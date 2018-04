Zpěvák kapely Monkey Business Matěj Ruppert: ukradli mi už tři navigace

Matěj je i příležitostný herec, mohli jste ho vidět třeba v českém road movie Karin Babinské Pusinky, v Pupendu nebo po boku Karla Rodena a Anny Geislerové ve filmu Shut up and shoot me.

Mobil

Celoživotně používám mobily od Nokie. Moje první byla 3110ka a byl to v tu dobu snad nejlepší mobil na světě. Baterka měla slušnou výdrž, měla dobrý seznam a budík. Víc jsem od telefonu nepotřeboval. Teď mám N95 a je to asi nejlepší mobil, který jsem kdy měl. Používám na něm internet a maily a ve spojení s wifinou je to rychlý způsob komunikace. Výborně fotí, i když to není hlavní funkce, kterou od mobilu požaduju. Carl Zeiss se prostě vycajchnoval.

Navigace

Používám specializovanou GPSku, ne v mobilu. Byl jsem dlouho věrný společnosti Mio, měl jsem od nich tři navigace. Všechny mi postupně ukradli. Teď mám Sony a jsem zklamaný. Parametrově byla stejná jako vyspělé Mio, byla levnější, ale nevyplatila se. Má jiný způsob ovládání, což samozřejmě není chyba přístroje. Ale mám pocit, že zpracování je na mnohem horší úrovni, chybí mi pocit profi přístroje. Nejvíc mě zklamalo uchycení na okno, ten díl je tam přilepen stabilně. Nemůžu si navigaci vzít do jiného auta a sám ten držák je takový fórový. Kupuju vždycky nejdražší varianty navigací, nechci mít starosti s mapami. A nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci…





Audio

Doma mám audiosoustavu dlouho stejnou, mám malý byt a nepotřebuju ozvučovat velký prostor. Je to poměrně starý zesilovač Technics SU-V500 MKII, nemá žádné dekodéry digitálního zvuku, nepotřebuju to. Je to opravdu dáno tím prostorem. A reprobedny od české firmy AQ. Nejsou drahé a mají dobré basy. České bedny, i ty doma dělané, byly vždycky slušné. Hudbu ale poslouchám hlavně v autě. Mám Seat a v něm řadové firemní autorádio, žádné subwoofery a podobné vychytávky. Mým uším stačí.



Počítač

Vždycky jsem měl PC, práce na písíčku mi nevadí, umím s ním. Ale přešel jsem na Macy. Necítím se členem „tábora mackařů“ a nejsem počítačový fanatik, nutně potřebuju jen web a internet, učím se hudební programy. Pro Macy jsem se rozhodl kvůli stabilitě. PC mi padalo a třeba i po týdnu po přeinstalaci. Macy jsou silné taky díky imunitě vůči virům. Jsou sice drahé, jenže náklady na koupi vyrovnává to, že je zase docela draze prodáte. Navíc se z Maca dá jednoduchou operací udělat PC. To potřebuju pro hraní her.

MP3

Dlouho jsem měl jeden z prvních modelů iRiveru a velká spokojenost. 40 GB mi na hudbu stačilo. Dobře se do něj hudba nahrávala, dobře spravovala. Teď jsem si pořídil nový iPod, bohužel dokonce dva, s druhou kapelou s G-Point Hunters ho používáme na pouštění hudby po koncertě. Jsem zklamán, obsluha tohohle přehrávače je komplikovaná. Hrozné je především nahrávání hudby pomocí iTunes.





Televize a film

Sleduju seriály Kriminálka Miami a Kriminálka Las Vegas, baví mě komediální seriál Dva a půl chlapa s Charlie Sheenem. Miluju Simpsonovi. Je to sice stará věc, ale nechápu invenci, se kterou vznikají stále nové a nové nápady. Červený trpaslík a třeba Jistě, pane ministře kvůli způsobu anglického humoru. Seriál umí dobře natočit i Američani, ale na velkých seriálech jako Lost nebo Prison Break mi vadí závislost na pravidelném sledování. Nejsem fanatik a nebudu si ušlý díl hledat na netu. Takové výborně natočené seriály nejsou nová dimenze televizní zábavy, ale důkaz šťavnaté produkce. Rozsáhlá americká soap opera Tak jde čas byla taky dobrá, jenže ne tak drahá. A u nás? U nás se na seriálech strašně šetří a je to na nich taky vidět. Detektivovi v ojetém Favoritu moc nevěříte. Já jsem teď objevil kanál CS film na 02TV a tam sjíždím české filmy, třeba teď totalitní raritku Betonová katedrála o stavbě Temelína s Krampolem. Za vrchol české televizní tvorby považuju brněnské Příběhy o soudci Ookovi s Donutilem. Jeho „Dám si ještě šálek čaje…“ mě baví dodnes.





Matěj Ruppert

