale než se podaří, tak se zapotíte

Novinkou v podobě videí natáčených extrémní rychlostí, která pak telefon přehraje běžným tempem, takže vypadají zpomalená, se Sony pochlubilo už na jaře na veletrhu v Barceloně. Teď se Xperia XZ Premium dostává na český trh a my jsme si mohli super-zpomalená videa poprvé v praxi vyzkoušet. A musíme uznat, jsou opravdu efektní, videa jsou totiž oproti běžné rychlosti zpomalena čtyřicetkrát, což už je hodně zajímavá rychlost, která dovolí prohlédnout si jinak skryté děje.

Funkce je to parádní, jen se s ní musí u Sony Xperia XZ Premium umět zacházet. První úskalí je vůbec pochopit, jak se taková videa natáčí. Fotoaparát je třeba přepnout do režimu videa a v něm vybrat malou ikonu „se závorkami“, která se nachází nad hlavním tlačítkem record. Tou se telefon do režimu natáčení zpomalených záběrů přepne. Uživatel si tu v nastavení (ikona dole v rohu) může vybrat tři režimy fungování – režim Zpomalený pohyb nabízí frekvenci 120 snímků, ten teď vynecháme.

Pak jsou tu dvě možnosti pro extrémně zpomalené záběry. Volba Velmi pomalé (jeden snímek) znamená, že telefon po stisknutí nahrávacího tlačítka (to se změní na to se závorkami) pořídí krátký asi sekundový klip nahraný rychlostí 960 snímků za sekundu. Jen to a nic víc. Volba Velmi zpomalený pohyb pak dává uživateli trochu kreativnější možnosti. V tomto režimu totiž telefon umožní začít nahrávat běžné video klasickou snímkovací frekvencí a nad tlačítkem pro nahrávání se po spuštění záznamu objeví právě ono tlačítko pro záznam zpomaleného pohybu. Po jeho stisku telefon pořídí opět asi sekundu záznamu onou extrémní snímkovací frekvencí, pak opět pokračuje nahrávání běžným způsobem. Takto lze tlačítko stisknout během jednoho záznamu klidně několikrát za sebou.

Nevýhodou tohoto procesu je právě onen krátký záznam vysokou rychlostí. V podstatě chápeme, že Sony tak zajišťuje, aby funkci stihl obsloužit hardware telefonu a také aby videa nebyla zbytečně datově náročná. Jenže na uživatele to klade velké nároky z hlediska načasování. Stisknout tlačítko pro zrychlený záznam je totiž potřeba právě v ten moment, který chceme zachytit,a to nemusí být snadné. U běžných scén, jako je třeba zpomalení pohybu tryskající vody o nic nejde, ale když chcete zachytit třeba praskající balonek nebo skateboardistu ve skoku, chce to prostě cvik. Je třeba se naučit, že tlačítko je nutné zmáčknout ve chvíli, kdy se právě ona akce děje. Ne dříve, ne později.

Naučit se to dá, ale ani tak asi nebude úspěšnost stoprocentní. Je potřeba si také zvyknout na to, že po každém spuštění foťáku je potřeba telefon do tohoto režimu přepnout, a to i když předtím byl zrychlený režim zapnut. Jakékoli opuštění fotoaparátu jej deaktivuje, což trochu omezuje pohotovost této funkce.

Pak už je potřeba myslet jen na dvě další věci: kompozici a šum. Z hlediska kompozice je totiž potřeba počítat s tím, že telefon ve zpomaleném režimu vyrábí vlastně výřez z běžného záběru. Na displeji je to vidět, ale telefon má v tomhle režimu trochu užší úhel záběru, než v běžném režimu. A co se šumu týče – natáčet zpomalená videa je vhodné za dobrého osvětlení, v horším světle se totiž v záběrech objevuje spousta šumu. Hardware telefonu nejspíš nemá v takovou chvíli výkon na to, aby řešil jakoukoli jeho redukci či jinak obraz upravoval.

Zpomalená videa u Sony Xperia XZ Premium jsou tak opravdu zajímavou funkcí, která možná některé zákazníky osloví a přesvědčí je ke koupi tohoto přístroje. Ale musí se s nimi umět zacházet, což zase pro změnu spoustu potenciálních zájemců může odradit.